“My mind & me”, Selena Gómez habla de su salud mental en un nuevo documental

"My mind & me", el nuevo documental de Selena Gómez se estrenó este 4 de noviembre acompañado con una nueva canción homónima. Foto: Cortesía: Apple TV

La actriz, empresaria y cantante estadounidense Selena Gómez estrenó este 4 de noviembre su nuevo documental, “My mind & me”, bajo la producción de Apple TV y la dirección de Alek Keshishian (” Madonna: Truth or dare”, 1991).

(Le recomendamos: Fotos: La nueva mansión de Cristiano Ronaldo que vale más de 20 millones de euros)

El documental abarca seis años de la vida de Selena desde 2016 hasta 2022, donde ante la cámara quedaron registrados los momentos más íntimos de su vida, desde la preparación de un show tras bambalinas, hasta su diagnóstico en 2018 por bipolaridad, pasando por centros psiquiátricos y sets de grabación.

La intérprete de “Lose you to love me” y “Same old love” comenta en el tráiler del documental que decide embarcarse en esta aventura donde expone sus más grandes secretos, debilidades y temores para ser una guía para quienes puedan estar atravesando la misma situación.

En entrevista con la revista Rolling Stone, Selena aseguró “no sentirse lista” sobre si lanzar el documental o no, pero al ver la acogida por parte del público, se sintió segura y sabía que para ella era lo correcto. “Teniendo la plataforma que tengo, siento que también sacrifico algo de mí, pero esto tiene un propósito (...) Solo Dios sabe qué hace unas semanas no quería hacer esto”.

Durante la entrevista con la periodista Alexis Morris, la artista dijo haber contemplado el suicidio, aunque nunca había hecho el intento. “Creía que el mundo sería un lugar mejor sin mí”, señaló Gómez.

(Le puede interesar: Video | “Una locura”, la reacción de Jhonny Rivera al conocer a Karol G)

Además, recordó que ha estado en cuatro centros de atención psiquiátrica desde que cumplió 20 años, ya que en esa época “empezó a oscurecerse mucho, cuando empecé a sentir que no tenía el control de lo que sentía, ya fuera realmente bueno o realmente malo”.

Con rupturas mediáticas como la que tuvo con Justin Bieber y The Weeknd, problemas con su sistema autoinmune y la cancelación de su gira “Revival” en 2016, Selena Gómez ha querido demostrar al mundo que ante todo sigue siendo un ser humano a pesar de sus 350 millones de seguidores en Instagram, su exitosa marca de cosméticos, Rare, y su vida en general que ha pasado frente al ojo público.

¿Dónde se ve el documental de Selena Gómez?

A partir de este viernes 4 de noviembre, el documental de Selena Gómez “My mind & me” estará disponible en la plataforma de ‘streaming’ Apple TV.