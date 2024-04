Lo que revela el nuevo tráiler de “Deadpool & Wolverine”

Ryan Reynolds como Deadpool/Wade Wilson en “Deadpool & Wolverine”. Foto: Cortesía de 20th Century Studios - 20th Century Studios/Marvel Stud

La producción protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman llegará a finales de julio, pero el avance ya adelanta algunos detalles clave de lo que esta esperada reunión de mutantes supondrá para el Universo Cinematográfico Marvel.

El rol de Wolverine en la historia

A pesar de tener un papel principal, Wolverine estuvo en gran medida ausente en los primeros avances de la cinta. Sin embargo, el tráiler oficial da más detalles sobre la historia de este personaje en la película y comienza con el personaje bebiendo en un bar de su universo.

“Te lo dije, no eres bienvenido aquí, no eres bienvenido en ningún lugar. Vete de mi bar”, le dice el camarero. El personaje parece que no tiene buena fama, algo que también ocurría en “Logan”. Pero en este caso, según confirma más adelanta Paradox, el agente de la AVT, esta versión de Wolverine “decepcionó a todo su universo”.

La conexión con la serie “Loki”

Después de la presentación de Wolverine en el tráiler, Deadpool llega para reclutarlo. Posteriormente, el adelanto muestra a los dos protagonistas enfrentándose en una ubicación familiar del UCM: ambos aparecen peleándose en el Vacío, el enclave que se muestra en las temporadas 1 y 2 de la serie “Loki”.

Esto confirma que algunas de las especulaciones sobre la película son correctas, y muchos tienen la teoría de que el Vacío, el lugar donde son desterrados aquellos “borrados” por los agentes de la AVT, jugará un papel clave en la trama.

Un vengador muerto y otros conocidos

Y allí, en el vacío, parece que los mutantes han establecido su base... usando el cadáver de Gigant Man, la versión agrandada de Ant-Man, como centro de operaciones. Así, a las puertas de esta macabra e improbable guarida se puede ver, entre otros, a Lady Deathstrike, Azrael, Pyros, Callisto o Toad. ¿Será este el cuartel general de Cassandra Nova y estos sus secuaces?

Deadpool necesita a Wolverine

El primer adelanto de “Deadpool & Wolverine” no reveló muchos detalles de la historia, al margen de la incorporación de Wade a la Autoridad de Variación Temporal. El tráiler hace algunas revelaciones importantes sobre el eje central de la historia. Como menciona Wade después de su pelea con Wolverine en el tráiler, Deadpool necesita la ayuda de este para salvar su universo. Si bien no se desvela qué o quién está poniendo en peligro el universo de Wade, busca la ayuda de Wolverine, ya que es consciente de sus habilidades.

Logan, perseguido por su pasado

Después de pedirle ayuda a Wolverine/Logan, Wade descubre exactamente por qué su aliado no es respetado en su propio universo. El personaje dice que la difícil situación de Deadpool para salvar su universo no es su problema, y Deadpool responde: “¿Es eso lo que dijiste cuando tu mundo se fue al carajo?”.

A esto le sigue una escena de Wolverine en su propio universo, arrodillado y visiblemente angustiado, mientras el personaje de Matthew Macfadyen explica que el mutante decepcionó a su mundo. Esto explica por qué aparece Wolverine bebiendo y siendo increpado al comienzo del tráiler, insinuando una trágica historia de origen.

Cassandra Nova vs. Logan

Desde el lanzamiento del teaser, existe la teoría de que Cassandra Nova, la gemela malvada de Charles Xavier, será la villana de “Deadpool & Wolverine”. El tráiler finalmente confirma que este es el caso al ofrecer un primer vistazo a Emma Corrin como el personaje. Se puede ver a la villana usando sus poderes telequinéticos para derrotar a Wolverine.

Otra teoría que dejó el teaser es que el personaje Alioth aparecería en la película. El tráiler confirmó esta teoría, ya que se puede ver a Alioth volando sobre el Vacío, como se mostró en la temporada 1 de “Loki”. Dado que el adelanto también confirma que gran parte de la película tendrá lugar en el Vacío, parece que Alioth será el principal obstáculo para los dos protagonistas.

Asimismo, en los cómics de Marvel existe una variante de Deadpool llamada Dogpool. Como indica su nombre, Dogpool es un miembro de los Deadpool Corps que se parece a un perro. Se rumorea que los Deadpool Corps aparecen en la cinta, desde Lady Deadpool hasta Kid Deadpool. No se sabe con certeza qué ocurrirá con estas variantes, pero en el tráiler se puede ver a Dogpool lamiendo la máscara de Wade.

Más noticias de “Deadpool & Wolverine” confirma nuevas variantes de Marvel. En la toma final del tráiler, se puede ver a los dos protagonistas de la película saltando por una ventana en el Vacío. Cuando la cámara gira, se revela que el dúo está saltando a través de un portal mágico como los que crea Doctor Strange.

Esto significa que un hechicero estará presente en la película, probablemente un personaje que ha sido eliminado por la TVA para explicar su aparición en el Vacío. Si bien esto podría significar un cameo importante como el de Wong o Doctor Strange en la película, es probable que “Deadpool & Wolverine” presente a un nuevo hechicero.