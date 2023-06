La polémica por “Medellín”, otra película que utiliza la imagen de Pablo Escobar

Desde el 2 de junio la película está disponible en Amazon Prime Video. Foto: Twitter @Amazon

Se originó una nueva polémica tras el lanzamiento en Prime Video de “Brotherhood” o “Medellín”, como se puede encontrar en la plataforma de streaming en Colombia. La cinta, desde la ficción, toma aspectos de la violencia vivida en la ciudad por cuenta del narcotráfico en la época de Pablo Escobar para narrar, con toques de comedia y acción, una historia que involucra un cartel de la ciudad, un influencer y un grupo de rescate.

(Puede leer: Elliot Page cuenta que sufrió ataques homofóbicos por parte de un actor famoso)

Franck Gastambide es el director y protagonista de la película que se rodó en la capital de Antioquia. Junto con Dynamo, productora de cine y televisión que ha realizado numerosas producciones para Colombia y con el visto bueno de la Alcaldía de Medellín, se llevó a cabo este proyecto fílmico.

En la cita también aparecen los actore sRamzy Bedia, Anouar Toubali, Brahim Bouhlel, Raymond Cruz (‘Breaking Bad’) y Essined Aponte (‘S.W.A.T.’). Y como estrella invitada se incluyó la participación del exboxeador estadounidense Myke Tyson.

Más artículos sobre Medellín En Medellín, un hombre de 29 años murió tras realizarse una cirugía estética El joven se había realizado un procedimiento de liposucción con transferencia glútea en una clínica de la ciudad, pero al parecer presentó complicaciones tras la cirugía y tuvo que ser trasladado a otro centro hospitalario. Leer más En Medellín, un hombre de 29 años murió tras realizarse una cirugía estética En video quedó registrado el atraco a dos turistas polacos en cerro de Medellín El alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, pidió la máxima atención al caso y ofreció una recompensa de 10 millones de pesos. Leer más En video quedó registrado el atraco a dos turistas polacos en cerro de Medellín

En su momento, Juan David Orozco, coordinador de la Comisión Fílmica de la ciudad, comentó a la Revista Semana que la producción francesa es una comedia con elementos de acción, la cual incluye persecuciones en vehículos a alta velocidad, hecho que, “representa un reto inédito no solo para el equipo de producción, sino también para el acompañamiento institucional que ofrece la Alcaldía”.

(Puede leer: Andrés Parra sobre su accidente de ciclismo: ‘Uno no se puede confiar’)

La producción de esta película visitó lugares entendidos como marginales, en donde ocurrieron hechos de violencia en os años noventa.

Medellín, la película

El Colombiano reseña que “la producción se hizo básicamente en la Comuna 13, en los sectores aledaños al graffitour y en las escaleras eléctricas, además del cementerio San Lorenzo y el colegio Héctor Abad Gómez. También grabaron en el estudio de Telemedellín, donde se hicieron la escenas con pantalla verde (croma). Por esos servicios el canal local recibió pago”.

Esta película habla de un youtuber francés que se hace llamar Pablito, un joven que, interesado por la historia de Pablo Escobar, decide adoptar como deseo personal emprender un viaje hacia Medellín, Colombia y hurgar en su pasado, pues, para él, el narcotraficante es un modelo a seguir. En medio de su descubrimiento en la ciudad paisa, es secuestrado por un grupo criminal.

Su familia, quienes descubren su secuestro por medio de un video viralizado en redes sociales, entran en desesperación y es su hermano mayor quien decide reunir a un grupo de personas, capaces de enfrentarse a los criminales colombianos, hacerles frente, recuperar a su hermano y regresarlo a su país.

(Puede leer: Así se maneja el negocio de los ‘influencers’ en Colombia)

El periodista Luis Carlos Vélez señaló que los 10 primeros minutos de la película generaban “náuseas, vergüenza y repudio” y cuestionó Daniel Quintero, alcalde de la ciudad, por haberse “prestado para burlarse y estigmatizar a su ciudad”.

Quintero le respondió: “Yo soy el Alcalde de Medellín, no un dictador. ¿Quisieras que revise cada guion para borrar aquí y allá lo que no me guste? La historia no se cambia así, sino con resultados. En relación a los permisos, la Alcaldía los entregó en atención a la financiación pública que recibió la película por parte del entonces Gobierno Duque. No le tires muy duro a él”.

Luis Carlos, yo soy el Alcalde de Medellín, no un dictador.

¿Quisieras que revise cada guion para borrar aquí y allá lo que no me guste? La historia no se cambia así, sino con resultados.



En relación a los permisos, la Alcaldía los entregó en atención a la financiación pública… https://t.co/8nO6FedkMM — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) June 4, 2023

El secretario de cultura de Medellín, Álvaro Narváez Díaz, le recordó al periodista de la FM, que la película es ficción y el hecho de tomar a Medellín como escenario, no significa que la Medellín retrata en el proyecto, sea la real.

Esta producción, dijo Narváez, “ha sido el rodaje más grande hecho en Medellín, generó una inversión estimada de más de $ 4.300 millones en servicios audiovisuales y logísticos, generó casi 3.000 empleos para la ciudad”.