¿Iron Man de Robert Downey Jr. volverá? Esto dijo el presidente de Marvel

Robert Downey Jr. interpretó a uno de los personajes más queridos por los fanáticos de los cómics de Marvel, Tony Stark, mejor conocido como Iron Man. Su última aparición en el universo de Marvel, el MCU, fue en Adverngers: End Game donde su personaje se sacrifica para poder derrotar a Thanos. Sin embargo, desde su estreno en 2019, la audiencia ha pedido incesantemente el regreso de este superhéroe a la pantalla grande.

¿Iron Man de Robert Downey Jr. volverá a Marvel?

El productor detrás de la construcción de esta saga cinematográfica desde el año 2007, Kevin Feige, se refirió a la posibilidad de traer de vuelta a Iron Man en entrevista con el semanario Vanity Fair. En esta, negó por completo que se encuentre en los planes de la franquicia revivir al personaje. “Vamos a mantener ese momento y no volveremos a tocarlo. Todos trabajamos muy duro durante muchos años para llegar a eso, y nunca querríamos deshacerlo mágicamente de ninguna manera”, respondió refiriéndose a la secuencia en la que Tony Stark chasquea sus dedos con el guante de las gemas del infinito.

A esta negativa se suma el proceso emocional que tuvo que pasar el Downey Jr. para dejar el papel después de diez años y lo difícil que sería su regreso. “Todos nos despedimos entre lágrimas el último día de rodaje. Cuando hubo que volver para rehacer cierta línea de diálogo, todo el mundo había avanzado emocionalmente y a Downey le fue muy difícil retomar el personaje. Le prometimos que sería la última vez que le obligaríamos a hacerlo”.

Marvel está en crisis

Las declaraciones de Feige desmienten los recientes rumores que afirmaban que a causa de la baja audiencia que están teniendo las producciones de Marvel, se realizaría un relanzamiento de Los Vengadores para crear una nueva línea temporal en otro universo, donde regresarían personajes del elenco original que fallecieron en la batalla contra Thanos.

Además de las decisiones del equipo de producción y dirección, también es improbable este resurgimiento a causa de los actores que interpretaban estos papeles, pues intérpretes como Scarlett Johansson que encarnaba a la Viuda Negra, se encuentran realizando nuevos proyectos pero como productora.

Disney también tiene clara su ruta y no quiere tomar riesgos, la última gran producción de la saga, The Marvel’s fue un fracaso en taquilla y apostarle a un nuevo camino creativo con un gran presupuesto es un riesgo muy grande que la compañía no tomará.