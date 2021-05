“Para fortuna mía, Duque lo está haciendo muy mal”: La Candidata

Apareció por última vez durante las elecciones de 2014. Unos cuantos políticos y periodistas saben de quién se trata y conocen, sobre todo, de su habilidad para manejar los finos hilos del poder en Colombia.

La gran mayoría se refiere a ella, simplemente, como “la Candidata” y es la responsable de varios de los escándalos políticos más sonados de los últimos tiempos. Viene de las entrañas del establecimiento y a partir del próximo domingo, cada 15 días, dará de qué hablar en las páginas de El Espectador, además, en un novedoso formato de pódcast de este mismo medio.

¿Quién es usted?

Soy una política que ha estado en este negocio toda la vida. He trabajado para todos los gobiernos posibles.

¿Negocio? ¿La política es un negocio?

Pues claro. Esto es un negocio y, pa más piedra, un negocio redondo. Dígame el nombre de un solo político que no haya aumentado su patrimonio, y el de su familia, siendo parte de la nómina del Estado. Si no diera plata, no habría tanta gente aferrada a los cargos públicos.

¿No se supone que la política existe es para “servir”?

Eso de “servirle a la gente”, “servirle al pueblo colombiano”. Eso es un discurso bobo. Y bobos son los que se lo creen.

Quienes dicen que están metidos en política por “vocación de servicio”, ¿mienten?

Vocación de servicio tiene el que va y trabaja de voluntario en un comedor comunitario, y sin poner fotos en Instagram. Los demás son… somos... somos políticos queriendo servirnos a nosotros mismos, a nuestro ego, para satisfacer ambiciones y obsesiones propias.

¿Cuáles son sus ambiciones?

Ambiciones ya no tengo. Obsesiones, sí.

¿Cuáles son sus obsesiones?

(Silencio).

¿Candidata?

Mi obsesión es que todos pierdan.

¿Todos? ¿Quiénes? ¿Los colombianos? ¿El país?

Ese es otro discurso bobo. Eso de referirse a “el país”, a “los colombianos” ... como si fuera posible elaborar un argumento serio metiendo a todo el mundo en una misma colada. Los políticos dicen con alguna frecuencia: “No le mienta al país” ... “El país conoce mi talante”. La realidad es que “el país”, el de la inmensa mayoría, no sabe nada de lo que realmente pasa y tampoco es que le importe mucho.

¿Entonces quiénes son “todos” esos que usted quiere que pierdan?

Los que forman parte de esta pantomima, de este establecimiento que solo sirve para alimentarse a sí mismo.

Suena a un discurso antiestablecimiento de izquierdas.

Eso es una tremenda ingenuidad. Del establecimiento forman parte hasta las Farc.

Pues si usted es una política que ha estado en “este negocio” toda la vida, usted es parte del establecimiento.

Por eso soy tan buena conspirando.

¿Cómo hacer “que pierda” el establecimiento?

El establecimiento es capaz de lastimarse a sí mismo. Yo solo tengo que tocar ciertas fibras, desafiar ciertos egos.

Usted ya ha sido candidata a la Presidencia. ¿Va a serlo otra vez? ¿Ese es el plan? ¿Conspirar desde la Presidencia?

No hace falta que me convierta en presidenta para sabotear al poder. Es mucho lo que puedo hacer desde la sombra, como simple candidata. Ya lo hice en la campaña de 2014. Ya lo volveré a hacer en esta campaña.

La última vez que supimos de usted fue en 2014. ¿En dónde estuvo todos estos años?

He estado haciendo un duelo muy doloroso… No quisiera decir nada más sobre el tema.

Hoy sigue en el panorama electoral gente que usted conoce muy bien: Vargas Lleras, Gaviria, Uribe. Incluso es presidente alguien con quien usted ha compartido espacios. ¿Cómo están esas relaciones?

Me estoy poniendo al día con todos. La relación con ellos es como montar bicicleta: una vez aprendes a dominarlos, sabes cómo hacerlo el resto de la vida.

¿Cómo lo está haciendo Duque hoy?

Para fortuna mía, muy mal.

Usted siempre ha sido muy crítica de todos los gobiernos, así parezca amiga de todo el mundo. ¿Con quién se la lleva bien hoy en la Casa de Nariño?

Pues, fíjate que pensé que me llevaba bien con María Paula, pero no contesta mis mensajes.

¿Ve muy enredado al presidente con la reforma tributaria?

Pues sí, pero esa es la idea. Lo que para ellos es un enredo, a mí me da claridad.

Reacciones a La Candidata

María Paula Correa, jefa de gabinete del presidente Iván Duque: “Quienes hemos tenido la oportunidad de vivir de cerca lo que es una contienda electoral, entendemos que hay experiencias que parecen transportarlo a uno a un mundo paralelo. La Candidata relata experiencias que para el lector del común pueden parecer totalmente ficticias, pero que realmente no están tan alejadas de la realidad. Celebro que este proyecto se retome y siga escribiendo historias simuladas de la vida real”.

Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde: “La Candidata va a decir lo que muchos quieren, pero no pueden. Es una política con mucho recorrido, con ambición de poder. Hay que escucharla, hay que pararle bolas. Ojalá nos haga reír mientras estemos preocupados”.

Juan Pablo Calvás, editor general de W Radio: “La Candidata es un increíble relato de ficción que alcanza a confundirse con la realidad. La forma en que se cuentan las entretelas de una contienda electoral hace que cada una de las escenas de la historia parezcan relatadas por testigos presenciales y no salidos de una mente creativa bien enterada”.

Juan Esteban Lewin, director editorial de La Silla Vacía: “Gocé de los correos de La Candidata en las elecciones de 2014. Espero que su regreso logre de nuevo la mezcla de información y ficción que logra informar y entretener a la vez”.

María Isabel Nieto, exsecretaria privada de Juan Manuel Santos: “La Candidata es maquiavélica, divertida e irreverente. Sabe como la que más, de los intríngulis del poder, encarnando lo mejor y lo peor de nuestra clase política. Con tanto material, su regreso será una bomba imperdible”.