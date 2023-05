Julio Caballero: “Buscamos talentos que estén de moda”

Julio Caballero posee un "stand" en la Comic Con de San Diego. Foto: Cortesía

¿De dónde surgió la idea entre usted y su hermano para traer la Comic Con a Colombia?

Esta afición por el mundo y la cultura del entretenimiento nació con las primeras películas de Harry Potter, la comunidad que leyó los libros fue creciendo en Medellín y por esa época también estaba en auge El señor de los anillos, así que había un gran interés por la literatura fantástica. Teníamos una comunidad que se llamaba Paisa Potter, así que cada vez que viajaba a Estados Unidos a las convenciones traía “souvenirs” de las películas y se vendían muy bien.

(Le puede interesar: Canal Uno (Opinión))

A partir de esa respuesta, con mi hermano, Alejandro, pensamos en crear una Comic Con en Colombia, actualmente somos expositores en la de San Diego, California, y solicitamos traer la franquicia al país, a lo que nos respondieron que ellos no dan esas licencias, pero cada territorio es autónomo de tener una convención como la de ellos. Registramos la marca en 2012 y ya llevamos 11 años con ella. Este año es la cuarta edición en Bogotá y la novena en Medellín. De igual manera, hacemos este evento en Panamá.

¿Cómo se realiza la organización de cada evento?

Contamos con varios equipos que se ocupan de diferentes áreas de la convención; por ejemplo, tenemos un director académico que ajusta los horarios y espacios en los que se realizaran los talleres y exposiciones. Tenemos también un diseñador que se encarga de toda la parte gráfica y una alianza con Corferias, que se encarga de la parte comercial; ellos son nuestros socios desde hace cinco años para Bogotá y Medellín.

¿Qué nos puede decir de las cancelaciones?

De la seriedad de nuestro evento pueden dar fe los actores y representantes que han asistido, pero, desafortunadamente, en este mundo de las convenciones es muy fácil que los artistas invitados nos cancelen a último momento. Nosotros no hacemos publicidad engañosa, lo que sucede es que cuando se realiza un contrato con un actor, desde ese momento hasta el día de la presentación puede salirle un trabajo en alguna serie o película y ellos nos pueden cancelar así falte un día, esto debido a un contrato de adhesión que hacemos con los artistas, donde su principal función es actuar, ellos no viven de convenciones.

El año pasado tuvimos nuestro golpe más duro como marca luego de que Cristopher Lloyd nos canceló de último momento, había sido el primero con el que logramos el ‘sold-out’ del evento de firmas y fotografías, con boletas de COP$ 300.000; a pesar de que él envió un video excusándose y que hicimos todo lo posible por solucionarlo, muchas personas nos acusaron de publicidad engañosa, de haber sido así, habríamos sido sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio, pero no lo fue.

Retomando el punto de los invitados, ¿con qué criterio buscan a los artistas?

Las tendencias juegan un papel importante, buscamos talentos que estén de moda, que las personas hablen de ellos; en el caso de Evanna Lynch (Luna Lovegood en las cintas de Harry Potter) es una de nuestras invitadas principales y hace parte de esta saga que es multigeneracional, tiene un gran fandom, así que sabíamos que a las personas les gustaría tenerla aquí. En el caso de Giancarlo Esposito, nos la jugamos completamente porque sabemos que es un actor de gran trayectoria que sigue vigente; trabajó en Breaking Bad, The Boys y Better Call Saul.

Hablamos de datos de las convenciones con otros organizadores de la región, y preguntamos sobre los actores, con quién les ha ido bien, sí es una persona fácil de tratar. En la medida de lo posible, cuando estamos haciendo el cartel de artistas que se van a presentar, hay algunos actores retro que siempre están disponibles, y que sabemos que si los traemos tendrán una gran acogida por las personas mayores de 40 años, pero tal vez a los jóvenes no les interese mucho.

Tratamos de mantener un interés para los diferentes géneros y gustos, como “Harry Potter” y “Star Wars” o “Breaking Bad”. Este año también tendremos a Mario Castañeda, la voz de Goku, y a René García, quien es Vegetta, ellos han venido en diferentes ocasiones al país, pero no se habían presentado juntos, así que llama la atención porque “Dragon Ball” es uno de los animes más vistos.

Este año también traeremos a Carlos Villagrán, ‘Quico’ del “Chavo del 8″, porque vimos que hace unos años lo llevaron a Brasil y le fue muy bien, nos la jugamos también con él porque hay ocasiones en las que la gente nos critica por no traer talentos relacionados con los cómics o la cultura geek, pero con él hemos recibido buenos comentarios.

Además de Christopher Lloyd, ¿qué otros grandes talentos han cancelado?

Brianna Hildebrand, quien aparece como Negasonic Teenage Warhead en “Deadpool”, nos canceló porque comenzaría grabaciones para una serie de Netflix, ella avisó por todas sus redes que no vendría a Colombia; Tati Gabrielle, que trabajó en “You”, también la llamaron para una serie; un actor de “Star Wars” nos canceló por una situación médica y el año pasado también nos canceló Stanislav Ianevski, Viktor Krum en “Harry Potter”. Lo mínimo que pedimos es un video donde piden excusas por no poder asistir.

Todos los que hacemos convenciones en la región nos han cancelado un invitado, recientemente en Ecuador, Dolph Lundgren, Iván Drago en “Rocky IV” les canceló, en Brasil, Nikolaj Coster-Waldau, Jaime Lannister en “Juego de Tronos”, también. En 2017, Millie Bobby Brown de “Stranger Things” canceló en Brasil, pero vino a Colombia, las cancelaciones son una cuestión aleatoria, y en ocasiones, si nos avisan con tiempo, conseguimos a tiempo un reemplazo.

¿Esperaban el crecimiento que han tenido en estos últimos 10 años?

En cuanto al crecimiento, nosotros estamos bien de acuerdo con el formato. Tenemos un mercado similar al de Argentina, estamos por encima de Chile y México, y obviamente muy por encima de países más pequeños como Ecuador, Costa Rica y Panamá, por el tamaño del mercado. Una convención como la de Brasil, en un país que tiene más de 200 millones de habitantes, tienen la facilidad de que las productoras y empresas llevan a los personajes, especialmente de películas. Mientras que en Colombia nosotros como productores somos los que traemos los invitados y les pagamos honorarios.

(Le puede interesar: Eduardo Luis y Carlos Antonio Vélez, el papel de Win en el Pasto vs. Nacional)

Además de Medellín y Bogotá, ¿han pensado llevar la Comic Con a otras ciudades?

Sí, hay un interés con nuestro socio por incursionar en Barranquilla o Cartagena con un formato más pequeño, también nos han escrito bastante de Cali. De hacerlo, no se llamaría Comic Con Colombia, sino que tendría otro nombre y sería producido por nosotros mismos.

¿Cómo es su relación con el Salón de Ocio y Fantasía (SOFA)? ¿En qué se asemejan y cuál es su distintivo?

El SOFA es aliado nuestro en Bogotá, y nos diferenciamos porque ellos dentro de su evento tienen un contenido gamer muy amplio; nosotros, por un acuerdo que hicimos con ellos, no lo manejamos, solo en Medellín y Panamá. También, los grupos de fans van como comunidad al SOFA, mientras que a la Comic Con, no. Otra diferencia, es que los productores de streaming llegan a nuestro evento, tenemos actores de Hollywood y esos contenidos no los maneja el SOFA.