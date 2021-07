“La Voz Kids”: un viaje musical a través de la pantalla

La Voz Kids, el concurso de talento musical de Caracol Televisión, aterrizó nuevamente en Colombia. El turno sigue siendo para los niños menores de 15 años de todo el país, que, en busca de hacer girar a los entrenadores en la primera parada con las audiciones a ciega, tratarán de dejarlo todo en el escenario. La competencia no será nada fácil, porque para ello tendrán que conquistar con su talento y sus emociones al público. El viaje viene acompañado de nuevos jurados que están a la expectativa por dejarse cautivar con las propuestas de los artistas emergentes. La cantante española Natalia Jiménez, el integrante de la banda mexicana Reik Jesús Navarro y Andrés Cepeda tendrán la misión de guiar los sueños de los niños.

Seleccionar a los talentos también fue una ardua tarea. Gran parte de la convocatoria fue realizada sin cámaras, que aunque se dio de forma digital, no todos los concursantes contaban con buenas conexiones a internet. Algunas de las videollamadas eran realizadas desde lugares remotos, por ende, optaron por pedirles que apagaran las cámaras, sin la posibilidad de verlos y por esta razón se hizo una “selección casi a ciegas también”, aseguró Shela Aguilera, productora general de La Voz Kids.

Niños desde los cinco años serán parte de esta aventura, que promete apoyar a estos jóvenes talentos. A pesar de la difícil situación de la pandemia, el equipo de entretenimiento de Caracol Televisión ha desplegado un estricto protocolo de bioseguridad para garantizar el cuidado de todos. De esa forma, cada niño tendrá un micrófono para evitar compartir equipos y el público contará con paneles transparentes que los mantendrá distanciados. Además, todos en el set y detrás de cámaras mantendrán doble tapabocas. “Para los directores este es un reto, pero que ya han superado con éxito, como es el caso del Desafío The Box, donde no se presentó ningún caso de contagio por COVID-19”, explicó Juan Esteban Sampedro, gerente general de entretenimiento de Caracol TV.

Los entrenadores tienen la gran responsabilidad de convertir a estos talentos en estrellas y pulir cada detalle. La labor será ardua, pero en el camino cada coach disfrutará del proceso, así como espera que los niños también lo hagan. Además de los aprendizajes, la diversión y las experiencias, con sus actitudes planean ser inolvidables en esta nueva temporada.

Natalia Jiménez, la afamada cantautora española conocida por su participación en la agrupación La Quinta Estación, ha participado en otros formatos similares, pero asegura que la sensación es muy diferente ahora. En su trayectoria de programas de artistas emergentes ha estado en La Voz Kids de Telemundo en 2015 y 2016, así como también ha trabajado en La Voz junto a Maluma y Anitta. Esta artista tiene experiencia con los niños y entiende que con ellos es otro lenguaje. “Acaban de llegar al mundo y hay que tratar de mostrarles lo mejor”, enfatizó la artista. Sin embargo, a pesar de eso, no ha parado de sorprenderse por los talentos del país e incluso por la gran cuota de mariachi que tiene Colombia.

Cuando le preguntan qué busca para su equipo, Natalia Jiménez responde con seguridad: “Lo más importante para mí es que los niños me hagan sentir algo especial cuando los estoy escuchando. A lo mejor no es la voz perfecta, pero si está interpretando algo que llame mi atención, me gusta. Durante el proceso quiero enseñarles la importancia de ser y mantenerse humildes y rodearse de gente buena, porque en esta labor pasas mucho tiempo fuera de casa, lejos de tu familia y es importante rodearte de gente buena. Además, pediré que sean muy disciplinados”.

Por su parte, Jesús Navarro, quien por primera vez será coach de niños, trae toda su experiencia para elegir las mejores voces de Colombia: “He estado en un par de programas y he podido conocer talentos de otros países, pero nunca había tenido la oportunidad de trabajar con niños, entonces eso es una experiencia muy diferente para mí y estoy seguro de que en Colombia hay mucho talento. Prueba de ello son los artistas que representan al país a escala mundial. A los participantes quiero inculcarles la importancia del trabajo duro. Les diré que confíen, porque por algo están acá, no es un favor ni es casualidad, ¡hay que defender su talento!”.

Andrés Cepeda es el entrenador estrella de La Voz, su experiencia como coach de niños y grandes lo han hecho merecedor de una de las sillas a lo largo de las diferentes temporadas. Su cariño y experiencia se han quedado en los corazones de muchos, por esa razón vuelve como anfitrión y con las ganas de formar a la mejor voz.

“En esta temporada el jurado está renovado y las expectativas que tengo con mis nuevos compañeros, con quienes ya estoy trabajando, es tener una buena química, una buena relación. No estamos compitiendo por ganar nosotros, nuestra prioridad es destacar el talento de los niños y encontrar la mejor voz, no que alguno de los tres se lleve el honor de ser el entrenador ganador, sino que nuestros chicos brillen. Por eso, hasta ahora, lo que me he encontrado con mis compañeros es una buenísima disposición y un gran compañerismo”, dijo el colombiano.

Las sorpresas no solo llegan por parte de los entrenadores. La presentación de La Voz Kids abordará de la mano de dos mujeres. Por primera vez Laura Acuña es parte de la familia de Caracol Televisión y lo hace con este programa de talento.

“Esto es un sueño hecho realidad para mí. La Voz es un programa bonito de principio a fin, es un programa donde las familias van a poder unirse nuevamente, donde vamos a recordar por qué tenemos que ser uno solo como país y donde nos vamos a encontrar a través de la música, que es un lenguaje universal. Así que estoy segura de que será un éxito y que la gente lo va a recibir maravillosamente”, expresó Laura Acuña.

Su aterrizaje lo hace en simultáneo con su regreso a la televisión, y junto a ella estará Laura Tobón. Las dos serán las encargadas de recibir a los niños con sus triunfos e incluso con sus pérdidas.

“Con mucho amor toca impulsarlos a que sigan adelante y no dejen de creer en sus sueños, ellos son muy maduros y saben tomar de la mejor forma las decisiones… quiero que los niños no pierdan la confianza en sí mismos, que no les falte el amor propio ni la fe de que todo les va a salir muy bien y así podrán seguir brillando en sus carreras”, aseguró Laura Tobón.

Esta aventura acaba de comenzar y el público podrá disfrutar de los talentos y de mucha música, que irá desde rancheras, pop y urbano hasta lo más típico de cada región, incluyendo manifestaciones de la región llanera de Colombia.