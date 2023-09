Los ganadores del Festival de Cine Verde de Barichara

Gabriela Domínguez (derecha) recibió el premio en la categoría de Mejor Ópera Prima por su película "Raíces Azules". Foto: DANIEL PUERTA

La noche del domingo 24 de septiembre se cerró la edición número 13 del Festival de Cine Verde de Barichara, evento que se desarrolló como un homenaje a su creador Toto Vega, quien falleció hace un año en el marco del cierre de la edición número 12.

Quizá las palabras que mejor resumen lo que significó esta edición especial de Festiver en homenaje a Vega las expresó el productor español Loris Omedes, quien considera que Festiver “es una verdadera pócima mágica para unir cultura, biodiversidad, amor al país y amistad. Debería sentirme huérfano. Pero no puedo estarlo porque para mí, Toto era Colombia y Colombia es Toto... como él diría: ‘Sin pingadas’”.

Les invitamos a ver el Claro Oscuro de El Espectador con Nórida Rodríguez: Nórida Rodríguez sobre la muerte de Toto Vega: “el duelo no es motivo de vergüenza

El pasado viernes 22 de septiembre los artistas Emerson Cáceres, “Cacerolo” y Luis Carlos Cifuentes presentaron un mural con la figura de Toto Vega pintado en una las fachadas de Barichara.

“Estamos haciéndole un homenaje a Toto Vega. Hay una imagen muy bonita que encontramos en el IG de él. Él está parado en un mural que nosotros pintamos en Zipaquirá de Egan Bernal. Cuando vimos esa foto nos dio mucha nostalgia ver que las personas que valen la pena se nos adelantan, entonces con el maestro Cifuentes dijimos: Hagámosle un homenaje a Toto en Barichara. Hablamos con el Festival y nos habilitaron el espacio”, le dijo “Cacerolo” a El Espectador.

“Afortunadamente alcanzamos a conocer a Toto personalmente y siendo un actor tenía una expresividad que no tiene todo el mundo. Eso con lo que tiene que ver con el retrato de él. El complemento. El color: quisimos no irnos tanto a los negros sino tratar de manejar una paleta de color que aquí dentro de Barichara se integrara y no fuera un golpe visual. Siendo este uno de los primeros murales que se hacen acá. Es abrir la puerta a que se pueden hacer murales armónicos, con la comunidad y que la gente se apropie de ellos como el que hicimos con el de Egan Bernal en Bogotá

No es simplemente el arte de la calle, como dice la gente, sino que es parte del patrimonio artístico. Es más: Toto era un gran promotor en su pueblo que es Velez, del muralismo, él nos invitó en vida a participar de un proyecto que él tenía con la comunidad de Vélez. Quería embellecer las calles de Vélez. Tiene un doble homenaje”, agrego Cifuentes.

Al respecto, Nórida Rodríguez, gerente de RTVC y esposa del fallecido actor, señaló: “Agradecer a Emerson y Luis Carlos por esta obra tan maravilosa que me conmueve hasta lo más profundo de mi alma, porque supieron plasmar su mirada, los girasoles de sus ojos, su sonrisa. Muchas gracias por este homenaje en este día, en el que debería estar cumpliendo 54 años y deberíamos estar celebrándole, pero él seguirá viviendo entre nosotros, su recuerdo y todo lo que dejó sembrando encada corazón pervivirá. Mientras estemos vivos cada uno de nosotros honraremos eso. Les agradezco infinitamente por todo esto y por el amor que tienen por él”.

Juliana Paniagua Rodríguez, directora del festival, indicó que el legado de Toto seguirá vivo en el festival mismo y en las acciones que promueve e invita las 78 películas que se proyectaron durante cuatro días en Barichara. “Fue sanador volver a la casa del festival. La filosofía, el legado y la forma de ver el mundo se puede transformar y estas películas son la muestra de eso. Nos vemos en el 2024 para la edición número 14 de Festiver”.

Los ganadores de la competencia oficial

Renjifo – Ganador Largometraje Nacional

Este documental del director José Miguel Armin Martelo (qepd) y el productor Gustavo Espíndola Cifuentes, es un homenaje al biólogo Juan Manuel Rengifo, quien se internó en el corazón de las regiones y territorios más inhóspitos para buscar culebras y preparar con su veneno los primeros sueros antiofídicos que se hicieron en Colombia, salvando con ellos miles de vidas humanas. Su enorme inquietud, su amor por la naturaleza y por Colombia lo llevaron a cargarse una cámara fotográfica y aprovechar cada expedición para capturar en imagen todas las especies que encontraba a su paso.

Llamarada – Ganador Largometraje Internacional

Documental de Argentina y Noruega, de la directora Alejandra Almirón y el productor Sergio Criscolo, en el que se plantea ¿qué pasaría si una tormenta solar similar a la que se produjo en 1859 sucediera en el mundo actual, tan dependiente de la tecnología? Un viaje personal y cinematográfico, introspectivo y catártico de una montajista de cine que sufre cortes de luz en Buenos Aires y que se adentra en una distopía futurible y cercana.

Oscuro Dorado - Ganador Cortometraje Nacional

Documental de la directora Edna Sierra y el productor Wilson Arango. El río Atrato, ha sido declarado en Colombia como un ser vivo con derechos, reconociendo su valor intrínseco y la necesidad de protegerlo de la degradación ambiental causada por la actividad humana. En este viaje, las voces de líderes comunitarios y defensores ambientales se entrelazan con las impresiones íntimas de los cineastas.

Sobreplastificación – Ganador Ganador Cortometraje Internacional

Ficción experimental de Uruguay, dirigido y producido por Pamela Paredes. El plástico se ha apoderado del planeta tierra. Los movimientos de un cuerpo humano dejan ver los rastros de la supervivencia. Sin agua y con contundente malestar físico, la mujer se retuerce tratando de comprender una transformación interna. La caída libera el dolor, y sugiere el inicio de una nueva vida.

Keradó – Ganador Competencia de Animación Nacional e Internacional

Esta producción colombiana es de los directores Andrés Castillo y Diego Castillo. Un día, mientras recolecta frutas de jagua, Chidima, una pequeña Embera Katío, atraída por el brillo de un sapo místico, ingresa a la zona prohibida en los terrenos de la hidroeléctrica que ha puesto a su pueblo en peligro, en donde descubre por accidente una cueva sagrada. La niña huye asustada y le cuenta a su abuelo lo que vio, trayendo inesperadamente una nueva esperanza para su gente.

Raíces Azules - Mejor Ópera Prima

En esta fábula ancestral con un mensaje de preservación ambiental, la directora Gabriela Domínguez, llama la atención sobre nuestro comportamiento individual frente a la crisis Medio ambiental global, desde un punto de vista comunitario, teniendo en cuenta espacios vitales como la biosfera seeflower, territorio que corresponde a la ubicación del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.