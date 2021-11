“Los enviados” llega a Paramount+ en diciembre junto a otros títulos

Novedades de diciembre en Paramount+.

Se acerca el fin de año y Paramount+ estrena los contenidos más esperados del 2021 para cerrar el año con los realities, películas y series increíbles. Este mes nuevas series que darán que hablar como el emotivo drama familiar mexicano Cecilia protagonizado por Mariana Treviño, junto al gran lanzamiento del 2021 en la plataforma de la serie policial con mezcla de misterio Los Enviados dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Luis Gerardo Méndez, Miguel Ángel Silvestre e Irene Arzuela.

Además, nuevas series que darán que hablar como la esperada precuela 1883 de la exitosa serie protagonizada por Kevin Costner Yellowstone, la llegada de la superestrella argentina Susana Giménez a la plataforma en Susana Invitada de Honor, y el estreno del film de acción que reúne a un interesante grupo ladrones de élite junto a Pierce Brosnan The Misfits.

También para cerrar el gran año de la montaña de entretenimiento desde su lanzamiento, llegan nuevos contenidos para la familia y The Loud House: A Very Loud Christmas. El esperado talent show conducido por Graham Norton Queen of the Universe, Marley y Mirko, el dúo padre e hijo que todo el mundo conoce, llega a la montaña de entretenimiento como uno de los realities más esperados, las impactantes series Moonshine y el especial navideño imperdible de Back Door Christmas Special.

Los Enviados: dos sacerdotes del Vaticano, cuyo trabajo es verificar milagros atribuidos a santos, son enviados a un pueblo de México para presenciar las supuestas curaciones de un sacerdote que desaparece misteriosamente en medio de su investigación. Una clínica psiquiátrica en las afueras del pueblo parece esconder más de un secreto relacionado con el curandero y su desaparición. Dirigida por el reconocido director argentino Juan José Campanella (El secreto de sus ojos) y protagonizada por los mexicanos Luis Gerardo Méndez (El Club de Cuervos), Miguel Ángel Silvestre (Sin tetas no hay paraíso, Sky Rojo) e Irene Arzuela.

Los Enviados | Trailer Oficial

The Misfits: una banda de Robin Hoods de hoy en día recluta a un ladrón de renombre para ayudar a robar millones en lingotes de oro escondidos debajo de una de las prisiones más seguras del mundo. Protagonizada por el icónico Pierce Brosnan (James Bond) y dirigida por Renny Harlin (Duro de matar 2 , Riesgo Mortal).

Cecilia: este drama protagonizado por Mariana Treviño (Club de Cuervos, Narcos: México) habla sobre cómo restablecer o sanar las relaciones emocionales después de un colapso, sin volver a cometer los mismos errores. La historia cuenta la historia de Cecilia quién después de sufrir un derrame cerebral, sus familiares descubren sus propias debilidades y no tienen más remedio que reconstruirse como individuos y reemplazar su codependencia con vínculos reales que se basan solo en el amor.

No Te Claves - Especial de Navidad de Back Door: para sobrevivir a la escuela secundaria, Jesús tendrá que dejar atrás sus buenas obras y convertirse en un “chico malo” con la esperanza de que nadie sospeche que él es el Mesías. Este especial fue creado por la productora de comedia brasileña Porta Dos Fundos, reconocida por su versión irreverente de la vida de Cristo en sus especiales navideños anuales.

1883: esta precuela del exitoso western Yellowstone protagonizado por Kevin Costner sigue a la familia Dutton mientras se embarcan en un viaje hacia el oeste a través de las Grandes Llanuras hacia el último bastión de la indómita América. Es un recuento crudo de la expansión occidental y un estudio intenso de una familia que huye de la pobreza para buscar un futuro mejor en la tierra prometida de Estados Unidos: Montana. Con un elenco protagonizado por Sam Elliot (The Ranch), el cantante ganador de dos premios Grammy y actor Tim McGraw (Un sueño posible) e Isabel May (Young Sheldon).

1883 Series | Teaser (HD) Paramount

Moonshine: esta serie trae la historia de Bea y Ken Finley-Cullen, los últimos propietarios de “The Moonshine”, un destartalado resort de verano en el contexto de dificultades financieras, turistas locos, intrigas de pueblos pequeños y un secreto enterrado durante mucho tiempo que amenaza con aniquilar a los Finley-Cullen de una vez por todas. Protagonizado por Jennifer Finnigan (Salvation), la comediante y actriz canadiense Emma Hunter y Anastasia Phillips (Reign)

Susana Invitada de Honor: en Susana, Invitada de Honor la superestrella argentina viaja a París para encontrarse con Wanda Nara, quien le revelara todo lo que vivió en estos últimos días, y en la segunda parte recorrerán juntas las calles de la Ciudad de Luz y compartirán la vida cotidiana de la familia Iccardi-Nara.

South Park: Post Covid: en South Park: Post Covid, encontraremos la respuesta a la pregunta: ¿qué pasó con los niños que vivieron la pandemia? Stan, Kyle, Cartman y Kenny sobrevivieron, pero nunca volverán a ser los mismos después del COVID. South Park la serie se lanzó el 13 de agosto de 1997 y se basa en el corto animado compartido en VHS titulado El espíritu de la Navidad.

Realities y talents show

Marley y Mirko: se necesita una aldea para criar a un niño y mucho más para criarlo con Marley. Marley es sin duda una de las personalidades más queridas de la televisión argentina, y Mirko, el niño más popular en las redes sociales. Juntos forman un dúo de padre e hijo que todo el mundo conoce y ama desde el principio. En este factual conoceremos los momentos íntimos de esta familia, que es más grande de lo que vemos. Nadie puede asumir el desafío de ser padre soltero por primera vez sin ayuda. Afortunadamente para Marley, la ayuda está por todas partes.

¡Mirko conoció a la mujer que lo llevó en su vientre! - Por el Mundo 2019

Queen of the Universe: tacones altos, octavas altas y una verdadera competencia de canto que se dará en este talent show conducido por el actor y presentador británico Graham Norton y que contará con drag queens de todo el mundo quienes competirán en un intento por ser coronada como “The Queen of the Universe”. El jurado selecto lo componen las cantantes y actrices Michelle Visage (RuPaul´s Drag Race), Leona Lewis (The X Factor UK), Trixie Mattel y Vanessa Williams.

The Loud House: A Very Loud Christmas: esta película navideña live-action basada en la popular serie de animación original de Nickelodeon., trae a Lincoln quién se está preparando para la navidad hasta que descubre que la mayoría de sus hermanas tienen planes de estar en otro lugar para el gran día. Decidido a recordarle a su familia que todos deben estar juntos, Lincoln y su mejor amigo Clyde se embarcan en una misión para sabotear sus planes y preservar las tradiciones navideñas de la familia.

The IRL Loud House Christmas Movie: Behind The Scenes w/ Luna and Luan Loud! Ep. 2 | Nickelodeon

Todos estos nuevos contenidos se suman a la larga lista de producciones que ofrece la plataforma junto a títulos como Dexter: New Blood, Yellowstone, Yellowjackets, The Handmaid’s Tale, Infinite, Your Honor, iCarly, American Rust, Blackbird, Nurse Jackie, Californication, Parot, Manos Arriba Chef y muchos más.