La ganadora del Óscar Olivia Colman habla sobre la brecha salarial en Hollywood

La actriz también ha ganado varios premios BAFTA, tres ellos por trabajos en televisión y uno en cine. Foto: EFE - ANDY RAIN

En una entrevista con The Amanpour Hour, el espacio de la CNN, la inglesa Olivia Colman denunció que muchas actrices cobran menos que sus compañeros pese a ser más taquilleras. “No me hagas hablar de la brecha salarial, pero a los actores se les paga más porque solían decir que atraían al público”, declaró. “Y en realidad, eso no ha sido cierto durante décadas, pero todavía les gusta usarlo como una razón para no pagarles a las mujeres tanto como a sus homólogos masculinos”, agregó.

Colman insinuó que creía que podría ganar mucho más dinero haciendo exactamente el mismo trabajo si fuera un hombre. “Soy muy consciente de que, si fuera Oliver Colman, ganaría muchísimo más de lo que gano. Conozco en concreto una brecha salarial que fue una diferencia del 12.000 por ciento”, lamentó, sin revelar a qué producción se refería.

Otras denuncias de brecha salarial en Hollywood

Colman no es la primera actriz que habla sobre la brecha salarial en Hollywood. En 2019, Michelle Williams denunció su diferencia de salario respecto a Mark Wahlberg en “Todo el dinero del mundo”. “A finales de 2017, se supo que me habían pagado menos de 1.000 dólares en comparación con los 1,5 millones de dólares que había recibido mi homólogo masculino por exactamente la misma cantidad de trabajo. Y adivina qué, a nadie le importa. Esto no fue una sorpresa para mí, simplemente reforzó mi creencia de que la igualdad no es un derecho inalienable y que las mujeres siempre trabajarían igual de duro por menos dinero mientras asumían más responsabilidades en el hogar”, afirmó.

Jennifer Lawrence también ha hablado públicamente de este problema, asegurando que Leonardo DiCaprio cobró cinco millones de dólares más que ella por “No mires arriba”. “No importa cuánto haga. No me van a pagar tanto como a ese tipo porque tengo vagina”, declaró a Vogue.