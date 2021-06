La segunda temporada de “Puesta en rosa” llega a Capital

Este 17 de junio llega a las pantallas de Capital, Puesta en Rosa, segunda temporada. Una docuserie analítica y retadora, sustentada en datos y cifras concretas, que expresan los logros y reivindicaciones de las personas LGBTIQ+ en la ciudad de Bogotá.

Pensada como una experiencia convergente la serie invita a la audiencia a abordar las temáticas desde distintos tipos de contenido, para aumentar su conocimiento y vivir una narración profunda con una serie de podcast de 7 episodios y 16 videocolumnas que complementan el contenido para televisión.

Puesta en Rosa, segunda temporada, busca abordar de una manera tolerante e inclusiva el papel que juega la población LGBTIQ+ de la capital destacando sus fortalezas, luchas y riquezas culturales, políticas y sociales.

“Tener la oportunidad de cambiar el chip de las personas que tienen un montón de prejuicios sobre la comunidad LGBTIQ+, a través de lo que yo hago y lograr que se acerquen a una visión distinta y alejada de estos prejuicios sería fantástico”, afirma Paola Zuluga, directora de la serie.

Cada uno de los 16 capítulos de 5 minutos de esta serie permite generar espacios de diversidad, tolerancia e inclusión con el objetivo de hablarle claro a las personas, tanto de la población LGBTIQ+, como heterosexual, para que se informen y tomen conciencia sobre aspectos fundamentales que promuevan el respeto y la concientización sobre las buenas prácticas en salud y educación, así como el impacto en el ámbito cultural, social e incluso legal de la lucha constante de la comunidad LGBTIQ+.

Puesta en Rosa, segunda temporada, es la oportunidad para conocer las historias de una comunidad que ha luchado ante las fuertes vulneraciones de los derechos humanos y el aumento de los prejuicios por su diversidad sexual. Como por ejemplo, Manuel Velandia, quien comparte cómo es la vida de una persona mayor homosexual que creció en la generación del silencio, un momento en que no se hablaba del tema y en el que existía un enorme miedo a comunicarlo por el prejuicio hacia los homosexuales y por el hecho de ser juzgado.

Tráiler | Puesta en Rosa II

En la vejez no se emplea el lenguaje de lesbiana o gay, ellos simplemente piensan en sus vivencias, en cómo crecieron de manera clandestina por no tener derechos a vivir libremente.

Además, la audiencia se encontrará con historias de padres de homosexuales, como la de Nancy Becerra y su hijo, quienes tienen una relación muy cercana. Sin embargo, así como para unos es fácil asimilar, para otros padres no; no todos aceptan que sus hijos tengan una orientación sexual diversa y esto genera confrontaciones y en ocasiones ese miedo de sus hijos a comunicarlo por el temor a la reacción de sus padres. Sentir miedo, discriminación y burlas, es normal, pero es claro que la orientación sexual no se elige, por lo que salir del closet y enfrentar a los demás no es una tarea fácil.