Los contenidos de Star+ se integrarán a Disney+ en el segundo trimestre de 2024

“Esta integración permitirá que la fuerza inigualable de nuestro contenido esté disponible en una sola aplicación, brindando una experiencia mejorada y superadora, y un acceso simplificado a los suscriptores, en quienes siempre ponemos el foco”, comentó Diego Lerner, Presidente The Walt Disney Company Latin America.

En Disney+ los suscriptores podrán encontrar la propuesta de entretenimiento general de la Compañía (incluyendo títulos Searchlight, 20th Century Studios y FX), eventos en vivo y la oferta de ESPN, la marca más respetada y reconocida para fans del deporte en la región; además de las series, películas y documentales de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, y las producciones originales creadas íntegramente en América Latina.

Star+ (Star Plus) fue lanzado en Latinoamérica el 31 de agosto de 2021 como un servicio de streaming para el público adulto que ofrecía producciones originales consagradas a nivel internacional y protagonizadas por elencos de renombre, como “Big Sky”, “Love Victor”, “Dollface”, “A Teacher”, “Rebel”, “Helstrom”, “Y: The Last Man”, “Black Narcissus” y “Hip Hop Uncovered”. La oferta de series incluyó títulos de los géneros más variados y se prometió ampliación semanal.

Según Lerner, más adelante se anunciarán detalles adicionales, incluyendo el precio de la nueva oferta integrada.