Marvel prepara una serie sobre Black Panther para Disney Plus

Tal como revela ComicBook, Marvel está preparando una ficción de animación que se titulará “Eyes of Wakanda” y se estrenará en Disney Plus. No se conocen detalles sobre la trama, pero se espera que el lanzamiento tenga lugar en algún momento de 2024.

En 2021 se desveló que Marvel estaba trabajando en otra serie titulada “Kingdom of Wakanda”, producción que iba a contar con la participación del director Ryan Coogler, quien estuvo detrás de las dos películas del superhéroe africano. Sin embargo, el productor Nate Moore dijo en ese momento que el proyecto podría no darse o tomar más tiempo del estimado.

“Debido a la cantidad de tiempo y atención que se puso en esta película y, francamente, en la serie Ironheart, probablemente no esté tan avanzado como la gente quiere, pero sin duda hay grandes ideas sobre las que todavía estamos hablando con Ryan. Veremos hasta dónde podemos llegar con esto”, declaró Moore a Collider.

En cuanto a la franquicia cinematográfica, no se ha confirmado que vaya a haber una tercera entrega, aunque tampoco se ha descartado por completo. “Realmente queremos ver cómo el público recibe la película, y creo que Ryan está realmente interesado en ver cómo se desarrolla la película antes de que decidamos. Sin duda, hay ideas que hemos rondado sobre lo que podría ser una tercera película si logramos hacerla. Pero hasta que salga la película, somos un poco supersticiosos en ese sentido. Nunca se sabe lo que va a pasar”, agregó Moore.

Marvel aclara qué pasará con las alas de Namor tras Black Panther: Wakanda Forever Por su parte, la actriz Letitia Wright confirmó que la saga se convertirá, tarde o temprano, en trilogía. “Creo que ya está en marcha. Hemos pasado dos años geniales sacándola y uniéndonos todos para apoyarla. Necesitamos un descanso, necesitamos reagruparnos y Ryan necesita volver al laboratorio, así que va a llevar un tiempo, pero estoy emocionada porque veáis eso”, explicó a Variety

