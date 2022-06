“Las iguanas”, una serie que cuestiona el abuso

"Las iguanas" fue creada en LDC bajo la coproducción de Séptima Films. El elenco está conformado por actores como Mario Espitia y Pilar Díaz Quesada, entre otros. / Cortesía HBO Max

Ya está disponible en HBO Max la serie colombiana Las iguanas, una producción que comenzó como un proyecto casero y pequeño, y terminó convirtiéndose en todo lo contrario. Dirigida por Frank Benítez y escrita por los actores Isabel Gaona, Pilar Díaz Quesada, John Mora y Esteban García, la serie no solo muestra una trama, sino que pretende generar un diálogo a partir de unas preguntas que tienen como núcleo principal la revictimización y normalización del abuso sexual en diferentes contextos cotidianos.

Le puede interesar: “The New Look” tendrá la participación de John Malkovich y Emily Mortimer

La historia comienza cuando Helena regresa al país y Lalo organiza un reencuentro en la casa de verano de Sofía y Andrés. También asisten Mario, su esposa Marcela, Silvie y Juan… todos amigos desde la universidad. Sin embargo, la felicidad y la euforia se desvanecen cuando Helena trata de reconstruir los eventos de la noche anterior, frente a los cuales cada uno se ve obligado a tomar una posición.

Por eso, como las iguanas, los animales que deben adaptarse a su entorno para sobrevivir, estos amigos deben enfrentar lo que sucedió en aquella casa de recreo a la que solo se puede llegar en lancha, en un contexto lleno de mentiras, suposiciones y apariencias.

“Esta historia está construida por dinámicas que reconocemos. El abuso no es un tema externo, es una pregunta que todos debemos asumir porque hace parte de la educación de la que todos participamos”, comenta el director de la serie. “Es fácil señalar y difícil reconocer que no es un comportamiento de unos pocos, sino de una sociedad que debe reeducarse. Es fatal que nos hayamos acostumbrado a creer y justificarnos en que en esos círculos íntimos es difícil saber cuándo se cruza una línea”, asegura.

Le puede interesar: Star Wars Celebration: Series, conversatorios, nuevos personajes y más

Esta serie pone de manifiesto el tema del abuso dentro del círculo íntimo de amistad, pero también replantea términos como lealtad, ambición y poder. Le hace cuestionar a la audiencia: ¿a qué decidimos ser leales? Además, destaca las agresiones sexuales, los conflictos internos, traumas y el impacto que estas pueden generar en sus víctimas.

LAS IGUANAS TRAILER

Y es que este proyecto no se comenzó a escribir hace un año ni dos… el proceso de creación empezó hace casi una década y, según la actriz Pilar Díaz, en ese entonces hablar de temas como el abuso no era algo que tuviera mucha cabida. “Siento que hace siete años hablar sobre el abuso no tenía el mismo espacio, pero tocamos el tema y empezamos a cuestionarios a través de esta serie y cada uno de sus personajes”, comentó a El Espectador. agregando que esta historia se cuenta a través de preguntas básicas como ¿qué es el abuso?, ¿cómo es?, ¿de dónde nace?, etc.

La serie, de solo cuatro capítulos, busca ser también un mecanismo de acompañamiento para todas las víctimas de este tipo de casos, pues, según la actriz Isabel Gaona, pasar por una situación de violencia sexual es un proceso bastante solitario, en el que muchas de sus víctimas prefieren lidiar con todo lo que esto conlleva de manera individual.

Las iguanas fue grabada en Prado, Tolima; un lugar conocido por la represa del Hidroprado. Para el director de la serie, este era el lugar perfecto por su calidez y la naturaleza que lo rodeaba. Era el sitio ideal para grabar una escapada entre amigos y así fue. La serie se grabó en una casa ubicada en la represa, a la que solo se puede llegar después de un recorrido de cuarenta minutos en lancha… esa complejidad a la hora de salir de allí hizo ver de una forma más real el conflicto que envolvía a todos los personajes.

Le puede interesar: “Stranger Things″: El gran agujero en el guión de la cuarta temporada

La narrativa cercana, verosímil y directa de Las iguanas —disponible en HBO Max— está construida a partir de relatos e historias reales, con la perspectiva tanto de la víctima como de las personas cercanas a ella, enfatiza en que las agresiones sexuales y los traumas que generan deben ser analizados desde diferentes puntos de vista, pero con la premisa de que la culpabilidad siempre es del agresor, aun cuando se interpreta que la víctima haya estado en una situación de vulnerabilidad.