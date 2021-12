“Love, Victor”: La historia detrás de la exitosa serie de Star+

La serie original Star está protagonizada por Michael Cimino, Ana Ortiz, James Martinez, Isabella Ferreira, Mateo Fernandez, Rachel Naomi Hilson, Bebe Wood, George Sear, Anthony Turpel y Mason Gooding. Foto: Cortesía

Star+ presenta la nueva entrega de una de las historias más queridas por la audiencia: “Love, Victor”. La segunda temporada de la comedia dramática original de Star retoma las andanzas de Víctor, un chico de primer año de secundaria que acaba de descubrir su sexualidad y enfrenta los nuevos desafíos sociales, amorosos y familiares que se le presentan tras la revelación de su orientación sexual. Pero Víctor no estará solo en esta valiente travesía de autodescubrimiento, ya que contará con la ayuda de un antiguo alumno de su escuela, quien será su guía y lo ayudará a atravesar los altibajos de la secundaria.

A continuación, un recorrido por la historia de “Love, Victor”, desde sus orígenes en la historia de Simón y su inspiración, hasta la revelación de Víctor:

Love, Victor: Temporada 2 - Tráiler Subtitulado en Español

NACE UNA HISTORIA

El universo de “Love, Victor” se desprende de una historia que conmueve por su honestidad, humor y emoción. Estrenada en cines en 2018, la película “Yo soy Simón” introdujo al mundo a Simón Spier (Nick Robinson), un chico de 16 años que aún sin declarar su orientación sexual, comienza a coquetear de manera secreta a través de correos electrónicos con otro compañero de clase auto-apodado “Blue”, que tampoco ha declarado su sexualidad. Cuando uno de sus emails cae en las manos equivocadas, el secreto de Simón queda en riesgo de volverse público, y es chantajeado por Martin, quien cree que con la ayuda de Simón podría conseguir una cita con la hermosa Abby Suso (Alexandra Shipp). Si Simón no lo ayuda, su identidad sexual podría ser revelada al mundo y, todavía peor, la privacidad de “Blue” también se haría pública.

El desafío de revelar su orientación sexual frente a sus familiares y amigos, combinado con la situación de chantaje de la que es víctima, embarcan a Simón en una aventura única por las turbulentas aguas de la escuela secundaria, que le cambiará la vida para siempre.

“Yo soy Simón” es una adaptación de la novela “Simon vs. The Homo Sapiens Agenda”, de la escritora y psicóloga Becky Albertalli. “He trabajado mucho con chicos que se identifican como LGBTQ, o que son iconoclastas de género, y sin lugar a duda son algunas de las personas más valientes que jamás haya conocido. Como psicóloga, soy cuidadosa en extremo de no tomar prestadas las historias de mis pacientes para mi ficción, pero, en un sentido muy general, me inspiran mucho todos los adolescentes que he tenido la suficiente fortuna de conocer y con los que he llegado a trabajar”, cuenta Albertalli.

La verdad, la valentía, los secretos y la identidad, son algunos de los temas que explora la película, a través del prisma de la vida de Simón y su lucha por dar a conocer su orientación sexual. “Creo que muchos adolescentes se pueden relacionar con esa lucha porque muchos de ellos están luchando por encontrarse a sí mismos. No saben quiénes son, no tienen idea de qué quieren ser cuando crezcan y no sólo es acerca de la sexualidad. Es acerca de quién eres en realidad, no con quién te acuestas, sino cuál es tu lugar y función en este planeta”, comenta la actriz Alexandra Shipp.

BIENVENIDO A CREEKWOOD

Tras la profunda conexión que “Yo soy Simón” tuvo con las audiencias, en 2020 estrenó la primera temporada de la serie “Love, Victor”, inspirada en la película y ambientada en el mismo mundo. La misma sigue a Víctor (Michael Cimino), un alumno nuevo de la secundaria Creekwood -instituto en el que varios años antes Simón Spier vivió su romance y dejó huella-, en su viaje de autoconocimiento mientras enfrenta desafíos en casa, se adapta a una nueva ciudad y lucha con la revelación de su orientación sexual.

Para lidiar con todo eso, Víctor cuenta con la ayuda de Simón, quien lo acompaña a atravesar sus altibajos y también le comparte sus aprendizajes, para hacerle caer en cuenta que para encontrar su lugar en el mundo y admitir su sexualidad, necesitará ser él mismo.

UN NUEVO COMIENZO

Al final de la primera temporada, después de meses de conflicto y charlas con Simón, Víctor decide contarles a sus padres que es gay. En los nuevos episodios, Víctor empezará a mostrar, con el apoyo de sus amigos más cercanos, su yo más auténtico, aunque no siempre le será fácil, sobre todo en la secundaria mientras da los primeros pasos en su relación con Benji. Además, deberá enfrentarse a una familia que lucha con su revelación, a una ex novia con el corazón roto y a las dificultades de ser un atleta estrella abiertamente gay.