Murió Tata, la abuela más famosa de Instagram; un ejemplo de amor universal

El actor español Miguel Ánguel Muñoz, nieto de Tata, es el director del documental 100 días con Tata. Foto: Cortesía

Ya lucen lejanos los tiempos de confinamiento por el Covid-19 en los que buscábamos qué hacer para burlar el tedio encerrados en cuatro paredes. Fiestas por zoom, juegos de cartas, tutoriales para enseñar o aprender a cuidar matas, lecturas que nunca se habían podido completar.

En esas apareció Miguel Ángel Muñoz, un reconocido actor español a quien el confinamiento lo sorprendió en compañía de Luisa Cantero, su bisabuela. Para entonces los adultos mayores eran las víctimas predilectas del virus. “Más de 92.000 mayores de 70 años han fallecido de covid en España desde marzo 2020. Suponen el 84,3% de todas las defunciones”, reportó en julio de 2022 El País de España.

Muñoz hasta entones había cultivado la imagen de actor famoso que gastaba sus euros de viaje en viaje y que compartía con las personalidades más destacadas de la farándula española, pero por dentro de esa coraza de fama se escondía un hombre aterrorizado con la idea de perder a su Tata.

Por eso empezó a registrar su cotidianidad y a hacer transmisiones en Instagram. De inmediato sus más de 500 mil seguidores conectaron con las anécdotas, recuerdos y vivencia de Tata y su famoso y apuesto nieto. Así nació “CuarenTata”. Y en paralelo una película que se alimentó con los registros hechos por Muñoz. El resultado de se puede ver en Netflix “100 días con Tata”, se llama el documental.

¿De qué trata el documental 100 días con Tata?

Los padres del actor Miguel Ángel Muñoz tuvieron que recurrir a la “Tata” (Luisa Cantero) para que se hiciera cargo a su hijo mientras ellos hacían sus labores. Desde entonces nunca se han separado.

Pero tras varias complicaciones de salud de la Tata, Miguel Ángel se da cuenta de que su historia de amor se puede acabar y decide llevar a cabo todas las cosas que tiene pendientes de hacer junto a ella: un viaje, conocer los orígenes de Luisa y hasta rodar una película juntos. Una aventura que se ve truncada por la llegada de la pandemia. Un hecho que, lejos de entristecerlos, hará que estén más unidos y disfruten más que nunca durante 100 días juntos en un pequeño piso”.

En una crítica publicada en Fotogramas, Pere Vall escribe sobre el documental: “Que la vida iba en serio”, escribió Jaime Gil de Biedma. ¡Por supuesto, poeta! La pandemia sigue trayendo cosas malas y desoladoras. Y nos ha obligado a cambiar de planes, a ordenar o reordenar nuestras prioridades y a mirar a los que nos rodean. MiguelÁngel Muñoz, en vez de usar la enfermedad mundial para hacer una película de terror o una comedia de pantallas y llamadas de teléfono, la ficha como marco de la acción, empalmándola al material personal que ya tenia rodado, sin temor a ser mirado por encima del hombro por nuestros documentalistas oficiales”.

El fin de los días de Tata

Llegó el día al que tanto le temía el actor español Miguel Ángel Muñoz. Este sábado, la cuenta de Instagram de la productora Paciencia Films informó que el pasado 20 de julio Luisa Cantero, mejor conocida como Tata, la abuela más famosa de Instagram falleció a los 98 años.

“La protagonista de 100 días con Tata, ópera prima de su querido sobrino bisnieto Miguel Ángel Muñoz, estuvo acompañada por él hasta el último suspiro de una forma tan especial y amorosa como muestra el documental”.

La productora del documental señaló que la ceremonia en la que se le dio el último adiós a Tata fue celebrada por José Casanova, amigo íntimo de la familia. “Desde Paciencia Films acompañamos en el sentimiento a Miguel Ángel Muñoz y sus familiares, a las cuidadoras de la Tata, que para ambos son como familia, y a cada una de las personas que, como nosotros, la lleva en su corazón”, se lee en el post compartido en la red social.

El actor publicó en su Instagram una carta de despida para su abuela: “No puedo escribir aquí nada más que no te haya expresado a lo largo de los 40 privilegiados años que podido vivir a tu lado. Esto me hace muy feliz, porque es importante poder expresar en vida el amor hacia nuestros seres queridos.

No sé si algún día llegaré a entender el vínculo tan especial que hemos tenido convirtiéndose en la historia de amor más especial que habré vivido nunca. Te doy las gracias por cuidarme tanto y tan bien. Por trasmitirme unos valores tan importantes y sobre todo por enseñarme a amar de una manera tan profunda como lo hemos hecho ambos durante todos estos años

Despedirme de ti no ha sido fácil, llevo preparándome más de 10 años y hasta que no pasamos esos más de 100 días juntos durante la pandemia no sentí de verdad que estaba preparado para dejarte marchar.

Siento si he sido un algo egoísta no pudiendo soltarte antes y te agradezco tu esfuerzo incansable para no despedirte hasta que no estuviera preparado como este último tiempo”.

La despedida de Tata

En Instagram también se lee un mensaje que Tata escribió pensando en el fin de sus días.

“Queridas amigas, os escribo estas palabras desde el cielo. Sí, hablé con Miguelito antes de marcharme para poder despedirme de todas vosotras a través de este mensajito. Os doy las gracias por haber sido tan buenas y cariñosas conmigo, creo que no me merezco tanto amor, aunque el niño me diga que si.

Me habéis dado la vida durante todo este tiempo en que el internet apareció en nuestras vidas cuando hacíamos nuestro programa #CuarenTATA y después con todo lo que me habéis escrito tan bonito por la película #100DIASCONLATATA. Me voy al cielo, agradecida y llena de amor”

En su mensaje, Tata confirma lo que tantas veces dijo su nieto. “Por mí, me hubiera ido al cielo hace ya 15 años, pero ha sido tan especial nuestra relación que merecía la pena seguir juntitos y ayudarle a estar preparados para este momento”.