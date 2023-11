Netflix estrena tráiler de “Rebel Moon: La niña del fuego”

El reparto lo componen Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Anthony Hopkins, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae y Ray Fisher. Foto: Cortesía

Rebel Moon: La niña del fuego acaba de lanzar un nuevo tráiler. El próximo proyecto de Zack Snyder será la primera parte de un proyecto espacial para Netflix, que aspira a encontrar su nueva franquicia de éxito en el terreno de la ciencia ficción. El filme verá la luz en diciembre y su segunda entrega lo hará unos meses después, en abril de 2024.

En el reciente adelanto se han dado más detalles sobre la trama central de Rebel Moon: La niña del fuego. Su protagonista es Kora, una joven con un misterioso pasado que vive en una pacífica luna de granjeros. Aunque, tal y como se desvela en la pieza, en realidad no procede de allí, sino que la encontraron en los restos de una nave espacial.

Un día, el lugar es asediado por las tropas del tiránico Regente Balisarius y su cruel emisario, el Almirante Noble. “Somos granjeros, no una amenaza. No nos matarán, ¿verdad?”, se plantea uno de los habitantes de la luna. Sin embargo, Kora sabe que eso no es cierto y que el malvado régimen totalitario no mostrará piedad, ya que han vendido sus cosechas a sus enemigos, los Bloodaxes.

Por ello, decide mostrar abiertamente sus increíbles dotes de batalla. “Tendremos que luchar”, les dice a sus amigos y aliados tras eliminar a una patrulla de soldados. Así, la heroína comienza una aventura para buscar a los Bloodaxes y reclutar a diferentes guerreros que se unan a ella y ayuden a derrotar al Imperio, Mundo Madre. Poco a poco dará con un grupo de rebeldes con ansias de venganza y redención que deberán aprender a trabajar unidos.

En realidad, Rebel Moon nació para ser un proyecto que formara parte de la saga Star Wars. Sin embargo, Snyder fue rechazado por Lucasfilm dado el violento tono de la película, ya que iba a ser para mayores de 18 años por su violencia. Así, el filme se convirtió en una historia original -abiertamente inspirada en el universo de George Lucas- que Netflix sí quiso producir. El servicio de streaming lanzará una versión para mayores de 13 años (PG-13) y otra para mayores de 18 (calificación R).

El reparto lo componen Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Anthony Hopkins, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae y Ray Fisher. Rebel Moon: La chica de fuego llegará a la plataforma el próximo 22 de diciembre. Una semana antes podrá verse en algunos cines de cuatro ciudades del mundo: Los Angeles, Toronto, Nueva York y Londres. En cuanto a la segunda parte, Rebel Moon: La guerrera que deja marcas, se estrenará en Netflix el 19 de abril de 2024.