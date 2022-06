Las nueve preguntas que la segunda parte de “Stranger Things 4”deberá resolver

“Creo que nuestra meta con la serie es siempre hacer algo diferente y asegurarnos de que la trama está evolucionando, y eso es justo lo que pasa en muchos aspectos, porque los chicos también están creciendo. Es divertido, ya ni siquiera puedo llamarlos niños porque son adultos jóvenes ahora”, comenta Ross Duffer, agregando que uno de los elementos más importantes de esta entrega es esta nueva amenaza que Hawkins enfrenta, y que Once no está para proteger a nadie, y si estuviera, no sería de mucha ayuda sin poderes. Foto: Courtesy of Netflix

Llegan a Netflix los dos episodios finales de la cuarta temporada de Stranger Things. Dos esperados capítulos en los que la serie deberá dar respuesta a algunas de las muchas intrigas que llevan resonando en la mente de los fans de la ficción sobrenatural durante estas semanas de parón.

Si el proyecto Nina ha dado sus frutos, cuál es el número exacto de portales en Hawkins, cómo pueden cerrarse, es Vecna invencible, morirá alguno de los protagonistas... En tan solo dos capítulos, eso sí, con una duración XXL, la serie de los hermanos Duffer deberá desentrañar a misterios como estos.

ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS

Ahí van 9 preguntas que los dos capítulos finales de la cuarta temporada de la serie insignia de Netflix deberá contestar.

¿DÓNDE ESTÁ KALI Y POR QUÉ LOS PODERES SON DIFERENTES?

Once conoce a Kali Prasad/Ocho durante la segunda temporada. Aunque estuvieron internadas juntas en el Laboratorio de Hawkins, esta posee la capacidad de inducir alucinaciones y la invisibilidad, a diferencia de Once y el resto de sujetos que tienen poderes telequinéticos y telepáticos. ¿Por qué pese a haber recibido el mismo entrenamiento disponen de habilidades distintas? ¿Será Kali la clave para derrotar a Vecna? ¿Reaparecerá en este final de temporada?

Stranger Things S02E07 - 'She'll Kill You'/Train scene [1080p]

¿CÓMO LLEGARON LOS DEMOGORGONS A LA PRISIÓN DE KAMCHATKA?

La cuarta entrega revela que Hopper está preso en una cárcel rusa en la que además tienen cautivo a un demogorgon al que alimentan con los propios prisioneros. ¿Cómo lograron los rusos transportar a Kamchatka una bestia de tal calibre? ¿Cómo la han conseguido mantener viva a pesar del cierre del portal?

Demogorgon Vs The Prisoners - Stranger Things Season 4 Episode 7

¿RECUPERARÁ ONCE SUS PODERES DEFINITIVAMENTE?

Los primeros siete episodios de la cuarta entrega siguen la inmersión de Once en el proyecto Nina, un plan que busca devolver a la joven sus poderes mediante la revisión de su traumático pasado en el Laboratorio de Hawkins. Pese a haber completado el programa, en el tráiler del volumen II el Dr. Brenner advierte a Once de “no estar lista aún”, ¿significa esto que Once no ha recuperado todo su poder?

Stranger Things 4 - Eleven agreeds to proceed with the Nina project

¿ES VECNA EL ‘GENERAL DE ALTO RANGO’ DEL MINDFLYER?

Durante el séptimo episodio de la cuarta entrega Dustin llega a la conclusión de que “si el Demogorgon era el soldado raso del Azotamentes (Mind Flayer), Vecna es su general de alto rango capaz de abrir portales”. ¿Está Dustin en lo cierto y Vecna se encuentra al servicio del Azotamentes o son estos simples peones de una bestia aún más poderosa?

Stranger Things 4 - Dustin’s Vecna theory [With Added Visuals]

¿CUÁNTOS PORTALES HAY Y CÓMO SE CIERRAN?

Las deducciones de Dustin ya han revelado la habilidad de Vecna para abrir portales con cada muerte que perpetra, pero... ¿son todos obra suya? ¿Incluso los abiertos en el bosque y en el colegio de Hawkins en temporadas pasadas? De ser así, los dos últimos capítulos deberán contestar a cuántos portales hay en total y cómo pueden cerrarse.

Stranger Things - Eleven open the Gate - Once abre la puerta

¿CÓMO SOBREVIVIÓ EL DR. BRENNER AL DEMOGORGON?

El regreso del Dr. Brenner en la cuarta temporada sorprendió tanto a Once como a los fans puesto que la última vez que este personaje apareció fue al final de la primera entrega, cuando estaba siendo atacado por un demogorgon. Tan solo una pequeña cicatriz en su rostro evidencia el asalto de la criatura. Sabiendo que carece de poderes como los de Once, ¿cómo consiguió sobrevivir?

demogorgon kills dr brenner

¿VA A APARECER REEFER RICK?

Reefer Rick es mencionado en repetidas ocasiones a lo largo del volumen I como “el tío en cuya casa Eddie se esconde”. Los protagonistas debaten acerca de si este camello está o no en la cárcel. De realmente estar desaparecido, ¿puede que haya sido otra de las víctimas de Vecna y que haya abierto otro portal que los protagonistas desconocen? En caso contrario, ¿para interpretar su papel hará un cameo otro icónico actor como ya pasó con el Victor Creel de Robert Englund (Freddy Krueger de Pesadilla en Elm Street)?

STRANGER THINGS - Locating Reefer Rick (Family Video rental store scene)

¿QUÉ LE PINTÓ WILL A MIKE?

El primer episodio de la cuarta temporada muestra a Will pintando frente a un caballete un dibujo para Mike que no deja ver ni a Once. Finalmente, el adolescente no le entrega la obra a su amigo. ¿Revelará el volumen II la pintura del mismo modo que la temporada 3 hizo con la emotiva carta que Hopper le escribió a Once?

Will Byers painting reveal (Stranger Thing 4 • Byler)

¿QUIÉN MORIRÁ?

Quiza este sea el gran interrogante de, una temporada, que según han avisado los propios Duffer (y tal y como avanza su tráiler) dejará bajas sensibles tras la gran batalla que se va a desatar contra Vecna y el mal que proviene del Upside Down. ¿Están los fans listos para despedirse de personajes tan queridos como Max, Robin Dustin o Steve?