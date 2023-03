Los Premios Platino revelan nominados para su décima edición

Las nominaciones de los Platino quedan repartidas entre doce países diferentes (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, España, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Uruguay).

Los Premios Platino ya tienen finalistas para su X edición. La gala, que se celebrará el próximo 22 de abril en Palacio Municipal IFEMA de Madrid y podrá verse en televisiones de toda Iberoamérica, reconocerá a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción, entre las que parten como nominadas las españolas Alcarràs, de Carla Simón y As bestas de Rodrigo Sorogoyen, la argentina Argentina, 1985, de Santiago Mitrey la mexicana BARDO, falsa crónica de unas cuantas verdades, de Alejandro G. Iñárritu Los galardones también coronarán a la Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana de Ficción o Documental, categoría a la que concurren las argentinas El encargado, de Mariano Cohn y Gastón Duprat, Iosi, el espía arrepentido, de Daniel Burman, y Santa Evita, de Rodrigo García y Alejandro Maci, y la colombiana Noticia de un secuestro, de Andrés Wood y Rodrigo García.

Las finalistas fueron desveladas por Amaia Salamanca, Cristina Castaño, Nerea Barros y Rubén Cortada en un acto que tuvo lugar en la Fundación Española del Corazón este jueves 9 de marzo. Así, el anuncio dio a conocer que las producciones con más nominaciones son la película Argentina, 1985, con 14 candidaturas, seguida por la obra española As bestas, la cinta mexicana BARDO, falsa crónica de unas cuantas verdades, el filme español Cinco lobitos y la serie colombiana Noticia de un secuestro, todas ellas con 6.

De esta manera, las nominaciones de los Platino quedan repartidas entre doce países diferentes (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, España, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Uruguay), con España obteniendo un 34% de las candidaturas cinematográficas seguida por Argentina, con un 24% y Chile y México, ambas con un 10%, mientras que Argentina se sitúa a la cabeza de las nominaciones de producciones de series con un 33%, seguida de Colombia, con un 29%, España, con un 17%, y México, con un 13%.

Los Premios Platino preparan su puesta de largo para coronar a los ganadores de su décima edición. Así, en la categoría a Mejor Película Iberoamericana de Ficción concurren las ya citadas Alcarràs, Argentina, 1985, As bestas y BARDO, falsa crónica de unas cuantas verdades, mientras que los nominados a Mejor Dirección son, precisamente, los realizadores de las películas nombradas previamente: Alejandro G. Iñárritu, Carla Simón, Rodrigo Sorogoyen y Santiago Mitre.

En su décimo aniversario, en el que los PLATINO continúan festejando los éxitos y la diversidad de la industria audiovisual iberoamericana, se entregará la estatuilla a la Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción, nueva categoría a la que concurren la citada BARDO, falsa crónica de unas cuantas verdades, la española Competencia oficial, de Mariano Cohn y Gastón Duprat, la chilena Desconectados, de Diego Rougier, y la argentina Granizo, de Marcos Carnevale.

LOS NOMINADOS A LOS X PREMIOS PLATINO

Las actrices nominadas en la categoría de Mejor Interpretación Femenina, categoría que cuenta con cinco finalistas en esta décima edición, son las chilenas Aline Küppenheim por 1976 y Antonia Zegers por El castigo, las españolas Laia Costa por Cinco lobitos y Laura Galán por Cerdita y la dominicana Magnolia Núñez por Carajita. Por su parte, los candidatos a Mejor Interpretación Masculina son el mexicano Daniel Giménez Cacho por BARDO, falsa crónica de unas cuantas verdades, el español Luis Tosar por En los márgenes, y los argentinos Peter Lanzani y Ricardo Darín por Argentina, 1985.

A los premios a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto y Mejor Interpretación Femenina de Reparto optan, respectivamente, los argentinos Carlos Portaluppi y Norman Briski por Argentina, 1985 y los españoles Luis Zahera por As bestas y Ramón Barea por Cinco lobitos en la parte masculina, y la argentina Alejandra Flechner por Argentina, 1985, y las españolas Carmen Machi por Cerdita, Penélope Cruz por En los márgenes y Susi Sánchez por Cinco lobitos en el apartado femenino.

En las categorías televisivas, han sido nominadas a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana de Ficción o Documental las ya nombradas El encargado, Iosi, el espía arrepentido, Noticia de un secuestro y Santa Evita. En el caso de la candidatura a Mejor Creador en Miniserie o Teleserie, concurrirán Andrés Wood y Rodrigo García por Noticia de un secuestro, Daniel Burman por Iosi, el espía arrepentido, Leonardo Padrón por la producción colombiana Pálpito y Mariano Cohn y Gastón Duprat por El encargado.

Las candidatas al galardón a Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie son la chilena Claudia Di Girolamo por 42 días en la oscuridad, la colombiana Cristina Umaña por Noticia de un secuestro, la argentina Natalia Oreiro por Santa Evita y la mexicana Paulina Gaitán por Belascoarán, mientras que los nominados a Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie son el mexicano Daniel Giménez Cacho por Un extraño enemigo. T2, también nominado en las categorías interpretativas de cine, el argentino Guillermo Francella por El encargado, el argentino-español Juan Diego Botto por No me gusta conducir, y el colombiano Juan Pablo Raba por Noticia de un secuestro.

En la categoría a Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie optan al Premio PLATINO el argentino Alejandro Awada por Iosi, el espía arrepentido, el mexicano Andrés Parra por Belascoarán, el español David Lorente por No me gusta conducir y el colombiano Rodrigo Celis por Noticia de un secuestro, mientras que a Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie concurren la chilena Amparo Noguera por 42 días en la oscuridad, la española Leonor Watling por No me gusta conducir, la colombiana Majida Issa por Noticia de un secuestro y la española Verónica Echegui por Intimidad.

LOS PLATINO CUMPLEN DIEZ AÑOS CELEBRANDO EL AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO

En el apartado a Mejor Película Documental, las cinco candidatas son la uruguaya Bosco, de Alicia Cano Menoni, la paraguaya Eami, de Paz Encina, la coproducción cubana-española El caso Padilla, de Pavel Giroud, la guatemalteca El silencio del topo, de Anaïs Taracena, y la chilena Mi país imaginario, de Patricio Guzmán. Por su parte, al Premio Platino a la Mejor Ópera Prima Iberoamericana, que reconoce la apuesta de productores por nuevos talentos de la industria iberoamericana, aspiran las siguientes cinco finalistas: la chilena 1976, de Manuela Martelli, la española Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, la nicaragüense La hija de todas las rabias, de Laura Baumeister, la colombiana La jauría, de Andrés Ramírez Pulido, y la boliviana Utama, de Alejandro Loayza Grisi.

En el reconocimiento al Mejor Guion, Alejandro G. Iñárritu y Nicolás Giacobone optan al galardón por BARDO, falsa crónica de unas cuantas verdades, y tendrá como rivales de categoría a Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen por As bestas, Manuela Martelli y Alejandra Moffat por 1976 y Mariano Llinás y Santiago Mitre por Argentina, 1985. Por su parte, los nominados en el apartado a la Mejor Música Original son Aránzazu Calleja, por Cinco lobitos, Cergio Prudencio por Utama, Leonardo Heiblum y Alexis Ruíz por Los reyes del mundo y Pedro Osuna por Argentina, 1985. En la candidatura a la Mejor Dirección de Arte postularán Eugenio Caballero por BARDO, falsa crónica de unas cuantas verdades, Francisca Correa por 1976, Micaela Saiegh por Argentina, 1985 y Pepe Domínguez del Olmo por Modelo 77

Alberto del Campo por As bestas, Andrés Pepe Estrada por Argentina, 1985, José M. G. Moyano por Modelo 77 y Sebastián Hernández y Gustavo Vasco por Los reyes del mundo competirán por el reconocimiento a la Mejor Dirección de Montaje, mientras que al Premio Platino a la Mejor Dirección de Fotografía optarán Bárbara Álvarez por Utama, Daniela Cajías por Alcarràs, David Gallego por Los reyes del mundo, y Javier Juliá por Argentina, 1985. Por su parte, Aitor Berenguer, Fabiola Ordoyo y Yasmina Praderas por As bestas, Carlos García por Los reyes del mundo, Federico Moreira por Utama y Santiago Fumagalli por Argentina, 1985 aspirarán al galardón a la Mejor Dirección de Sonido.

Las aspirantes al reconocimiento como Mejor Película de Animación son la mexicana Águila y Jaguar: Los Guerreros Legendarios, de Mike R. Ortiz, la argentina El paraíso, de Federico Moreno Breser y Fernando Sirianni, y las españolas Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda, de Enrique Gato, y Unicorn wars, de Alberto Vázquez. Finalmente, las nominadas al Premio PLATINO al Cine y Educación en Valores son las ya citadas Argentina, 1985, de Santiago Migre, Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, El suplente, de Diego Lerman y Utama de Alejandro Loayza Grisi.