Laura Tobón cantó en “La Voz Kids”: sorprendió con su interpretación

Laura Tobón es una de las presentadoras del programa Foto: Caracol Televisión

En la emisión del jueves 14 de marzo, la presentadora de “La Voz Kids” Laura Tobón decidió cantar en el escenario del programa concurso, algo que no había hecho en otras ocasiones. “Ay, chicos por acá recordando anécdotas del pasado, que a mí me gusta hacer esas cosas de vez en cuando. Ustedes saben que mi sueño frustrado siempre fue cantar”, contó la presentadora. Los jueces del programa Greeicy, Aleks Syntek y Andrés Cepeda, impulsaron a la presentadora a cantar.

“Laura, nunca es tarde. Podemos empezar ahora (...) están los músicos, estás vestida precioso. Hay luces, escenario, sonido. Tienes el micrófono en la mano”, dijo Cepeda. Tobón contó que siempre que canta le tiembla la voz. Por su lado, Syntek, le pidió que cantará su canción favorita a capela. La presentadora se decidió por la canción “Por Volverte a Ver”, de la cual el artista y jurado tiene una versión. De hecho, en algunos momentos el mexicano cantó al tiempo que la presentadora.

“Con todo el amor para ti, mi querido”, le dijo Tobón a Syntek al terminar de cantar. Mientras que el mexicano dijo: “Hay que grabarla a dueto, al estilo Tobón”. Por su lado, Cepeda alabó que la presentadora estuvo bien afinada y contó un poco de su experiencia al empezar a cantar. “Me daba pena que me viera cantar”, reveló el cantante.

Las palabras de Greeicy Rendón

La cantante Greeicy cambió de tema y explicó que cuando vio a la presentadora cantando se acordó de un mensaje que le compartieron en días pasados. “Esto es para los padres que hoy están apoyando a todos estos niños con sus sueños y que les permiten esa libertad de ser de escoger y de encontrar cuál es su camino”, comenzó explicando la colombiana.

“Esto es una poesía de un libanés que dice: Tus hijos no son tus hijos. Son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. No nacen de ti sino a través de ti. Y aunque están contigo no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, porque ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, pues ellas habitan la casa del mañana que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Eres el arco del cual tus hijos como flechas vivas son lanzados, deja que la inclinación de tu mano de Arquero sea para la felicidad”.

El mensaje de la cantante causó lágrimas en sus compañeros y en la presentadora Laura Tobón.