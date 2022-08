“La casa del dragón”: ocho cosas para tener en cuenta antes de ver la serie

"La casa del dragón" mostrarán un lado de las criaturas muy diferentes del visto hasta ahora en el universo de “Juego de tronos”. Foto: Cortesía: HBO MAX

La ficción, que se estrenó el 21 de agosto en HBO Max, se centrará en la lucha interna desatada dentro de la familia Targaryen para suceder al rey Viserys I. Dos son, al menos al inicio de esta primera temporada, los candidatos a ocupar el Trono de Hierro: la princesa Rhaenyra Targaryen, primogénita del rey que se convertiría así en la primera mujer en ostentar el cargo, y Daemon, el hermano menor del rey y tío de la princesa.

1. LA SERIE NO ADAPTARÁ FUEGO Y SANGRE AL COMPLETO

La Casa del Dragón está basada en Fuego y sangre, la novela fantástica de R. R. Martin que relata la historia de la casa Targaryen, una de las casas que se disputa el control de los siete reinos de Poniente en la saga Canción de hielo y fuego, las novelas en las que se inspiró Juego de Tronos.

No obstante, la nueva serie de HBO Max no partirá desde el inicio de Fuego y sangre, que se remonta al origen de los Targaryen con Aegon I, creador del Trono de Hierro y apodado ‘el Conquistador’, sino que arrancará más o menos desde la mitad del libro, concretamente desde el reinado de Viserys I, explorado en el capítulo Los herederos del Dragón: Un asunto sucesorio.

Además, según revelaron los adelantos de la producción de HBO, todo parece apuntar a que la primera temporada de La Casa del Dragón se detendrá antes de la famosa Danza de los Dragones, la guerra civil que enfrenta a Rhaenyra y su medio hermano Aegon por el trono de su padre, el rey Viserys I.

2. 100 AÑOS DE REINADO TARGARYEN

La ficción arranca su relato tras 100 años de reinado Targaryen, la mayoría de ellos bajo las órdenes de Jaehaerys I. Este pacífico monarca, apodado el Conciliador y el Viejo Rey, eligió como heredero a su hijo Aemon, pero cuando este es asesinado, la siguiente en la línea de sucesión sería su hija Rhaenys, personaje encarnado en la serie por Eve Best. No obstante, como su padre no pensaba que una mujer pudiera reinar, le promete el trono a su otro hijo menor, Baelon, haciendo enfurecer a Rhaneys, apodada como ‘La reina que nunca lo fue’.

Pero una nueva muerte, en este caso la del nuevo heredero Baelon, vuelve a abrir el debate sobre si una mujer es digna de sentarse en el Trono de Hierro. Mientras que unos se posicionan del lado de Rhaenys, otros prefieren que el primogénito de Baelon, Viserys, ocupe su puesto. Esta pelea sucesoria será también el caldo de cultivo perfecto para que unos años después estalle, esta vez de forma mucho mas virulenta, otra lucha por la sucesión en la familia, la conocida como la Danza de los Dragones.

3. CASI 300 AÑOS ANTES DE JUEGO DE TRONOS

La Casa del Dragón retrocede cerca de tres siglos antes de los hechos acontecidos en Juego de Tronos, cuando los Targaryen se sentaban en el Trono de Hierro y con sus dragones dominaban los Siete Reinos de forma casi total, con la excepción hecha de Dorne, hasta que sus rencillas familiares por ostentar el reinado llena de sangre y fuego todo Poniente. De hecho, dentro del árbol geneaológico de los Targaryen, ocho generaciones separan a Rhaenyra, la protagonista de La Casa del Dragón, de la icónica Daenerys.

En el podcast Game of Owns R. R. Martin, quien ha estado involucrado en la producción, confirmó que los hechos de La Casa del Dragón partirán desde el Concilio del 101 D.C. (Después de la Conquista del ya citado Aegon I), año en el que un Gran Consejo elige a Viserys I como heredero al trono tras la muerte de su padre Baelon. En cambio, la primera escena de Juego de Tronos se sitúa en el año 297 D.C.

4. SALTARÁ UNA DÉCADA EN EL TIEMPO

Si bien un vistazo al reparto de la serie ya había revelado que La Casa del Dragón contaría con saltos temporales, al contratar a dos actrices diferentes para ponerse en las pieles de personajes como Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower, su showrunner y codirector Ryan Condal reveló en una entrevista con The Hollywood Reporter que el salto sería de 10 años y tendría lugar a mitad de temporada: “Así es como se narra esta historia correctamente. Se trata de una historia de guerra generacional. Preparamos todo para que, en el momento del primer golpe de espada, entiendas a todos los personajes”.

Así, las adolescentes Rhaenyra y Alicent serán interpretadas por Milly Alcock y Emily Carey, respectivamente, que tras el salto temporal serán relevadas por Emma D’Arcy y Olivia Cooke para dar vida a las versiones más maduras de los personajes.

5. ALTO CONTENIDO SEXUAL

Además de sus altas dosis de violencia, como su antecesora, La Casa del Dragón también tendrá una gran cantidad de escenas subidas de tono. Así lo confirmó en una entrevista con Rolling Stones Matt Smith, que encarnará a Daemon Targaryen, y se cuestionaba que las “un poco demasiadas” escenas de sexo de su personaje fueran realmente “necesarias”.

Por su parte, la productora ejecutiva de la serie defendió que, a diferencia de Juego de Tronos, en su precuela “no se mostraría violencia sexual” para “en cambio, mostrar las consecuencias y el impacto en la víctima y la madre del perpetrador”.

6. HABRÁ 17 DRAGONES

Como Juego de Tronos ya dejó claro, los dragones son el símbolo de poder de los Targaryen. Cuando Aegon I llegó a Poniente, él y sus hermanas tan solo tenían tres, como Daenerys tras el final de la primera temporada de la ficción antecesora. No obstante, como ya ha dejado caer Ryan Condal durante la Comic-Con de San Diego, La Casa del Dragón contará, ni más ni menos, que con 17 dragones.

Sin embargo, tres parece que tienen todas las papeletas para convertirse en los dragones principales de esta historia: Caraxes, la bestia conocida como Anfíptero de Sangre que monta Daemon; Meleys, la dragona conocida como la Reina Roja quien responde ante las órdenes de Rhaenys; y Syrax, fiel compañero de Rhanyra apodado El Espectro de la Noche y protagonista junto a ella del póster de la serie.

7. ¿PUEDEN APARECER PERSONAJES DE JUEGO DE TRONOS?

Dado que casi tres siglos de historia separan Juego de Tronos y La Casa del Dragón, los espectadores no deberían esperar ningún cameo de actores de la serie antecesora. Sin embargo, hay un personaje que, gracias a su centenaria edad, podría aparecer como forma de fan-service si así se lo proponen los showrunners. Se trata de Melisandre, la inquietante sacerdotisa del Señor de Luz, ya que durante los años en los que se desarrolla La Casa del Dragón estaba viva y no sería descabellado pensar que hiciera algún que otro viaje por Poniente antes de la Guerra de los Cinco Reyes.

Para más inri, en una entrevista con EW, Carice Van Houten, la actriz que da vida a Melisandre, expresó que estaría “muy interesada en ver un lado completamente diferente” de su personaje y desde una “perspectiva nunca vista antes”.

8. FICHAJES DEL EQUIPO TÉCNICO DE JUEGO DE TRONOS

A pesar de que David Benioff y D.B. Weiss, los showrunners de Juego de Tronos, optaron por no involucrarse en La Casa del Dragón, HBO Max le ha dado el relevo a Ryan J. Condol y a Miguel Sapochnik, siendo este último el director de seis episodios de la serie antecesora, incluido La batalla de los bastardos, con el que se alzó con el Emmy a mejor dirección de una serie dramática. Además, La Casa del Dragón cuenta con el beneplácito de del propio R. R. Martin, quien, aunque no ha visitado el rodaje para evitar infectarse de COVID y poder trabajar en Vientos de invierno, ha participado en la producción.