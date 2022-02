Marcus Lemonis: “El socio” de todos

Marcus Lemonis, quien creció en Miami, Florida, dice que la principal novedad en la octava temporada de "El socio" está relacionada con su comportamiento. / Cortesía: History

¿Cómo elige la empresa en la que va a invertir o aquella que será protagonista en la nueva temporada de “El socio”, de History?

Lo que yo hago es tratar de encontrar oportunidades para enseñar una lección y que otros empresarios puedan comprender qué tienen que hacer o no hacer para tener éxito. Hemos visto varios problemas en las historias que aparecieron con diferentes ángulos, ya sea problemas en la sociedad empresarial o una mala relación. Y la idea es que la gente pueda realmente darse cuenta de que hay algo para aprender aquí.

TRAILER DE EL SOCIO - S4 - HISTORY

¿Cuántas empresas salvó y cuánto dinero ha invertido?

Yo invertí más de lo que debería. Empecemos con eso... yo diría unos US$70 millones. Hay días que me levanto y me rasco la cabeza y digo si estuve bien en hacer todos estos tratos, pero creo que lo importante es saber que no todas las decisiones que uno tome van a funcionar. Y está bien para mí que la gente vea cuando las cosas no funcionan. Cuando me equivoco y cuando las cosas salen bien también. Mi definición de éxito no es puramente económica.

(Lea también: Michael Jackson tendrá biopic, a cargo del productor de “Bohemian Rhapsody”)

La pandemia redefinió todo lo que conocemos. ¿Cómo piensa que afectó el aspecto comercial este momento específico?

La pandemia afectó a empresas en todo el mundo y desafortunadamente cuanto más pequeño el negocio, peor el impacto, por los recursos limitados. Pero estoy contento de decirles que, por otro lado, más recientemente les fue muy bien a los negocios más chiquitos, porque la gente está volviendo. Los consumidores tienen otra mentalidad respecto de a quién le quieren comprar. Creo que lo más importante es que si uno es dueño de un negocio hoy, de una empresa, todo lo que nos enseñó la pandemia es que hay que tener una muy buena tecnología, no importa cuán chica sea. Porque si tienes una florería, una bicicletería, una panadería, o eres plomero, lo que sea, debes tener la manera para que los consumidores puedan comunicarse contigo, no solo se basa en el cara a cara.

¿Por qué el público no se puede perder la temporada ocho de “El socio”?

Lo que yo traté de hacer diferente en la temporada ocho es entender que las empresas no necesariamente necesitan dinero para resolver sus problemas. A veces necesitan disciplina, a veces estructura. Y yo me di cuenta de que muchas veces me quemé al decidir las cosas demasiado rápido. Entonces, en este caso en la temporada ocho, tanto para mí como para el resto, trato de ir despacio. Al movernos más despacio podemos llegar a tener mejores resultados y eso se va a ver ahora. La mayor diferencia entre temporadas radica principalmente en mí.

(Le recomendamos: Juan José Campanella: la ley de una serie y el orden de un director)

¿Cómo definiría a Marcus Lemonis como persona, no como empresario?

Ya sabes, como persona de negocios, he cambiado un poco; pero como ser humano he cambiado mucho. Tenía treinta años cuando comencé el programa de televisión. Y para aquellos de ustedes que están en la treintena o tienen hijos en la treintena, saben que cuando están en la treintena y cuando tienen cuarenta y algo, son una persona muy diferente. Ahora estoy casado y tengo una perspectiva diferente de la vida. La pandemia definitivamente cambió la forma en que pienso sobre otras personas y sobre mí mismo. Siento que soy más duro en ciertos casos, y soy más amable en otros casos. Y creo que eso es parte de la madurez que pasa en todos los negocios. De cara al futuro, he decidido que quería cambiar mi contribución a la sociedad. Y cuando pienso en los negocios en el mundo, hay muchos negocios que son importantes para mantener las economías en marcha.

Pasó de “The Profit” a “The Renovator” y también está trabajando en su legado para el mundo. ¿Cuál es ese legado?

Soy una persona muy bendecida, nací en Beirut (Líbano), viví en un orfanato, fui adoptado por una familia estadounidense y tuve una educación increíble. Crecí en Miami, Florida, que todo el mundo sabe que es el crisol del mundo, particularmente de la comunidad hispana. Y hace un año decidí lanzar una fundación con mi esposa, una fundación de US$50 millones para apoyar a mujeres y personas vulnerables. He gastado mucho de ese dinero hasta ahora, ya sea para educar a los niños en la escuela secundaria o educar a los jóvenes en la universidad para que puedan encontrar su propio sueño y perseguir su oportunidad.

(Además: A Netflix llega “Ritmo Salvaje”, una historia cargada de baile, reguetón y drama)

¿Cuál es su mensaje para los emprendedores?

Todos ustedes poseen el poder de influir en la forma en que las personas piensan sobre sí mismas y sobre otras personas, y vivimos en un mundo donde las oportunidades son difíciles de conseguir. A los periodistas les pido que hagan lo que puedan para inspirar a la gente a través de su oficio, mediante las buenas y malas noticias. Lidiamos con la pobreza y con pandemias. pero ustedes sostienen la pluma dorada para inspirar a las personas con información e ideas que les permitan ser mejores personas cada día.