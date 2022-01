“Manhunt” es la nueva serie de crimen verdadero presentada por Apple TV+

La serie limitada está protagonizada por el ganador del premio Emmy 2021 Tobias Menzies (“The Crown,” “Game of Thrones,” “Outlander”) como Edwin Stanton, el secretario de guerra y amigo de Lincoln. Foto: Vía Instagram

Hoy Apple TV+ anunció el pedido de la serie “Manhunt,” una serie limitada creada por la escritora y productora nominada al Emmy, Golden Globe, PGA y WGA Monica Beletsky (“Fargo,” “Leftovers,””Friday Night Lights”), que es también el showrunner y productor ejecutivo.

“Manhunt” es una verdadera serie de crímenes basada en los asombrosos eventos del asesinato de Lincoln, sus secuelas y el libro más vendido de James Swanson. La serie limitada está protagonizada por el ganador del premio Emmy 2021 Tobias Menzies (“The Crown,” “Game of Thrones,” “Outlander”) como Edwin Stanton, el secretario de guerra y amigo de Lincoln, que casi se volvió loco por la necesidad de atrapar Stand y para llevar a cabo el legado de Lincoln. Carl Franklin, nominado al Emmy (“Devil in a Blue Dress,” “Mindhunter”) se desempeñará como director y productor ejecutivo.

(Le recomendamos: Así es el tráiler de la película animada “Corazón de fuego”)

En parte ficción histórica, en parte thriller de conspiración, “Manhunt” llevará al público a las secuelas del primer asesinato presidencial estadounidense y a la lucha para preservar y proteger los ideales que fueron la base de los planes de reconstrucción de Lincoln, temas que repercuten en la actualidad. La serie presenta fuertemente a personajes históricos negros cuyas vidas se entrelazaron con la fuga, la persecución y la posterior investigación de delitos graves, incluida Mary Simms, una ex esclava del médico que trató la lesión de Booth y le dio un puerto seguro después de su crimen.

“Manhunt” marca el primer pedido a la creadora Monica Beletsky con Apple TV+, quien tiene un acuerdo de varios años, el cual se renovó recientemente.

La serie será producida para Apple TV+ por Apple Studios y coproducida por Lionsgate, en asociación con POV Entertainment, Walden Media y 3 Arts Entertainment. Layne Eskridge es productor ejecutivo junto con James Swanson, autor del exitoso y premiado libro “Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln’s Killer.” Michael Rotenberg y Richard Abate son productores ejecutivos en nombre de 3 Arts, y Frank Smith y Naia Cucukov son productores ejecutivos de Walden Media.

(Le puede interesar: Protagonistas de “This Is Us” hablan sobre el final de la serie)

“Manhunt” se une a una línea en expansión de esta serie Apple Original que ha sido muy esperada y que será desarrollada y producida por Apple Studios, incluida “WeCrashed”, basada en el exitoso podcast protagonizado por los ganadores del premio Jared Leto y Anne Hathaway, quienes también se desempeñan como productores ejecutivos; “The Last Days of Ptolemy Grey,” una nueva serie limitada basada en la conmovedora novela del autor de best-sellers Walter Mosley, y protagonizada por Samuel L. Jackson y Dominique Fishback; “Masters of the Air,” de Amblin Television de Steven Spielberg y Playtone de Tom Hanks y Gary Goetzman; “High Desert,” una serie de comedia protagonizada por Patricia Arquette, quien también será productora ejecutiva junto al director Ben Stiller; y “City on Fire,” un nuevo drama inspirado en la aclamada novela del mismo nombre, escrito y producido por Josh Schwartz y Stephanie Savage, y más.