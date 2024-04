Participante del Desafío XX renunció al reality: “No puedo competir”

Gamboa se vio obligada a salir de El Desafío XX tras presentar un cuadro de salud que le impedía competir. Foto: @caracoltv en Instagram

El Desafío XX es una reality show producido por Caracol Televisión que cada noche entretiene a los colombianos a partir de un grupo de participantes que compiten en complicadas pruebas que conllevan gran esfuerzo físico y mental.

Camila Gamboa el miércoles 17 de abril anunció su retiro tras padecer de un complejo problema de salud que le ha impedido participar en las pruebas.

Le recomendamos: Secuestro del vuelo 601: historia real, secuestradores y cómo lo registró la prensa

¿Qué le pasó a Gamboa de El Desafío XX?

Gamboa, miembro del equipo Omega, llegó a la prueba sin su uniforme y le explicó a la presentadora Andrea Serna que no se encontraba en óptimas condiciones para competir, señalando que tenía vértigo. Después de esto, Andrea Serna aclaró que si el equipo no se encontraba completo, este no podría competir, a lo que la participante respondió con “No puedo competir”.

Tiempo después, la presentadora informó a todos los competidores que Gamboa había hecho efectiva su renuncia de El Desafío. Sus compañeros la despidieron entre abrazos. “Eres una guerrera”, “Espero que te recuperes pronto” y “Nos vemos afuera”, le dijeron sus compañeros de equipo.

Más noticias Certificado de Tradición y Libertad de un vehículo: cómo solicitarlo por internet Este documento es necesario en caso de que busque realizar algún tipo de procedimiento legal, como compra o venta del vehículo. Leer más Certificado de Tradición y Libertad de un vehículo: cómo solicitarlo por internet Sisbén para venezolanos en Colombia: requisitos y cómo solicitarlo Este es el proceso que debe seguir para inscribirse al Sisbén como venezolano y acceder a los beneficios de los programas sociales. Leer más Sisbén para venezolanos en Colombia: requisitos y cómo solicitarlo

Gamboa habló sobre su retiro de El Desafío

“Me siento muy triste porque tengo mucho que dar competitivamente, soy una persona muy fuerte, física y mentalmente, así que venía al desafío con la convicción de que podría lograr grandes cosas”, dijo la joven entrevista para La Red.

“Tenía todas las capacidades físicas y mentales, pero tengo un cuadro de vértigo en el que cada esfuerzo físico terminaba en lo mismo. A mi equipo omega le quiero decir que siempre di todo de mí, hasta cuando sentía que no era capaz”, explicó. Además, tomó un momento para agradecer a sus compañeros del equipo omega quienes resultaron un apoyo muy importante y se convirtieron en personas muy importantes para su vida y su proceso.

¿Qué es un cuadro de vértigo?

De acuerdo con la clínica de la Universidad de Navarra, el vértigo “es un trastorno del equilibrio que hace referencia a una sensación de movimiento que una persona tiene sin que exista, es una alucinación del movimiento”. Además de esto, puede generar síntomas como el mareo, dolores de cabeza, inestabilidad, sensación de malestar y de desmayo inminente, acompañado todo ello de náusea y vómito, sudoración fría y palidez.

Le recomendamos: ¡Cayó MiLoto!: este es el millonario premio, dónde cayó y los números ganadores