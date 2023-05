‘La Sirenita’: la historia detrás del peinado de más de 600 millones de pesos

Afiche oficial del live action, protagonizado por la actriz y cantante Halle Bailey. Foto: Disney

Tras su primer fin de semana en taquilla, la última adaptación en live action de Diseny ha dado mucho de qué hablar. El último dato fue revelado por Camille Friend, la estilista de la producción, quien confesó la millonaria suma que costó hacer el peinado de Ariel, interpretada por Halle Bailey.

Friend reveló que el peinado de la icónica sirena sumó cerca de USD$ 150.000, lo que equivaldría a más de $600 millones de pesos colombianos. Esta suma fue destinada a conseguir el peinado perfecto para las escenas en el exterior y las fotografías para la promoción de la película, pues el pelo de la protagonista dentro del agua fue realizado por medio de animación digital.

El proceso para dar con el peinado no fue nada fácil. Según aseguro Friend, en una entrevista con Variety, debía parecer lo más real posible, dentro y fuera del agua, pero también conjugar de manera perfecta con el color de piel de la protagonista. “Sabía que una peluca simplemente no iba a funcionar. Las rastas de Halle le llegan hasta la cintura y ponerle una peluca iba a parecer una locura”, reveló.

A las rastas de la actriz le agregaron mechones que luego fueron animadas para dar la sensación de que el cabello bailaba dentro del agua. Así lo hicieron porque parte de los requisitos de la producción era mantener el cabello original de Bailey, como parte de su herencia negra.

“Si tomamos cabello y lo envolvemos alrededor de sus rastas, no tenemos que cortarlo ni teñirlo. Podemos cambiar su color sin cambiar la estructura interna de su cabello. Su estructura y su cabello son ella”, concluyó la estilista para el medio de comunicación estadounidense.

Protagonista de ‘La Sirenita’ Live Action

En un principio, Friend tuvo que realizar un análisis detallado de la joven actriz que le permitiera dar con el tono ideal para la piel de Bailey, así como la fisionomía de su rostro, el color de sus ojos y su corporalidad. Según contó, para lograr la extensión ideal del cabello fue necesario un trabajo que duró entre 12 y 14 horas.

Sin embargo, el peinado ha recibido fuertes críticas en redes sociales por la polémica decisión de no pintarle el pelo de rojo a la actriz principal. “Le faltó más rojo al pelo de Ariel”, “no me molesta nada que la sirenita sea de otra raza, lo que sí me molesta es que no le pongan el pelo rojo”, “imagínate gastarte ese dineral en extensiones para que no se parezca a la Sirenita, ni ella, ni su pelo”, fueron algunos de los comentarios que se viralizaron el Twitter con respecto al dinero invertido en el pelo de Ariel.