“Mil colmillos”, sobreviviendo a los horrores de la selva

Mil colmillos, la primera serie de Max Originals producida en Colombia, llega a la plataforma HBO Max en todo el continente latinoamericano este jueves 28 de octubre. Con una historia apasionante, repleta de suspenso, drama y acción, la producción creada por Jaime Osorio y Guillermo Escalona traspasará las fronteras del streaming.

La serie cuenta la historia de un comando élite que debe escoltar a varios francotiradores a una distancia de tiro viable, acabar con el objetivo y volver al punto de extracción, pero todo se desmorona cuando los soldados comienzan a ser eliminados uno a uno por una extraña entidad, desatando una carrera desesperada por encontrar una salida de la espesa e impredecible selva.

Superados en número y perseguidos, ellos están a punto de enfrentarse a un oscuro y tenebroso secreto que lleva más de 500 años gestándose. La selva se convertirá en el infierno para este grupo de soldados, quienes atravesarán por una carrera de supervivencia en un laberinto sin salida, tan tenebroso como incomprensible.

Mil Colmillos I Trailer I HBO Max

Para Claudio Cataño, quien interpreta al Cabo Rojas en la serie, ser parte de Mil colmillos era algo que no se esperaba, pues al presentarse a los castings nunca le dijeron que estaba allí para la serie de HBO Max. “Al principio no entendía lo que estaba pasando y me rehusé un poco, pero mi mánager me insistió para que fuera. Eso hice, me preparé e hice un buen casting, aunque no sabía para qué era, pensaba que era una película contemplativa”, cuenta el actor, quien tiempo después recibió una llamada en la que le dijeron que sería parte de la serie. “Quedé impactado porque no tenía ni idea que la plataforma iba a hacer algo en Colombia”, revela.

Un caso similar fue el de la actriz Carolina Ribón, quien también fue invitada a participar por el mismo director de casting, Carlos Fagua. “Estaba en mi casa y de la nada recibí un mensaje que decía: “Te escribo porque Jaime Osorio me pidió hacerte casting para un largometraje que se llama El refugio, ¿te interesa?” Respondí que sí e hice dos castings en los que se evaluaron muchas cosas. A los tres meses recibí la llamada, no sabía que era Mil colmillos, de HBO Max, hasta que mi mánager me dijo”, comenta la actriz.

La razón por la que el equipo de Mil colmillos decidió hacer los castings de esta manera, fue porque de algún modo quisieron poner a los actores a prueba. Querían analizar su trabajo bajo presión y su habilidad para adaptarse a diferentes circunstancias para establecer si finalmente eran los indicados para llevar a cabo la serie, que se desarrolla en medio del bosque, en un ambiente de suspenso constante.

Ya sabiendo cada uno qué personaje iba a interpretar dentro de la historia, se pusieron manos a la obra a trabajar en ellos. En el caso particular de Claudio Cataño, este personaje le llamó la atención de una forma particular debido a su trasfondo. “Con Rojas pienso mucho en la desmitificación del estereotipo de “héroe”, y con eso me refiero a esas formas en las que se escudan otras cosas que no son heroicas, como la violencia, la brutalidad, el deseo de venganza disfrazado en discursos patrióticos”, señala Cataño, aclarando que su personaje es el claro ejemplo de cómo se derrite la capa superficial y ficticia que rodea todos esos factores.

Por otro lado, el personaje de Ribón va reconociéndose a sí misma conforme avanza la trama. “Flor no sabe quién es, no sabe por qué está ahí, qué hace en la selva, quiénes son los militares... es un personaje muy enigmático que va a ir descubriendo con el espectador por qué está en medio de todo este enfrentamiento entre los militares y las personas que están en la selva”, revela.

La serie implicaba varios retos, sobre todo por las escenas de supervivencia en medio de la selva y la forma en la que los actores debían huir de esta entidad que los persigue y los está eliminando uno a uno. Aunque no fue tarea fácil, el equipo de trabajo logró que todo funcionara para contar la historia de la mejor manera.

El actor Andrés Londoño fue siempre fiel al guion, pues su personaje es un líder importante dentro de la trama y elogió el buen trabajo de los guionistas de la serie desde el primer momento. “Interpreto a Castillo, que es un soldado élite de las inteligencias militares y que tiene una serie de habilidades y virtudes que son brutales. Lo da todo por sus compañeros y su ley de vida es el amor. Va a proteger a Pardo, que es otro de los personajes de la serie, por encima de todo y cueste lo que cueste”, cuenta el actor sobre su personaje.

Para todo el equipo de trabajo de Mil colmillos fue muy gratificante saber que una historia hecha en Colombia será parte del catálogo de una de las plataformas en streaming más importantes del momento, destacando el talento local que existe en esta industria. “Para Colombia es muy importante que lleguemos a plataformas como HBO Max, porque le estamos mostrando al mundo que acá tenemos un talento extraordinario para contar historias de la mejor manera posible. Estamos compitiendo a nivel de calidad con cualquier serie de cualquier parte, acá tenemos todo para contar las mejores historias”, agrega la actriz Carolina Ribón.

Por otra parte, el Chief Content Officer de WarnerMedia para Latinoamérica, Tomás Yankelevich, también se pronunció ante este acontecimiento: “Estamos felices de finalmente anunciarles la fecha de estreno de la primera serie Max Originals hecha y producida en Colombia. Un proyecto que, a través de un subgénero poco explorado, como lo es el terror de supervivencia, mantendrá al público, local y extranjero, al borde de sus asientos en una historia nunca contada llena de acción, misterio y mucho suspenso”.

Mil colmillos es protagonizada por los actores Claudio Cataño, Alejandro Buitrago, Carolina Ribón, Andrea Olaya, Carlos Alberto Mariño, Héctor Sánchez, Jaisson Palacios, Andrés Londoño, Sebastián Carvajal y Jarlin Martínez. También son parte del elenco Lenard Vanderaa, Quique San Martín, Ricardo Leguízamo y Juan Carlos Messier. Una serie de WarnerMedia Latinamérica producida en conjunto con Rhayuela Films.

Creada por Jaime Osorio y Guillermo Escalona, cuenta con la dirección del mismo Osorio y Pablo González. La serie, de siete capítulos, está disponible en la plataforma de HBO Max desde este jueves 28 de octubre y forma parte de los más de 100 títulos planeados para producirse en Latinoamérica en los próximos dos años, bajo la marca Max Originals.