“New blood” estrena su tráiler oficial por Paramount+

Después de la octava temporada regresa la serie protagonizada por el nominado al Emmy Michael C. Hall. La historia estará ambientada 10 años después de que Dexter desapareciera en el ojo del huracán Laura.

“Dexter: New blood” ya ha dejado ver su tráiler oficial, serie que se estrenará por Paramount+. La ficción es protagonizada por el nominado al Emmy Michael C. Hall como el asesino en serie favorito de Estados Unidos.

La novena temporada se estrenará muy pronto en la plataforma. Junto a Hall regresa Jennifer Carpenter, como la hermana de Dexter, Deb, en una nueva versión. Jack Alcott interpreta al hijo adolescente de Dexter, Harrison, quien misteriosamente regresa a su vida después de 10 años.

Dexter: New Blood (Trailer Oficial) | Paramount Plus Latinoamérica

El reparto también incluye a Julia Jones (The Mandalorian), Alano Miller (Sylvie’s Love), Johnny Sequoyah (Believe) y Clancy Brown (The Crown, Billions). Reuniendo a Hall con el showrunner de la serie original Clyde Phillips.

“Dexter: New blood” consta de 10 episodios de una hora. Ambientada 10 años después de que Dexter desapareciera en el ojo del huracán Laura, la serie lo encuentra viviendo con un nombre falso en la pequeña ciudad de Iron Lake, Nueva York. Dexter puede estar abrazando su nueva vida, pero a raíz de eventos inesperados en esta comunidad, su pasado oscuro lo llama.

La racha de ocho temporadas del Dexter original se estrenó en el otoño de 2006 y fue protagonizada por Hall como Dexter Morgan, un experto en salpicaduras de sangre complicado y conflictivo para el departamento de policía de Miami que trabaja como un asesino en serie.

El programa se convirtió en una de las series más aclamadas de la televisión, ganando múltiples nominaciones al Emmy a la mejor serie dramática de televisión, así como un prestigioso premio Peabody en 2008, y fue nombrado dos veces una de las 10 mejores series de televisión de AFI. Todas las temporadas anteriores están disponibles para suscriptores en Paramount+.

Producida por Showtime, “Dexter: New blood” es una producción ejecutiva de Clyde Phillips, Michael C. Hall, Scott Reynolds, Marcos Siega, Bill Carraro, John Goldwyn y Sara Colleton.