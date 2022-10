“La Casa del Dragón 2”: noticias sobre el futuro de la serie de HBO Max

La segunda temporada de "La Casa del Dragón" podría llegar a las pantallas en 2024. Foto: Cortesía: HBO Max

Pese a que hace ya tiempo que su renovación para una segunda temporada fue confirmada de forma oficial, “La Casa del Dragón” todavía no ha comenzado a rodar sus nuevos episodios. No es de extrañar, por tanto que el presidente de HBO haya ratificado que la serie no volverá a la pantalla hasta, al menos el año 2024.

En una entrevista concedida a Vulture, Casey Bloys fue cuestionado acerca del futuro más inmediato de la serie. “No la esperen en 2023, pero creo que sí para algún momento de 2024″, aseguró el jefe de la plataforma.

“La Casa del Dragón” fue renovada por una segunda temporada poco tiempo después del estreno de sus primeras emisiones. Su gran éxito en cifras de audiencias y la buena recepción del público la han convertido en todo un fenómeno mundial. Tras su final, muchos fans pedían más detalles sobre lo que está por venir.

Con dichas declaraciones, Bloys da por finalizados los rumores que situaban el posible regreso de “La Casa del Dragón” en el próximo año. Aunque el rodaje no ha dado el disparo de salida a su producción, muchos fanáticos ansiaban que la segunda temporada estuviera lista para finales de año.

Finalmente, la espera será más larga de lo previsto para regresar a Poniente. El equipo creativo de la precuela de “Juego de Tronos” continúa desarrollando los guiones de los episodios venideros. En ellos se relatarán los primeros compases de “La Danza de los Dragones”, la guerra civil entre los Targaryen que se inició oficialmente en el último episodio.

“Apenas estamos empezando a armar el plan y, al igual que la última vez, hay muchas incógnitas. No es por ser tímido o reservado, pero no quiero decir que estará lista en una fecha para luego tener que moverla”, añade Bloys en sus declaraciones. Además, el productor tampoco quiso dar más detalles sobre nuevas aproximaciones a la franquicia creada por George R. R. Martin.

“Probablemente lo siguiente en hacerse será la segunda temporada. Trato de no comentar demasiado sobre el desarrollo, por lo que no hay mucho que decir, aparte de que cuando encontremos la historia con la que tanto George como nosotros estemos contentos, seguiremos adelante”, concluyó Bloys.