Marvel abre la puerta al regreso del Spider-Man de Andrew Garfield

Andrew Garfield interpretó a Spider-Man en "The Amazing Spider-Man" y "The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro", dirigidas por Marc Webb. Foto: Cortesía

Después de que Sam Raimi cerrase su trilogía sobre el héroe arácnido con Tobey Maguire como protagonista en 2007, Andrew Garfield protagonizó dos entregas de The Amazing Spider-Man con Marc Web tras las cámaras sin llegar a realizar una tercera película sobre el superhéroe. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el actor regrese al UCM retomando al personaje.

ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS

El estreno de Spider-Man: No Way Home confirmó lo que muchos marvelitas venían sospechando, la aparición de Garfield junto a Tom Holland y Tobey Maguire regresando al Universo Cinematográfico Marvel gracias al multiverso.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME - Official Trailer (HD)

Tras su ya confirmada presencia en el filme de Jon Watts, que supuso su debut dentro del UCM, el tuitero Daniel Richtman, publicó a través de su cuenta que el elk actor podría regresar. “También he oído que Andrew podría volver”, escribió.

No obstante, no confirmó que esta posible vuelta estuviera ligada a un nuevo capítulo de The Amazing Spider-Man, nuevamente con Webb al frente, o si se podría tratar de otro tipo de proyecto.

I also hear Andrew might come back — Daniel Richtman #BlackLivesMatter (@DanielRPK) December 19, 2021

Inicialmente, The Amazing Spider-Man fue concebida como una trilogía pero, tras el acuerdo entre Sony y Marvel para compartir los derechos del personaje e incluirlo dentro del UCM, se quedó sin completar siendo The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro estrenada en 2014 la última película, pese a que los planes para la tercera entrega y un spider-verso con el Peter Parker de Garfield en el centro estaban ya en desarrollo.

A la espera de ver si Andrew Garfield tiene o no futuro como Spider-Man, los fans del personaje pueden reencontrarse con el superhéroe encarnado por Garfield en la ya estrenada Spider-Man: No Way Home.