Michael Gambon y los actores que llegaron a “Harry Potter” como sustitutos

Después de dos películas, Richard Harris murió, dos semanas antes de la premiere de La cámara secreta, y fue sustituido por Michael Gambon. Foto: Cortesía

Nadie es imprescindible... y mucho menos en un mundo mágico como el de Harry Potter. Ningún actor se libra de la posibilidad de ser sustituido en Hollywood y, sorprendentemente, en la saga de basada en los libros de J.K. Rowling es algo que ha ocurrido con bastante frecuencia.

Algunos actores han sido fáciles de olvidar, dado su paso fugaz por el mundo de Hogwarts, otros cambios -aunque más evidentes- fueron inevitables por circunstancias los actores u obligados debido a la importancia repentina del personaje. Pero eso sí, ninguno ha pasado totalmente desapercibido para los fans más fieles de la saga.

Repasamos, de la mano de WhatCulture, 12 cambios de actores que tuvieron lugar en la saga de Harry Potter:

PROFESOR DUMBLEDORE: RICHARD HARRIS POR MICHAEL GAMBON

El veterano actor Richard Harris casi no acepta el papel de Albus Dumbledore, pero su nieta fue quien le convenció amenazándole con que no le volvería a hablar si no lo hacía. Después de dos películas, Harris murió, dos semanas antes de la premiere de La cámara secreta, y fue sustituido por Michael Gambon, quien hizo completamente suyo el personaje.

VOLDEMORT: RALPH FIENNES POR RICHARD BREMMER

El gran villano de Harry Potter no se ha podido librar de esta lista. En Harry Potter y la piedra filosofal, Richard Bremmer fue el que “no debía ser nombrado”, que parecía que ya había tomado fuerzas para su vuelta cuando se apropió de la parte de atrás de la cabeza del Profesor Quirrell. Sin embargo, cuando Voldemort consiguió utilizar su cuerpo para volver a hacer el mal en el mundo mágico, David Yates decidió que Ralph Fiennes era el adecuado para interpretar al villano. El actor expresó públicamente lo poco que le gustaron las dos primeras películas, pero aún así aceptó el papel para El Cáliz de Fuego.

GRIPHOOK: WARWICK DAVIS POR VERNE TROYER

Verne Troyer fue el diminuto actor que interpretó a Griphook en Harry Potter y la piedra filosofal, aquel duende que acompañó a Hagrid y Harry a la cámara acorazada del joven mago, donde descubrió el dinero mágico que le habían dejado sus padres. Sin embargo, en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte (tanto en la primera, como en la segunda parte), fue sustituido por Warwick Davis, quien curiosamente puso su voz al duende en la primera película de la saga. Además, Davis es el único actor de Harry Potter que ha interpretado dos versiones del mismo personaje.

LAVENDER BROWN: JESSIE CAVE POR JENNIFER SMITH

El cambio más polémico fue el de Lavender Brown. Empezó siendo el personaje de una joven de color que aparecía en un segundo plano y que no hablaba, interpretado por Jennifer Smith en Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Tres películas después, la bruja aparecía como una chica blanca de pelo rubio y rizado. Este reemplazo recibió una serie de acusaciones por racismo. Sin embargo, el motivo real parece que fue que Cave tenía más experiencia como actriz y parecía más adecuada para el papel, ya que el personaje empezó siendo más bien un extra y en Harry Potter y el misterio del príncipe adquirió mayor importancia por estar locamente enamorada de Ron.

ELPHIAS DOGE: DAVID RYALL POR PETER CARTWRIGHT

Interpretado al principio por el veterano actor Peter Cartwright durante Harry Potter y la Orden del Fénix. Doge era un miembro de la Guardia Avanzada que se encargó de escoltar a Harry cuando este tuvo que desplazarse de Privet Drive a Grimmauld Place. En Las Reliquias de la Muerte volvió a aparecer, pero representado por el también veterano David Ryall. Ambos actores murieron en 2013 y 2014 respectivamente.

KATIE BELL: GEORGINA LEONIDAS POR EMILY DALE

En las dos primeras películas de la saga, Emily Dale fue la actriz que representaba a Katie Bell, cuando el personaje era simplemente un extra. En la tercera entrega, cuando acaba en enfermería tras un partido de Quidditch, fue interpretada por otra actriz, de la cual no se sabe el nombre. Para El misterio del príncipe, y hasta la última película, Georgina Leonidas fue quien se quedó con el papel. Bell es un personaje con una trayectoria confusa en Hogwarts, ya que cambia de curso en diferentes partes de la saga, por ejemplo: acude a clase de Pociones junto a Harry, pese a estar un curso por encima.

TOM EL MESONERO: JIM TAVARE POR DEREK DEADMAN

El actor Derek Deadman se encargó de interpretar a Tom, aquel mesonero del Caldero Chorreante que se encontraba tras la barra cuando en la primera película Harry y Hagrid van al Callejón Diagon. El británico fue sustituido en El prisionero de Azkaban por Jim Tavare, que convirtió el personaje de Tom en uno de aspecto cómico, cabeza rapada y joroba.

LA SEÑORA GORDA: DAWN FRENCH POR ELIZABETH SPRIGGS

La primera vez que vimos a la Señora Gorda fue en el lienzo que oculta la entrada a la Sala Común de Gryffindor en Harry Potter y la piedra filosofal. Era un personaje elegante y distante que comenzó interpretando Elizabeth Spriggs. Tres años más tarde fue reemplazada por la cómica Dawn French, que le dio un toque de humor al personaje. Tristement, Spriggs murió en el 2008.

MARCUS FLINT: JAMIE YEATES POR SCOTT FERN

Scott Fern fue el encargado de poner cara al alumno de Slytherin de sexto curso en Harry Potter y la piedra filosofal. Sin embargo, en La cámara secreta, Jamie Yeates fue quien representó al capitán del equipo de Quidditch. El aspecto inocente de Fern no encajaba con el del cruel Marcus Flint. Harry en un momento asegura que su enemigo debe tener sangre de troll, lo que se acerca más al aspecto de Yeats. En esta segunda película reaparece Scott Fern, pero como otro alumno de Slytherin: Adrian Pucey.

HELENA RAVENCLAW: KELLY MACDONALD POR NINA YOUNG

Pese a que en la primera película solo aparece en contadas ocasiones, Helena Ravenclaw fue interpretada por Nina Young. Para la última, fue reemplazada por la actriz escocesa Kelly Macdonald. En este tramo final, Helena Ravenclaw adopta un papel mucho más importante cuando recibe la visita de Harry porque necesita destrozar la famosa diadema del fantasma, que es un Horrocrux.