Los estudios de cine podrán ir a juicio por mentir en los tráiler

Ana de Armas en el adelanto de "Yesterday". Foto: Cortesía

En 2019 llegó a los cines Yesterday, una cinta sobre un mundo alternativo en el que los Beatles no existirían que, en principio, iba a contar con Ana de Armas. De hecho, varias secuencias de la actriz aparecieron en el tráiler, pero su personaje fue eliminado del montaje final del filme. Tras considerar ese adelanto engañoso, dos fans de actriz denunciaron a Universal Pictures, estudio responsable de la cinta, y ahora la justicia ha admitido a trámite su demanda sentando un precedente que puede traer consecuencias.

Y es que alterar los adelantos de las películas, incluyendo escenas que luego se quedan fuera del montaje estrenado en cines o incluso alterando secuencias digitalmente para evitar revelar sorpresas, es una práctica habitual especialmente en el cine de superhéroes, por lo que esta demanda abre la puerta a que otros largometrajes corran la misma suerte por incurrir en publicidad engañosa.

Según informa Variety, dos fans afirmaron que alquilaron la película tras ver a Ana de Armas en el tráiler de Yesterday, para luego descubrir que no aparecía en el largometraje de Danny Boyle. Universal Pictures pidió que se desestimara la demanda, argumentando que los avances de películas tienen derecho a una amplia protección en virtud de la Primera Enmienda. Los abogados del estudio esgrimieron que un avance es un “trabajo artístico” que resume una historia de tres minutos con el tema de la película y, por lo tanto, debe considerarse que su mensaje es “no comercial”.

Sin embargo, el juez Stephen Wilson rechazó este argumento y ha admitido la demanda a trámite, aseverando que un tráiler es un discurso comercial y está sujeto a la Ley de Publicidad Falsa de California y la Ley de Competencia Desleal del estado.

“Universal tiene razón en que los avances implican cierta creatividad, pero esta creatividad no supera la naturaleza comercial de un avance. En esencia, un tráiler es un anuncio diseñado para vender una película, al brindarles a los consumidores una vista previa de la película”, ha apuntado el magistrado.

Los abogados de Universal argumentaron que los tráileres de películas han incluido durante mucho tiempo clips que no aparecen en el corte final. Además, la compañía también advirtió de que clasificar los adelantos como “discurso comercial” podría abrir la puerta a numerosas demandas por parte de espectadores insatisfechos, que también podrían hacer una valoración subjetiva de que la película no estuvo a la altura de las expectativas creadas por el tráiler.

“Según el razonamiento de los demandantes, un tráiler sería despojado de la protección total de la Primera Enmienda y sujeto a un litigio cada vez que un espectador afirmara estar decepcionado con la cantidad de personas o escenas que vieron en la película; con que la película encajara en el tipo de género que esperaban; o cualquier cantidad ilimitada de decepciones que un espectador podría reclamar”, argumentaron los abogados del estudio.

Wilson respondió a esa preocupación que plantea Universal, diciendo que la ley de publicidad falsa se aplica solo cuando una “parte significativa” de los “consumidores razonables” son engañados. La decisión del juez se limita al planteamiento “sobre si una actriz o escena están en la película, y nada más”, recalcó el magistrado, sosteniendo que, según el tráiler de Yesterday, era plausible que los espectadores esperaran que Ana de Armas tuviera un papel significativo en la cinta.

En un principio, Ana de Armas iba a aparecer como un interés amoroso del protagonista de la película, interpretado por Himesh Patel. Richard Curtis, el guionista, explicó que la actriz fue eliminada porque no les gustaba la idea de que el personaje de Patel se desviara de su principal interés amoroso, interpretado por Lily James.

MARVEL PODRÍA SER DEMANDADA

Yesterday no es la única producción cuyo tráiler no se corresponde con su corte final. Esto también ocurrió con algunas cintas de Marvel Studios, como Vengadores: Infinity War o Spider-Man: No Way Home, por lo que la compañía también podría ser demandada.

Desde escenas que aparecen en el tráiler y no llegan a la película hasta alterar digitalmente el metraje para eliminar personajes, el caso de Yesterday podría dar pie a que algunos fans de Marvel demanden a la compañía por sus avances capciosos. Por el momento habrá que esperar hasta que se publique la sentencia y saber si la justicia da la razón o no definitivamente a los fans de Ana de Armas.