Nacho Vidal: “No he sido actor porno por necesidad, sino por rebeldía”

Dentro de las novedades que recientemente anunció Lionsgate+, antes Starzplay, está el lanzamiento de la serie Nacho, que, más allá de contar y revelar algunos momentos íntimos de la vida de Ignacio Jordá González, pretende abordar desde el drama y la comedia cómo funciona esta industria y las diversas situaciones a las que se enfrentan quienes trabajan allí.

La vida de Nacho es solo un pretexto para traer a tema de conversación lo que esconde una de las ramas audiovisuales y cinematográficas que más factura al año alrededor del mundo: la pornografía. Claro está, la mezcla entre la crítica y la vida de un personaje tan auténtico solo desencadena en un hilo de sucesos reales, pero divertidos de consumir.

La serie, a pesar de que aborda el tema de la también llamada industria triple X, deja claro que no es una serie porno, de ahí el reto que implicó desde la producción y elaboración hacer un producto que tocará un tema que en la actualidad aún sigue siendo tabú en la sociedad, sobre todo en América Latina.

Así lo afirma Teresa Fernández, productora ejecutiva, showrunner y guionista de Nacho, quien desde el inicio sabía que era todo un desafío, pero aun así decidió apostarle a la idea, pensando también en un fin social. “La serie de alguna manera es controvertida solo por tratar la industria del porno. Hablar de sexo incomoda, y nosotros lo hacemos con humor, con un tono desenfadado, no con ningún interés de hacerlo frívolo, sino de humanizar los personajes que trabajan dentro de esta industria, y creemos que todo el mundo va a aprender mucho, pero sobre todo va a pasar un buen raro”.

La romantización de la industria pornográfica está lejos de ser una de las intenciones de esta serie, porque dentro de sus objetivos también está llevar un mensaje de no idealización, pues no es desconocido que estas producciones muchas veces se toman como referencia en las relaciones reales.

“Es ficción, eso es lo que hay que contar, eso es lo que reflexiona la serie y sobre lo que trata, sobre abrir los ojos al mundo y decir: ojo chicos, eso simplemente es ficción. Y el sexo puede ser de múltiples maneras, pero hay que hablar de límites, de consentimientos y más aspectos interesantes, y se puede hacer riéndose”, afirma Fernández.

Nacho implicó que se trabajara muy de cerca con el protagonista de esta historia, Nacho Vidal, y con algunas de las personas que marcaron su historia. En la producción siempre se pretendió guardar un fiel reflejo de su vida, o por lo menos acercarse casi a la totalidad con la que ocurrieron algunos sucesos. Esto permitió que desde la realización “redescubrieran” al Ignacio Jordá que se esconde detrás del personaje, cumpliendo así con una de las finalidades: la humanización.

“Descubrí en Nacho que él mismo es un personaje de ficción, él es una persona que vive al límite y siempre tendrá varios titulares asociados a su vida, pero la realidad es que es un hombre muy romántico y enamoradizo. Está rodeado de mujeres con mucho poder que han determinado su vida, entonces me he llevado muchas sorpresas”, dice la productora.

La idea de llevar a las pantallas su historia, desde el inicio, motivó al Nacho Vidal. Sin embargo, el actor afirma que el hecho de rememorar muchas de las cosas que se plasmaron allí implicó que durante las filmaciones llorara recordando algunos de aquellos momentos. Tal como lo muestra la producción, su vida también es el reflejo de que, aunque para muchos la pornografía es una alternativa frente a situaciones adversas de la vida, para otros simplemente es un deseo, como sucedió en su caso.

“Me iba a la habitación 10 veces al día a llorar, porque era 10 veces revivir y revivir. Era increíble, porque no he sido actor porno por necesidad, he sido actor porno por rebeldía. Vengo de una buena familia, de hecho tengo familiares del Opus Dei. Mi mamá y mi papá nunca me negaron hacer nada, porque me fui de mi casa con 14 años y fui un rebelde. Siempre fui a buenas escuelas, buenos colegios, nunca ha faltado nada en casa, pero la pornografía fue parte de mi rebeldía”, cuenta Nacho.

En la piel de Nacho Vidal

El actor español Martiño Rivas será el encargado de encarnar al personaje. La escogencia de este protagonista también involucró al verdadero Nacho Vidal, pues Ignacio cuenta que desde el primer momento supo que debía ser él quien tomara su papel.

“Estuvimos buscando muchos actores y a mí se me presentaban muchas opciones. El actor que representa a Nacho Vidal lo vi en una entrevista y llamé a la productora y le dije: ‘He visto este actor, me gusta mucho su personalidad, su esencia, su energía’, y me dijeron lo hemos escogido a él sin saberlo. El actor que hace de mí no podía ser alguien más que él. El de 900 escenas está en 899, es decir, está en casi todas, entonces él me llamaba casi cada día diciéndome: ‘Cabrón, qué vida te has pegado, estoy viviendo a toda madre’. Hay mucha conexión con él”, comenta el actor.

El elenco lo completan María De Nati, Andrés Velencoso, Pepa Charro, Edu Soto, Miriam Giovanelli, Carmen Conesa, Montse Guallar, Nancho Novo, Albert Baró, Marina Gatell, Penélope Guerrero, Rubén Jiménez, Juan Carlos Vellido, Paola Bontempi y Nuria Herrero.

Además, “Nacho” cuenta con la producción ejecutiva de Ramón Campos y Teresa Fernández quien también oficia como showrunner y guionista junto a Gema R. Neira, María José Rustarazo y Flora G. Villanueva. Es dirigida por David Pinillos, Beatriz Sanchís y Eduardo Casanova, y cuenta con la producción de Bambú Producciones en asociación con La Claqueta.

La serie está llena de mensajes simbólicos, incluso desde su producción. Resulta bastante llamativo que como cabeza estén varias mujeres, teniendo en cuenta que a través de los años siempre se ha cuestionado el rol de la mujer en la pornografía.

Esta serie fue grabada en España y se estrenará en Lionsgate+ con dos capítulos el próximo 11 de diciembre. En total, contará con ocho episodios, uno cada domingo desde el lanzamiento. La temporada completa estará disponible el domingo 29 de enero.

