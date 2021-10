“Mujeres sin derecho y al derecho”, un canto a la igualdad

Hablar de mujeres que debían pedir permiso para opinar o descalzarse para ingresar al trabajo, hoy no solo produce indignación sino sorpresa e incredulidad. Pero sucedió e hizo parte de las páginas de indignidad a las que fueron sometidas las mujeres en Colombia y contra las cuales lucharon hasta ganarse el reconocimiento de la sociedad.

Situaciones como no poder votar ni acceder a la universidad, o educarse solo para desempeñar labores domésticas; hasta poder ser golpeadas por el suegro o encerradas y que se les negara la alimentación, eran comunes a comienzos del siglo XX. Peor aún, todavía hoy existen episodios lamentables de maltrato hacia ellas.

Es parte de lo que se podrá ver en la serie “Mujeres sin derecho y al derecho”, coproducción de Señal Colombia y Cinex, que hace parte del Mercado de Coproducción de RTVC. Está compuesta por seis capítulos que se emitirán semanalmente cada viernes a las 9 de la noche, a partir de este 29 de octubre, como antesala al Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre.

El documental fue dirigido por Verónica Posada Galindo, con Norma Villarreal como asesora de contenidos. Juntas revisaron durante diez años los sucesos históricos que marcaron las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales de las mujeres en Colombia. Verónica, la directora, no alcanzó a ver el proyecto terminado, falleció el 6 de julio de este año cuando se realizaba la edición de la serie.

En los seis capítulos de media hora cada uno, se habla de educación, economía, ruralidad, política y no más violencia. La serie recorre 100 años de luchas y avances a favor de la equidad, la democracia y la inclusión de las mujeres y se reconoce a aquellas que han emprendido esta lucha, entre ellas campesinas, líderes, poetisas, politólogas y activistas reconocidas en todo el país por sus logros.

Mujeres sin derecho y al derecho | Serie documental sobre feminismo en Colombia

“Mujeres sin derecho” y al derecho, con una perspectiva histórica, política y de género, muestra cómo a través de múltiples esfuerzos y propuestas expuestas en medio de tabúes, críticas y resistencias, las mujeres colombianas han venido conquistando una valoración digna y las posibilidades constitucionales para participar dentro de los procesos sociales y políticos, que vienen dando forma y legitimidad a la democracia colombiana.

Voces que no callarán más

Para la producción de esta serie se emplearon archivos fílmicos restaurados y salvaguardados por la Fundación Cinex y el soporte del documental es el libro Movimientos de mujeres en Colombia del siglo XX al siglo XXI, de la asesora de Norma Villarreal y Lola G. Luna.

Recorre episodios como en el que se destaca cómo, hasta el gobierno de Enrique Olaya Herrera en 1933, se impulsaron decretos que les abrieron las puertas a la educación primaria, secundaria y universitaria, porque antes se pensaba que su presencia allí dañaba el nivel de la educación y donde estuvieran ellas los hombre se enloquecían.

“Empiezan a reivindicar su derecho a tener formación, especialmente las mujeres de clase media, que podían prepararse para ser amas de casa”, cuenta Imelda Arana Sáenz, asesora en Políticas Educativas y de Mujeres. Otros como que se prohibiera impartirles matemáticas y que actividades como enfermería y educación las hicieran como un voluntariado, o que hasta la Reforma Agraria de 1961 se les excluyera como propietarias de tierras.

Se evidencia que la mujer tampoco gozaba de autonomía económica, sino hasta 1932 con la Ley 28 o de Capitulaciones Matrimoniales, cuando se estableció que al casarse no perdiera el control de bienes adquiridos, heredados o conseguidos con su trabajo.

Habla de hechos como que, aún hoy, tienen entre 20 y 25 por ciento menos reconocimiento salarial que los hombres, cuando se ha evidenciado que esa división sexual del trabajo fruto de esa cultura patriarcal, ha traído altísimos costos económicos para las mujeres, según la economista y magíster en estudios de Género, Natalia Moreno.

También recoge testimonios sobrecogedores sobre la violencia de género y la producida por el conflicto, que se han ensañado con las mujeres colombianas, lo que ha llevado a que, según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, hasta abril de este año se hubieran presentado 26.820 casos de violencia intrafamiliar y 67 feminicidios. Además, en 2019 sucedieron casi 50 mil casos de violencia de pareja, de los que el 85 por ciento fue contra las mujeres.

Por todo esto, Mujeres sin derecho y al derecho, es una invitación a entender cuánto se les debe a ellas. “Mujeres al derecho es lo que yo anhelo, lo que sueño: que se le reconozcan los derechos a las trabajadoras domésticas en Colombia, que las mujeres negras no seamos discriminadas por nuestro color de piel, eso sería la vía correcta, reconocer derechos para que tengamos una sociedad al derecho, como tiene que ser”, dice Claribet Palacios, presidenta de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico.

Y para Ángela Robledo, representante a la Cámara, “durante muchísimas décadas, siglos, no teníamos derecho, no teníamos existencia para la Ley, pero nuestras historias estaban allí, tejidas, habitadas. Me parece muy interesante que se hable de Mujeres sin derechos, pero al derecho, porque creo que de alguna manera lo que se está haciendo es dando la vuelta y diciendo: están ahí, han estado ahí y van a estar ahí”.

“Mujeres sin derecho y al derecho” es la ocasión para hacer un alto, un mea culpa y un reconocimiento a las mujeres.