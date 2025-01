“Las cinco familias: capos de la mafia”, la nueva miniserie de History Channel

“Las cinco familias: capos de la mafia” es la nueva producción documental que se transmitirá en History Channel. Foto: Cortesía - History Channel

“La nueva miniserie documental producida y narrada en su versión original por Michael Imperioli (“The Sopranos”, “White Lotus”, “This Fool”), actor ganador del premio Emmy. Esta mega producción explora el origen, el ascenso y la caída de las cinco grandes familias de la mafia de Nueva York: Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese y Lucchese , que durante más de cincuenta años controlaron múltiples aspectos del crimen organizado en Estados Unidos, desde el contrabando y el tráfico de drogas hasta la extorsión y el juego de apuestas", se lee en un comunicado.

La miniserie de tres episodios se emitirá en su idioma original con subtítulos. Los capítulos se podrán ver, uno cada día, desde el miércoles 29 de enero hasta el viernes 31 del mismo mes. “Producida por Propagate y Barnicle Brothers y basada en el éxito de ventas del New York Times “Five Families: The Rise, Decline and Resurgence of America’s Most Powerful Mafia Empires” de Selwyn Raab, la producción recorre la extensa historia de la mafia de las Cinco Familias en la Ciudad de Nueva York a lo largo del siglo XX".

La miniserie cuenta la historia de los criminales a través de imágenes de archivo, grabaciones de audio de los propios jefes de la mafia, recreaciones y entrevistas exclusivas con autores, historiadores, expertos, agentes de la ley y del FBI, testigos y antiguos miembros de la mafia.

“Tengo una carrera que ha sido asociada a estas historias, algunas ficcionales, otra como en la película ‘Buenos muchachos’, que está basada en una historia real. ‘Los Soprano’, es inspirada en algunos aspectos reales. Pero, creo, para las personas que les gustan este tipo de historias, conocer la historia real me parece que es algo muy interesante y muy atrapante y que les muestra de donde viene todo esto. Y en ese sentido, yo estaba muy contento de ser parte de ello”, dijo el actor, narrador y productor Michael Imperioli en una rueda de prensa.

Para el proyecto, contactaron al actor y de inmediato aceptó. “Lo primero que hice fue leer el libro y me pareció tan bien investigado e interesante. Porque no es solamente la historia de la mafia, sino que es una historia en paralelo también de los Estados Unidos, sobre todo lo que sucede en el siglo XX. Nunca me había dado cuenta hasta que empecé a trabajar en este proyecto de que el gran cambio en la mafia vino en el momento de la Prohibición. Antes de eso, tenían delitos de menor nivel, mucho más localizados dentro de las comunidades. Pero una vez que ocurrió la Prohibición y pudieron controlar el contrabando y los bares ilegales y esas cosas, tuvieron mucho más poder, fuerza, influencia con las fuerzas de la ley, los políticos, que realmente expandió el poder y la riqueza que tenían”, contó el actor.

“Si a ustedes les gusta el género de la mafia como ‘Buenos muchachos’, ‘El Padrino’ o ‘Los Sopranos’, aquí van a encontrar la historia real detrás de todas estas historias de la misma manera entretenida e interesante como estas películas o series. Así que me parece que es una visión fascinante para adentrarse en la historia de la mafia y cómo evolucionó”, concluyó el actor.