“Outlander” llegará a su fin después de la octava temporada

"Outlander" contará con una octava temporada de diez capítulos y una precuela que se llamará "Outlander: Blood of My Blood”. Foto: Cortesía: Netflix

“Outlander” se estrenó en 2014 y enamoró a los fans con su historia de amor a través de diferentes épocas. Ahora la serie ha renovado para una octava temporada, que será la última.

(Le recomendamos: Gabriel García Márquez: la batalla entre Gina y Sofía la decidirá el público (III))

La octava temporada de “Outlander” constará de diez episodios, pero antes los fans podrán ver una séptima temporada de 16 capítulos que actualmente está en plena producción.

Esto no supondrá el final de la historia, ya que la productora de la serie, Starz, ha anunciado que está trabajando en una serie precuela titulada “Outlander: Blood of My Blood”.

“Durante casi una década, ‘Outlander’ se ha ganado los corazones de las audiencias de todo el mundo y nos complace llevar la épica historia de amor de Claire (Caitríona Balfe) y Jamie (Sam Heughan) a una conclusión adecuada”, declaró Kathryn Busby, presidenta de programación original de Starz.

“Pero antes de cerrar este capítulo, hay mucho de su apasionante historia para contar en el transcurso de 26 nuevos episodios, y aún más para explorar en este mundo dinámico y su historia de origen”, añadió.

(Le puede interesar: “Buscando las olas”, la docuserie que sigue la cultura del surf japonesa)

Según Variety, la precuela se centrará en los orígenes de Jamie a través de las perspectivas de sus padres, así como en la historia de amor de Ellen MacKenzie y Brian Fraser. Diana Gabaldon, autora de la saga literaria en que se basan las producciones, ejercerá como productora y consultora. El guion correrá a cargo de Matthew B. Roberts.

“Outlander: Blood of My Blood es, en el fondo, una historia de amor. Explorará hasta dónde llega una persona para encontrar el amor en una época en la que el amor se considera un lujo y cuando los matrimonios se hacían estratégicamente, a menudo con fines políticos o financieros. El título es un guiño a la promesa de matrimonio de Jamie Fraser con Claire y habrá varios nombres y rostros que los fans de Outlander reconocerán. La historia televisiva de Jamie y Claire puede estar llegando a su fin con la octava temporada, pero Diana continúa con su viaje literario en su maravillosa saga de libros y está trabajando en el décimo libro. Con Jamie y Claire, y ahora Brian y Ellen, todavía hay mucho más por venir en el universo de Outlander, y estamos ansiosos por seguir compartiendo estas historias con nuestros fans”, declaró Roberts.