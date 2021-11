La serie de comedia de HBO Max “Sort Of” se estrena el 18 de noviembre

Creada por Bilal Baig (“Acha Bacha”) y Fab Filippo (“Save Me”) y seleccionada oficialmente en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2021, la comedia Max Original Sort Of estrena sus ocho episodios el jueves 18 de noviembre en HBO Max.

Sort Of sigue el viaje de “Sabi Mehboob” (Baig), una millenial de género fluido que se mueve entre varias identidades, desde camarera sexy en una librería/bar LGBTQ, pasando por la hija menor de una gran familia pakistaní, hasta la madre de facto de una familia hipster del centro de la ciudad. Sabi se siente en transición en todos los aspectos de su vida, desde el género hasta el amor, la sexualidad, la familia y la carrera. Una historia de madurez, SORT OF expone que las etiquetas en las que una vez nos volcamos ya no son aplicables... a nadie.

Sort Of | Official Trailer | HBO Max

La serie fue creada por Bilal Baig y Fab Filippo, quienes también actúan como directores y productores ejecutivos. La serie, producida con la participación del Canada Media Fund, está escrita por Baig, Filippo, Jenn Engels, Nelu Handa e Ian Iqbal Rashid, y dirigida por Filippo y Renuka Jeyapalan (Kim’s Convenience, Workin’ Moms). Jennifer Kawaja y Julia Sereny, de Sienna Films, son también productoras ejecutivas de la serie. Sort Of es distribuida en todo el mundo por Sphere Media y Abacus Media Rights se encarga de las ventas internacionales.

Sort Of, una serie original de HBO Max y CBC, es una coproducción entre HBO Max, CBC, la cadena pública canadiense, y Sienna Films/Sphere Media, y se lanzó en Canadá en el servicio de streaming CBC Gem el 5 de octubre y en CBC TV el 9 de noviembre.