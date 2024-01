Lina Tejeiro cuenta porqué no estuvo en “La casa de los famosos” en EE .UU.

La pérdida de una de sus mascotas influyó en la decisión de no hacer parte del programa. Foto: Instagram

Uno de los realities más relevantes de Latinoamérica llega a Colombia y se estrena el próximo 11 de febrero en RCN Televisión. Se trata de “La Casa de los Famosos”, programa de realidad distribuido por Televisa que, en su versión mexicana, contó, por ejemplo, con Wendy Guevara, la primera mujer trans en ganar un concurso de este tipo en ese país.

En la búsqueda de la confirmación de más participantes, la audiencia del canal ha contactado con la farándula nacional para intentar desentrañar el misterio detrás del elenco. Una de esas celebridades que han sido cuestionadas es la actriz y creadora de contenido Lina Tejeiro, quien negó su participación en el programa colombiano, pero que reveló un dato más: si iba a hacer de la versión original.

Lina Tejeiro en “La casa de los Famosos”

“Yo iba a ir a La Casa de los Famosos que hace Telemundo, la de Estados Unidos, y tenía que viajar ahorita, a finales de enero, para internarme con veintidós famosos, pero en medio de todo este proceso, cuando ya tenía decidido que iba, Frida murió. Me dio tan duro este duelo, empecé a tener ansiedad y un conflicto emocional tan fuerte, que decidió desistir de la idea y no fui porque no me sentía estable para estar en una casa encerrada, uno, dos, tres, cuatro meses, sin saber de mi familia, de mis perros, sin saber de nadie”. Frida era una pomerania que hacía parte de los seis caninos que tenía Tejeiro como mascotas. Infortunadamente, en medio la recuperación de una intervención quirúrgica con el fin de esterilizarla, entró en paro y murió.

Pero no todos son malas noticias, pues en a otra pregunta que le realizaron por medio de Instagram confesó que pronto estaría de vuelta en la pantalla chica acompañando a los colombianos cada una de sus noches. “No les puedo adelantar mucho todavía, ya casito me verán todas las noches en vivo, estén pendientes que falta muy muy poco para que inicie el programa en el que estaré acompañándolos a diario, por ahora, descarguen ya Vix y vean Crazy Chalie que es la serie que hice donde interpreté a Griselda Blanco. Así que por ahí me pueden ver por ahora”.

La Casa de los Famosos del Canal RCN

A pesar de que la modelo y actriz Lina Tejeiro no hará parte del reality “La Casa de los Famosos”, sí comparte plataforma de streaming, y es que el reality, al igual que la serie “Crazy Charlie”, estarán disponibles en Vix. El servicio de streaming global fue el primero orientado exclusivamente al mundo hispanohablante, recopilando contenido tanto gratuito como premium.

Por dicha plataforma se transmitirá la vida de los veintidós famosos que harán parte de este reality las veinticuatro horas del día, los siete días a la semana sin censura alguna, siendo vigilados por cuarenta cámaras que seguirán todas sus interacciones, mientras que en los episodios transmitidos por el canal de televisión abierta RCN, se recopilarán los momentos más relevantes para el desarrollo del programa.

Hasta el momento se ha confirmado la presencia de las actrices Diana Ángel y Martha Isabel Bolaños, los actores Sebastián Gutiérrez, Miguel Melf y Julián Trujillo, las creadoras de contenido “La Segura” y “La Barbie Costeña”.

Este formato, que pondrá a prueba la paciencia y el liderazgo de los famosos, se estrenará el próximo domingo 11 de febrero a las 8:00 p.m. con la presentación de Carla Giraldo y Cristina Hurtado, quienes se encargarán de contarles a los televidentes las peleas, retos, romances e intrigas que se desarrollarán en la casa. El premio por el que competirán los participantes es una suma millonaria, más específicamente de 400 millones de pesos, según confesó Diana Ángel en el programa “Buen Día Colombia”.