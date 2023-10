Martin Scorsese volverá a dirigir a Leonardo DiCaprio después de “Asesinos de la luna”

El cineasta estadounidense Martin Scorsese presentó el pasado 11 de octubre su nueva película "Asesinos de la luna", en Ciudad de México. Foto: EFE - Mario Guzmán

Martin Scorsese está a punto de estrenar “Asesinos de la luna”, su nueva película producida por Apple Studios. En ella se ha reunido con sus dos grandes actores con los que ha trabajado en diversas ocasiones, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. Precisamente este último será quien protagonice el siguiente proyecto del cineasta, tal y como él mismo ha confirmado.

En una entrevista concedida a The Times, Scorsese ha revelado que una vez que concluya con la promoción de “Asesinos de la luna”, se pondrá a trabajar en The Wager. Al igual que su presente filme, este será una adaptación de otra novela del periodista David Grann, del The New Yorker. Además, volverá a estar producida por Apple Studios.

¿De qué se trata “The Wager” de David Grann?

El libro, publicado en abril de 2023, relata los hechos reales que le sucedieron a la tripulación del HMS Wager, un barco de la Marina Real británica que en el año 1971 sufrió un naufragio en una isla desierta del archipiélago Guayaneco, cercano a la costa de la actual Chile. El navío formaba parte de la escuadra del almirante George Anson y entre los náufragos se encontraba John Byron, el abuelo del poeta Lord Byron.

Buena parte de la tripulación acabó amotinándose contra su capitán, David Cheap. Así, tanto el oficial como sus marineros fieles quedaron abandonados en el lugar. Posteriormente, la isla sería denominada como Isla Wager, debiéndole su nombre al barco naufragado.

A su vez, Scorsese confirmó que DiCaprio será el protagonista de The Wager. Se desconoce, sin embargo, a quién interpretará el actor en la película, si bien los rumores apuntarían al Capitán Cheap. Tampoco se ha anunciado fecha de estreno aproximada, aunque el filme no empezaría a rodarse antes de 2024, debido a que la huelga de actores en Hollywood continúa.

“The Wager” será la séptima vez que Scorsese y DiCaprio trabajen juntos en una película. Ambos se unieron por primera vez en “Gangs of New York”, en 2002. A continuación llegaron “El aviador”, “Infiltrados”, “La isla siniestra”, “El Lobo de Wall Street” y “Los asesinos de la luna”, que se estrena el jueves 19 de octubre. Por otro lado, actor y cineasta también colaboraron en el cortometraje “La audición”, lanzado en 2015.

