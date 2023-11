La larga espera del final definitivo de “Juego de Tronos” de George R. R. Martin

George R. R. Martin es autor de la saga "Canción de hielo y fuego". El escritor lanzó el primer libro de serie, titulado "Juego de Tronos", en 1996.

Los seguidores de “Canción de hielo y fuego”, la saga literaria en la que se basa la serie “Juego de Tronos” llevan más de una década esperando la penúltima entrega de la franquicia escrita por George R. R. Martin. “Vientos de invierno” es el título de la novela y, por desgracia para los seguidores del autor y su épico universo de fantasía, todo apunta a que la obra tardará en salir a la luz más de lo esperado.

En una reciente aparición en Bangcast, Martin admitió que solo tiene 1.100 páginas escritas y que le quedan cientos más por escribir. “Lo principal que estoy escribiendo en realidad, por supuesto, es lo mismo (...) Desearía poder escribir tan rápido como Cornwell (el autor de El último Reino, Bernard Cornwell), pero llevo 12 años de retraso en esta maldita novela y (...) Estoy luchando con eso”, admitió.

Más sobre George R. R. Martin George R. R. Martin y otros escritores demandan a OpenAI por “robo sistemático” Los escritores George R.R. Martin, John Grisham y Elin Hilderbrand, entre otros, han denunciado a la tecnológica OpenAI, creadora del chatbot con inteligencia artificial (AI) generativa ChatGPT, por violar sus derechos de autor y por un “robo sistemático a escala masiva” de sus obras. Conocer más George R. R. Martin y otros escritores demandan a OpenAI por “robo sistemático” HBO suspende el contrato de George R. R. Martin por huelga de guionistas A través de su página web personal, Martin quiso dar a sus fans algunas novedades sobre sus proyectos de la plataforma. “Mi contrato con HBO fue suspendido el 1 de junio”, reveló. Leer más HBO suspende el contrato de George R. R. Martin por huelga de guionistas

“Es un gran libro por alguna razón. Tal vez debería haber empezado a escribir libros más pequeños cuando comencé esto, pero es difícil. Eso es lo principal que domina la mayor parte de mi vida laboral”, añadió.

Esta última actualización de Martin sugiere que la novela está prácticamente en el mismo punto que cuando habló sobre ella en diciembre de 2022, momento en que desveló que tenía “otras 400 o 500 páginas” por delante para terminar.

Además de este retraso en “Vientos de invierno”, tampoco hay buenas noticias para el spin-off de Jon Snow. El CEO de HBO, Casey Bloys, confirmó recientemente que la serie está en desarrollo, pero aún no ha sido confirmada oficialmente. “Siempre tenemos guiones de ‘Juego de Tronos’ en la huelga de actores en Hollywood se suma al paro de guionistas y colapsa totalmente la industria desarrollo”.

“Le dimos luz verde a A ‘Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight’ en primavera. No diría que hay nada más de ese universo que esté cerca de conseguir luz verde ni nada parecido, pero siempre estamos trabajando en diferentes guiones e ideas”, declaró a TVLine.