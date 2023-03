La actriz Grace Van Dien dice que se retira por un tiempo tras sufrir acoso

Grace Van Dien, actriz que interpreta a la porrista Chrissy Cunningham en la cuarta temporada de "Stranger Things", habla sobre el acoso que recibió por parte de un productor durante uno de sus últimos proyectos. Foto: Netflix

Grace Van Dien es quien da vida a Chrissy Cunningham en la cuarta temporada de “Stranger Things”, donde interpretó a una porrista de la secundaria de Hawkins, quien también tuvo una breve relación con el Eddie de Joseph Quinn en el primer capítulo.

La actriz originaria de Los Ángeles también se ha destacado dentro del mundo de los streamers con su canal de Twitch, donde regularmente se le ve probando videojuegos mientras habla con algunos seguidores. En una de sus últimas transmisiones, Van Die reveló la razón por la cual ha decidido alejarse de la actuación por un tiempo.

“Los últimos proyectos en los que he trabajado no tuve las mejores experiencias con algunas de las personas para las que tuve que trabajar (...) Una de las últimas películas que hice, uno de los productores contrató a una chica con la que se acostaba y luego le pidió que me dijera que hiciera un trío con ellos”, dijo Van Dien. “Entonces… como, ese es mi jefe. Y luego no lo hice y lloré y estaba muy molesta”, comentó Van Dien a sus más de 290 mil seguidores.

Frente al asunto, la actriz quien dio vida a Chrissy se acercó a hablar con sus representantes para que estuviesen al tanto de lo que pasó y contó cómo uno de los actores de reparto se acercó a ella, con quien tuvo la confianza para relatar lo sucedido.

La actriz zanjó el tema comentado que había decidido dedicarse a seguir haciendo streaming, ya que en este espacio “decido con quien salir, con quién hablar”.

Por medio de Twitter, Van Dien aseguró ‘sentirse bien’ con la decisión que estaba tomando: “a medida que envejezco, mis prioridades laborales están cambiando. Estoy esperando el proyecto adecuado y a las personas adecuadas con las que trabajar. Es lindo sentirse tranquila.”

¿Quién es Grace Van Dien?

La intérprete estadounidense de 26 años, Grace Van Dien, es hija del también actor Casper Van Dien (”La leyenda del jinete sin cabez”). Antes de su salto al estrellato como Chrissy Cunningham en “Stranger Things”, Grace había participado en producciones como “Lady Driver”, “El despertar de las sombras” y en la serie de televisión, “Greenhouse Academy”.