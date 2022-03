La temporada 2 de “Bridgerton” revela qué pasó con Simon (Regé-Jean Page)

Regé-Jean Page. Foto: Cortesía

Bridgerton regresa a Netflix este viernes 25 de marzo, pero la segunda temporada contará con una notable ausencia. Tal y como se anunció hace meses, Regé-Jean Page no volverá a dar vida a Simon Basset y el creador Chris Van Dusen reveló cómo explicará la ficción la ausencia del protagonista.

“Habrá referencias a Simon. En la primera escena de la temporada 2 Daphne (Phoebe Dynevor) menciona que dejó a su esposo y a su bebé en casa”, explicó Chris Van Dusen a TVLine. Al parecer Daphne emplea esta excusa para revelar por qué ha acudido sola a la presentación en sociedad de su hermana Eloise (Claudia Jessie).

Bridgerton: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

“Desafortunadamente no funcionó en términos de que Regé fuera parte de la segunda temporada, pero siempre será el duque de Bridgerton. Él no va a ninguna parte en el universo de la serie. Solo porque no le veamos no significa que no esté allí”, añadió. TVLine también ha adelantado que quien sí aparecerá en la temporada 2 es el hijo de Simon y Daphne, llamado August.

Anteriormente Regé-Jean Page ya explicó por qué no estaría en la segunda entrega. Tal como contó a Variety, el trato inicial era que solo aparecería en una temporada que pondría punto final al arco de su personaje. “Tuve la sensación de que era una miniserie. Pude unirme, contribuir con mi granito de arena y luego la familia Bridgerton continuaría”, señaló.

La ficción se basa en la saga literaria de Julia Quinn y, al igual que ocurre en la fuente original, la idea de Netflix es dedicar cada temporada a un hermano Bridgerton diferente. En la segunda entrega el protagonista será Anthony (Jonathan Bailey).