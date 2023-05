Vince Gilligan, la mente detrás de una obra maestra

Vince Gilligan también ha trabajado en las series "The X Files" y "The Lone Gunmen". Foto: Cortesía

¿Qué significa “Breaking Bad” para usted?

Breaking Bad cambió mi vida. Nunca pensé que llegara a ser el éxito que fue y que admiradores de todo el mundo la vieran 15 años después de su estreno. Recuerdo que cuando empecé con este proyecto pensé “¿quién va a estar tan loco como para ver un programa sobre un tipo que muere de cáncer y prepara una droga terrible?”. Estaba convencido de que iba a ser el mayor fracaso de la historia. En resumen, esta serie para mí significa buena fortuna, me hace sentir como si hubiese ganado la lotería.

Creó un protagonista antihéroe, pero todos se enamoraron de él desde el primer día… ¿cómo lo hizo?

Tuve mucha ayuda y fue un esfuerzo grupal. A veces recibo mucho crédito por el éxito del programa, pero detrás de mí hubo escritores, directores y camarógrafos, pero, sin duda, el ingrediente secreto de la serie fueron los actores, empezando por Bryan Cranston. La razón principal por la que la serie se convirtió en este gran fenómeno fue él, fue su personaje Walter White. No había nadie mejor en el mundo para interpretarlo, tanto así, que aunque es un antagonista logró hacer que la gente lo amara, lo hizo simpático ante los ojos de la gente gracias a su carisma y su química con Aaron Paul, quien interpreta a Jesse Pinkman.

¿De qué forma cree que “Breaking Bad” ha cambiado o influenciado otras producciones?

Me gustaría atribuirme el mérito de haber cambiado el panorama, pero no sé si lo hice por completo. Tres programas que le precedieron en los Estados Unidos fueron The Wire, The Shield y The Sopranos, y son maravillosos… dos de ellos también se centraban en un personaje antihéroe. No creo que Breaking Bad hubiese tenido un comienzo sin esos programas. Me llevo un poco de crédito en el hecho de que esta serie permitió que los programas que vinieron después fueran un poco más cinematográficos, teniendo como gran reto el avance de la tecnología y el cambio de los televisores. Hace 15 años todo era diferente.

¿Por qué se interesó en escribir sobre el debate entre el bien y el mal en esta serie?

Creo que la moralidad es una de las cosas más interesantes de analizar. Empecé escribiendo como guionista de cine y no tuve mucho éxito, pero recuerdo estas comedias que escribí a principios de los 90 y mi trabajo en The X Files. Tuve mucha suerte de participar en este proyecto porque los capítulos que más me gustaron fueron los que investigaban de alguna manera la condición humana, la idea del bien y el mal, y de que vivimos en un universo que tiene sentido. Me parece apasionante, me criaron como católico y me gusta creer que hay un punto en el universo en el que hay un bien y un mal definitivos, que no se trata solo de caos y casualidad.

¿Cuál fue el personaje más difícil de crear en la serie?

Es una buena pregunta. Diría que Skyler White, porque nunca fue de los personajes favoritos de nadie. No parece que les gustara, incluso hay malos sentimientos hacia Anna Gunn, la actriz que la interpretó, algo que me ha impactado mucho porque ella es una de las mejores actrices con las que he trabajado. Es inteligente, tiene mucho talento y en Breaking Bad tuvo que interpretar a un personaje difícil de hacer, porque es una mujer que tiene que enfrentarse a el hecho de que su esposo se haya convertido en un criminal y decidir si apoyarlo o no. ¿Cuánto tiempo puede estar Skyler en la oscuridad acerca de lo que hace su marido? ¿Cuánto tiempo puede permanecer inconsciente de lo que hace su esposo? Esas eran preguntas que nos hacíamos constantemente.