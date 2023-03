“No es tan mala”, guionista de “Ant-Man: Quantumania” se defiende de las críticas

Paul Rudd regresa como Scott Lang para la tercera entrega de "Ant-Man". Foto: Getty Images

“Ant-Man y la Avispa: Quantumania” no ha cumplido con las expectativas de muchos fans de Marvel y del público en general, tras su estreno. La cinta de Peyton Reed es la segunda peor valorada de la historia del UCM en Rotten Tomatoes, sitio web especializado en críticas y reseñas de películas, después de “Eternals”, y ha tenido una caída de recaudación de un 69% en su segunda semana en cartelera, agotando los humos de su apertura de $106 millones de dólares para recaudar $32,2 millones en ventas de boletos.

Según los datos que se muestran en la página web, de los 364 críticos especializados que reseñaron la película, un 48% de ellos la calificaron como “poco divertida”, y rescatan el papel de Jonathan Majors como Kang, el gran villano de la Fase 5.

Estos datos suponen un llamado de atención para los futuros proyectos de Marvel y para el escritor del filme, Jeff Loveness, para quien ha sido una sorpresa difícil de digerir.

En una entrevista concedida a The Daily Beast, el escritor ha mostrado su asombro ante este aluvión de malas impresiones. “Sinceramente, me ha tomado por sorpresa. No estaba muy bien y las críticas no eran buenas, pensé ‘¿Pero qué...?’”, ha indicado Loveness, quien no ha entendido por qué el público y los críticos no han conectado con la película de Marvel.

“Quantumania” es uno de los proyectos de los últimos años más ambiciosos de la compañía, al ser la puerta de entrada a la esperada Fase 5 del UCM y la cinta que presenta al gran villano de La Saga del Multiverso: Kang, el conquistador. La película no ha alcanzado las expectativas de Marvel y ha dejado muchas dudas entre los fans con respecto al personaje de Jonathan Majors y el futuro de la franquicia de “Ant-Man”.

“Estoy muy orgulloso de lo que escribí”

Una de las posibles razones por las que el público no ha conectado del todo con la cinta ha sido su tono de aventura intergaláctica juvenil inspirado directamente en la serie de animación “Rick y Morty”, de la que Loveness ha sido guionista y por la que incluso ganó un Premio Emmy. A pesar de estas críticas que indican que el filme de Scott Lang y compañía cuenta con un aspecto liviano en comparación a los acontecimientos narrados, el escritor está orgulloso del desarrollo de sus personajes.

“Estoy muy orgulloso de lo que escribí para Jonathan Majors y Michelle Pfeiffer (Janet Van Dyne) Creía que era un buen material, así que estaba abatido y triste (por las críticas)”, ha explicado el guionista, que no ha recibido nada bien las opiniones mayoritariamente negativas sobre “Quantumania”.

Una de las mayores polémicas que ha suscitado la cinta ha sido el aspecto cómico y la hilaridad que desprende el personaje de Modok, interpretado por Corey Stoll. En los cómics de Marvel, es un villano irascible y poderoso.

Después de acudir al cine a ver la cinta para redimirse de las críticas negativas, Loveness volvió a recuperar la confianza en sí mismo al escuchar las risas del público con sus chistes y el personaje de Corey Stoll. “Me dije: ‘¡Maldita sea! No, (las críticas) están equivocadas. ¡Yo tengo razón! Modok es genial’”, ha declarado emocionado el guionista, compartiendo su satisfacción de ver que los espectadores disfrutaron del personaje.

“Estoy bastante contento con ella en general, y creo que esta semana he aprendido a encajar golpes. Ahora que he comprendido que no está tan mal, puedo seguir haciendo cosas”, ha concluido Loveness, satisfecho por su trabajo. El guionista se encuentra desarrollando el libreto de la futura película, “Vengadores: The Kang Dynasty”, cuyo estreno está previsto para el 2 de mayo de 2025.