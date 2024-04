Desafío 2024: conozca quiénes son los 32 concursantes del reality de Caracol TV

Conozca a los participantes de la edición XX del reality de Caracol Tv que inició este lunes 1 de abril. Foto: Caracol tv

El Desafío, reality que organiza el Canal Caracol, llega a su edición número XX e inició este 1 de abril con el primer episodio donde se pusieron en marcha las primeras pruebas indiviales y la presentación de los 32 concursantes que se verán todas la noches en la pantalla del Canal. Conozcalos a continuación:

CAIPE

Caipe es de Pasto y tiene 22 años. Es estudiante de Enfermería y posee una destreza notable con las manos, capaz de armar y desarmar un balín con facilidad si es necesario. Esta habilidad le ha permitido desempeñarse en diversos oficios a lo largo de su vida. Actualmente, aspira a estudiar Medicina.

La relación entre Caipe y su abuela es inseparable. Fue criado por ella desde muy temprana edad en su hogar en Pasto y aún comparten un vínculo estrecho. Él es la razón de ser de ella y viceversa.

Es apasionado por el ejercicio físico, practica crossfit, running y mantiene una disciplina estricta en el gimnasio. Ha participado en competencias de fuerza y resistencia, obteniendo resultados satisfactorios. Sin embargo, reconoce que su mayor debilidad es su temperamento, pues a veces puede ser explosivo, a pesar de parecer sereno ante el mundo.

DANILO

Tiene 22 años y es vendedor de tintos en su tierra Ibagué. También es un soñador a gran escala, se distingue por su determinación y su disciplina, no solo en su riguroso régimen de ejercicios, sino también en su compromiso diario con el trabajo. Junto a su madre, se enfrenta a las calles y los bares de Ibagué para vender los sánduches y el café que ella prepara, perseverando en la búsqueda del sustento diario.

En el fisicoculturismo, Danilo ha cosechado medallas de bronce y plata en diversas competiciones regionales y locales entre 2021 y 2023. Inspirado por la figura de Arnold Schwarzenegger, anhela conquistar el prestigioso título de Mister Olympia, el más alto galardón en este deporte.

Su anhelo de plasmar su vida en las páginas de un libro refleja desde su incursión en el fisicoculturismo hasta su aspiración de convertirlo en un deporte puro y natural, desprovisto de suplementos. Este relato no solo aborda su laboriosa trayectoria y sus desventuras amorosas, sino también sus pensamientos más íntimos.

ANA

Tiene 31 años y es actriz y modelo en su natal Cali. Según ella, su historia de abandono la ha marcado para bien, pues si no hubiera pasado las verdes y las maduras, no estaría donde está. Ha probado lo que es vivir en la calle y sin nada, tiempos duros en donde no tenía ni para comer. Cristina y Luis, sus tíos, como les llama, son los padres que la rescataron y son su motor y los grandes artífices de lo que es hoy.

Ana fue madre muy joven. Hoy trabaja duro para que, a Juan José Feliciano, su hijo de 14 años, no le falte nada como le faltó a ella en un momento de la vida. Por su historia en la infancia, Ana procura ayudar a niños de escasos recursos, pues se ve reflejada en lo que ellos están viviendo en la calle. Su anhelo es crear una fundación que le permita extender su ayuda a más niños y mujeres que trabajan en la calle.

Los días de Ana se reparten entre sesiones de fotografía como modelo, grabaciones para sus redes sociales, reuniones para atender y expandir su marca y negocio de confección de ropa deportiva y lencería.

DARLYN

Es de Marinilla, Antioquia, y tiene 22 años. Es atleta crossfit y sueña con que su nombre haga parte del monumento en honor a los deportistas que hay en su municipio. Su deporte base es el crossfit, pero también practica OCR (Obstacles Courses Racing), running, natación, aeróbicos y otros deportes que le han permitido afianzar su disciplina y trazar el horizonte que quiere tener en su vida.

Después de terminar sus estudios en educación y preparación física, Darlyn quiere montar un consultorio en donde pueda asesorar y ayudar a los deportistas y gente del común a cuidar su salud y su cuerpo.

En su infancia, esta desafiante tuvo obesidad tipo 1. Sufrió mucho con esa circunstancia y fue víctima de bullying, por esto, se declara en contra de los estereotipos físicos por los que se rigen muchas mujeres y hombres hoy en día. Para Darlyn, su determinación y claridad son la fuerza impulsora detrás de su disciplina firme y constante.

BEBA

Es barranquillera y tiene 25 años. Se dedica a varios oficios como modelo, ilustradora, cantante y emprendedora de su repostería saludable. Beba encontró en el deporte el camino para mejorar la relación con ella misma y con su cuerpo. Sueña con llevar su experiencia de superación del bullying como ejemplo a otras mujeres. En algún momento de su vida fueron más importantes las etiquetas que otras personas le impusieron que su propia voz.

Con su espíritu alegre quiere cautivar el corazón de los colombianos. Se considera una persona empática y emotiva. Dice que es muy habladora y sentimental, cualidades que seguro la ayudarán a entablar relaciones duraderas dentro del Desafío XX años. También es consentida, pero cree en su fuerza. Es persistente, le gustan los retos y salir de su zona de confort.

MAPI

Tiene 27 años y es de Bucaramanga. Se dedica la comunicación social y se define a sí misma como una persona asertiva. Aunque aprendió a establecer límites con dificultad, la vida le enseñó rápidamente su importancia, y ahora cree que esta lección será valiosa en la convivencia con sus compañeros en el reality.

Tiene una relación muy cercana con sus cuatro hermanas, recuerda que desde pequeña la llevaban a todas partes y siempre ha sido la consentida de todas. Mapi aprendió la aceptación de su cuerpo a través de unas manchas que aparecieron en su piel cuando tenía 10 años. Su proceso personal con esta condición le ha enseñado a ser descomplicada.

Como tenista amateur ha participado en varios torneos locales. Se considera romántica, le encanta escribir y disfruta preparar recetas fitness.

VITTORIO

Tiene 29 años y es caleño con raíces italianas. Es ingeniero civil y coach de bienestar. Se considera sociable, conversador y muy creativo, siempre está buscando técnicas para optimizar todo.

A sus 29 años, se ha enfrentado a momentos muy difíciles, donde dice haber tocado fondo, pero ha logrado salir de ahí con disciplina, autoconocimiento y fuerza de voluntad. Cree que tiene una gran paz mental que ha construido para estar bien. El trabajo con su cuerpo es una decisión, pero dice que sin corazón y sin inteligencia no tiene sentido tener solo un cuerpo bonito.

Para Vittorio, el bienestar y la tranquilidad son prioridades. Su proceso de autoconocimiento ha sido un gran aprendizaje, por eso, hoy lo comparte con otros a través de sus redes sociales, en donde se hace llamar, “El ingeniero del bienestar”.

KEVYN

Es de Puerto Boyacá y tiene 27 años. Llegó a Bogotá con su mamá para encontrar nuevas oportunidades, prestó servicio militar, estuvo en una escuela de fútbol y por falta de ingresos económicos, no pudo avanzar en su entrenamiento y su último trabajo fue de guarda de seguridad.

Encontró trabajo como vigilante de una fábrica y fue así como pudo lograr el sueño de ser modelo. Quisiera dedicarse al modelaje de tiempo completo, pero siente que no ha tenido mucha suerte. Renunció a su trabajo como vigilante para apostar todo por este sueño: el Desafío XX años. Quiere que su hijo de ocho años tenga las oportunidades que él no pudo tener y demostrarle que los sueños sí se pueden cumplir.

Se considera de personalidad tranquila y amable, es optimista y solidario, y aunque sabe que la convivencia no será algo fácil, asegura que prefiere estar tranquilo a tener siempre la razón.

KRATOS

Tiene 29 años, es de Bogotá y juega rugby profesional. Él personifica la imponente fuerza del Dios de la guerra. Este desafiante se adentra en el reality con el objetivo de cumplir su sueño apoyado por toda su familia. Criado por dos deportistas, Kratos respira competitividad, disciplina y pasión por el deporte desde temprana edad.

El descubrimiento del rugby durante un viaje educativo a Sudáfrica marca un punto de inflexión en su vida. Su perseverancia y dedicación lo catapultan hacia la selección colombiana, donde se erige como un guerrero incansable en el terreno de juego y un caballero fuera de él.

Aunque su lunar en la cara, de nacimiento, fue motivo de burlas en su infancia, Kratos ha transformado esta singularidad en su distintivo personal, utilizándolo como su principal arma para imponerse ante sus adversarios en el campo de batalla.

ARANDÚ

Tiene 22 años y agricultor en su tieerra Lorica, Córdoba. Es también entrenador físico y campesino, y tiene un gran parecido con el príncipe de la selva Arandú. Este héroe de la década de los años 70 es reconocido por su destreza trepando árboles, saltando entre lianas y habilidades que se adquieren en la selva. Se identifica con este personaje, no sólo por su parecido físico, sino que también considera que tiene las destrezas naturales y habilidades extraordinarias de este ícono de las radionovelas.

Consciente de su potencial como adversario en la competencia, reconoce que, aunque enfrente oponentes de mayor envergadura física, su fortaleza mental puede otorgarle una ventaja significativa.

Aunque la relación con su madre no es la más estrecha, Arandú encuentra en su abuela un apoyo incondicional en su crianza. Su determinación por alcanzar grandes logros se convierte en un mensaje inspirador para toda su familia, en especial para su madre. Recientemente, se convirtió en padre, y es precisamente su hija quien lo motiva para triunfar en esta competencia.

LUISA

Es uan arquitecta de 25 años, oriunda de Valledupar, donde fue ex señorita Cesar 2022. Llega al Desafío XX años con la determinación de desmitificar el estereotipo de las reinas de belleza. Muchos tienden a asociar este título con la imagen superficial de la belleza exterior, sin reconocer el árduo trabajo, la dedicación y el talento que realmente implica.

Para ella, detrás de la corona, hay una mujer multifacética, capaz de liderar, inspirar y enfrentar desafíos de manera resiliente. Superar esta percepción estereotipada no será una tarea fácil, pero Luisa está dispuesta a demostrar que la belleza va más allá de lo superficial.

La pérdida de su padre a una edad temprana marcó el inicio de una nueva etapa para esta desafiante y su familia. Sin embargo, su madre y hermanas se convirtieron en ejemplos de fortaleza y éxito al tomar las riendas del hogar y convertirse en exitosas comerciantes y empresarias.

ALEXANDER

Tiene 41 años, es profesor de taekwondo y nativo de Pasto. Es el menor de 10 hermanos, desempeña roles vitales como hijo, hermano, padre, tío y abuelo de un niño de cuatro años. Con cuatro hijos, fruto de diferentes relaciones, lamentablemente no ha podido compartir su vida con ninguno de ellos. Sin embargo, su sobrino de 11 años ha sido una presencia constante en su vida, a quien ama y considera como un hijo propio.

Creyente en las fuerzas del universo y en la energía que emana del mundo, Alexander no se adscribe a ninguna religión en particular, aunque ha explorado casi todas. Siente una afinidad especial hacia el Islam, encontrando coherencia con su forma de ver y entender la vida en el Corán.

Desde su infancia ha estado inmerso en el taekwondo, una disciplina que ha llegado a ser, no solo su pasión, sino también su fuente de ingresos. Aunque la pandemia lo obligó a cerrar el gimnasio que había construido, tiene un nuevo proyecto que él mismo ha creado: entrenar a niños en un espacio prestado por un colegio con el objetivo de darles alternativa saludable y alejarlos de malos caminos.

KAREN

Tiene 21 años y es modelo fitness. Hace menos de un año Karen residía en Girardot, donde nació, junto a sus padres, quienes son el motor de su vida y han entregado todo por ella. Hace más de 8 meses conoció a través de una aplicación de citas al que considera el amor de su vida y quien hoy en día es su esposo: un francés con quien ahora reside en París y quien la respalda en todos sus proyectos.

Cuando Karen le comunicó que había sido seleccionada para participar en el Desafío XX años, él no titubeó en pronosticar que su nombre estaría grabado en la copa. Alexis conoce a la perfección a su esposa y comprende que cuando algo se le mete en la cabeza, ella se esfuerza al máximo para alcanzarlo.

Karen es una persona extremadamente disciplinada en su rutina de ejercicio y también se desempeña como modelo. Su compromiso con mantenerse en forma y su pasión por el modelaje reflejan su dedicación y determinación en cada aspecto de su vida.

CAMPANITA

Tiene 21 años y es de Cali. Es un bailarín de profesión, recorre el mundo gracias a su arte. Actualmente, establecido en Amsterdam, dirige una exitosa academia de baile. Su conexión con el ritmo y el movimiento se remonta a los cinco años, cuando descubrió el swing de su cuerpo.

Desde entonces, el baile se ha convertido en su estilo de vida, siendo su vehículo para viajar por el mundo y mostrar su talento como bailarín de salsa, destacándose por asumir roles tanto de hombre como demujer en sus interpretaciones.

A los 16 años, emprendió su primer viaje a Turquía en donde enfrentó el desafío de adaptarse al idioma y la cultura local. Durante seis meses, lejos de Colombia, aprendió la valiosa lección de la independencia, marcando el inicio de una serie de viajes sin fin.

Campanita se distingue por su personalidad extrovertida, humilde, alegre y apasionada por su arte. Aspira a ser un modelo a seguir para la gente de su región, motivando a los niños a perseguir sus sueños y seguir su pasión, sin importar las opiniones de los demás.

GAMBOA

Tiene 27 años, es de Medellín y su familia es conservadora, salió de su casa a los 13 años porque sus padres no aceptaban su condición sexual. Estando afuera de su hogar se convirtió en unamujer luchadora, disciplinada y aprendió a valerse por símisma.

Estudió Negocios internacionales, pero su gran pasión es estar detrás de una barra haciendo cocteles, pasión que la llevó a ocupar un gran cargo en una compañía reconocida de gaseosas, hoy en día es coordinadora de eventos masivos a nivel nacional, adicional tiene a cargo un gran grupo de bartenders en Medellín.

Se considera competitiva y amante al Desafío. Su destreza en natación y fútbol la hacen sentir que puede ser ganadora. Quiere asumir el reto para reestructurarse física y mentalmente. Como mensaje quiere llegar a las mujeres que han sido silenciadas por su condición sexual.

GLOCK

Es una barranquillera de 25 años. Es ingeniera ambiental de formación, pero ha optado por seguir su pasión como streamer en una red social en donde cautiva a su audiencia jugando Call of Duty. Aunque su carrera como ingeniera no se materializó, su destreza para atraer espectadores a su perfil es innegable.

Desde los 11 años, Glock ha sido una mujer independiente, influenciada en gran medida por su madre. La ausencia de su padre, quien desapareció cuando ella era apenas una bebé, ha dejado una huella en sus relaciones amorosas, atribuyendo muchas de sus experiencias negativas al vacío dejado por la figura paterna.

Glock es una persona alegre, extrovertida y soñadora. Se distingue por su lealtad y su habilidad para brindar diversión, aunque también posee un toque de sarcasmo. Firme defensora de la justicia, está preparada para disfrutar al máximo la experiencia del Desafío XX años, sin descartar la posibilidad de encontrar al hombre de sus sueños dentro del reality.

RENZO

Tiene 28 años y es ejecutivo de cuenta. Es un hombre que ha desafiado las adversidades con determinación y coraje. Originario de Bogotá, este participante encontró su camino hacia el éxito a través de un viaje lleno de obstáculos y triunfos. Desde una edad temprana, aprendió el valor del trabajo duro y la independencia.

Criado en una familia afectada por la ludopatía de su padre, se vio obligado a buscar su propio sustento desde pequeño. Trabajó como mesero y empacador en supermercados para financiar sus estudios, demostrando una tenacidad impresionante y una determinación inquebrantable.

Comprometido con una vida sana y activa, se embarcó en un viaje de transformación física. A través del entrenamiento en crossfit, gimnasio convencional y running, logró alcanzar su mejor forma y convertirse en u modelo de inspiración. Renzo está decidido a dejar su huella en la pantalla de Caracol Televisión, peromás allá de la fama y el reconocimiento, sumayor motivación radica en sus dos grandes amores: sus hijos. Quiere que lo vean cumplir sus sueños y ser un ejemplo de perseverancia y determinación.

GASPAR

Tiene 28 años y es ejecutiva de cuenta. Tiene una fuerza imparable, es una mujer cuya determinación y pasión por el deporte la han llevado a desafiar los límites una y otra vez. Aunque sus estudios en Derecho no están completos, su verdaderaeducación ha sido a través de la competición y la superación personal.

Originaria de La Dorada, Caldas, Gaspar comenzó su carrera profesional como judicante de Derecho en una entidad local. Sin embargo, su verdadera pasión siempre ha sido el deporte y el desafío físico. Por eso, tomó la valiente decisión de renunciar a su trabajo y seguir su sueño de competir en el Desafío XX años. Está comprometida a dejar todas sus comodidades atrás y enfrentarse a lo desconocido, convencida de que esmás fuerte de lo que alguna vez creyó posible.

Dedicada a su entrenamiento en OCR y crossfit, Gaspar también comparte su pasión en las redes sociales creando contenido para marcas y emprendimientos, de esta manera ha construido una comunidad en línea que la respalda en cada paso de su viaje.

HÉRCULES

Tiene 27 años y es fisicoculturista. Es más que un nombre, es un símbolo de fuerza y determinación arraigado en la comunidad de Simijaca, Boyacá. Su historia es la de un hombre que ha convertido la adversidad en oportunidad y la pasión en su motor para el éxito. Desde pequeño, Hércules fue inspirado por la figura de su padre, un hombre fuerte y deportista que dejó una profunda huella en su pueblo.

La pérdida de éste marcó el inicio de su propia odisea hacia la grandeza. Desde los 15 años, se embarcó en una vida laboral para ayudar a su madre y hermana menor. Sus trabajos en construcción y reparación de motores de tractor le enseñaron el valor del trabajo duro y la tenacidad, mientras cultivaba su propia fuerza y resistencia física.

Este desafiante forjó su camino como entrenador personal, comenzando con un modesto conjunto de máquinas de ejercicio. A través de su dedicación, logró destacarse en competencias de fisicoculturismo como el Bogotá Classic Avanzado, la Copa Atenas Physique Avanzado, Señor y Chica Fitness Bogotá Novato, el Sócrates NPC Show Medellín, entre otros.

ACERO

Tiene 27 años y es psicologa. Acero, nacida en Pereira, personifica la combinación perfecta de fuerza física y fortaleza mental. Como una apasionada empresaria y propietaria de un gimnasio en Pereira, su compromiso con el bienestar físico y emocional es innegable.

Graduada en Psicología por la Universidad Católica de Colombia, Acero ha dedicado su carrera a explorar la conexión entre la mente y el cuerpo en el rendimiento deportivo. Su especialización en Psicología del deporte y la actividad física la ha convertido en una experta en el desarrollo de lamentalidad de un deportista de alto rendimiento.

Apasionada por desafiar sus propios límites, Acero encuentra en el OCR la plataforma perfecta para ponerse a prueba. Entrena arduamente todos los días para mejorar, destacándose especialmente en resistencia física. Su fuerza interna proviene de las experiencias que ha superado a lo largo de su vida, lo que le ha enseñado la importancia de la resiliencia y la determinación.

FRANCISCO

Tiene 26 años y es operador de aseo. Es un hombre que irradia orgullo y compromiso en todo lo que hace. Como recolector de basura en las calles de Cúcuta, ha encontrado un propósito que va más allá de simplemente limpiar las calles: ha aprendido a ser consciente del impacto ecológico y el valor del reciclaje.

Su trabajo no solo lo llena de orgullo, sino que también lo ve como una oportunidad para ser un ejemplo para sus tres hijos y para la comunidad. Sin embargo, Francisco es mucho más que un recolector de basura, es un artista callejero con un talento excepcional para el breakdance. En 2017, emprendió un viaje por tierra hasta Ecuador, bailando en los semáforos y demostrando su habilidad como artista callejero. Su velocidad y agilidad son sus mayores fortalezas físicas, lo que le permite destacarse en su arte y capturar la atención de quienes pasan por las calles.

Además de su trabajo y su pasión por el baile, dedica tiempo a sus redes sociales para ayudar y servir a la comunidad. Su gran meta es convertirse en un creador de contenido que beneficie a losmás vulnerables.

LINA

Tiene 25 años, es caleña y diseñadora de modas. Comenzó su viaje deportivo a los seis años entrenando natación y representando al Valle, desde los 8 y hasta los 14 años. Más tarde, exploró otras disciplinas como el patinaje y el baloncesto, antes de encontrar su verdadera especialidad en el acondicionamiento físico en donde ha desarrollado una agilidad impresionante, pero la determinación de Lina no se limita al ámbito deportivo, también es una emprendedora intrépida.

Con valentía, viajó a Estados Unidos para trabajar como mesera y recaudar fondos suficientes para solidificar su empresa de confección de vestidos de baño en Colombia. Este espíritu emprendedor la ha llevado a enfrentarmomentos difíciles, convirtiéndola en una verdadera luchadora.

Su vida está llena de amor y admiración por tres personas especiales: su hermano Sebastián, quien vive en Maryland, USA, y es su gran inspiración; su hermano menor, Daniel, de 6 años, quien es su alegría y su madre, Yamile, quien la ha apoyado incondicionalmente en todas sus ideas, tanto personales como empresariales.

YOIFER

Tiene 21 años es de Quibdó y pesista olímpico. Este joven es una verdadera combinación de talentos y virtudes. Su habilidad para levantar objetos pesados lo convierte en un verdadero gigante de fuerza, mientras que su velocidad al correr, trepar y saltar, lo hace destacar en cualquier situación atlética.

Su infancia estuvo marcada por desafíos económicos, lo que lo llevó a ser criado por sus abuelos paternos desde pequeño. Sin embargo, gracias a su abuela Casilda, recibió una educación integral basada en la rectitud y la disciplina, en un entorno social con escasas oportunidades.

Su pasión por el levantamiento de pesas comenzó a los 15 años y lo llevó a participar en los Juegos Nacionales Intercolegiados en la división de los 67 kg de peso corporal en 2018. Con aspiraciones de convertirse en contador y manejar finanzas en el futuro, este joven tiene claro su camino. Con su determinación, fuerza y corazón bondadoso, está destinado a alcanzar grandes logros y dejar una huella positiva en el mundo que lo rodea.

VALENTINA

Tiene 25 años y es coach empresarial. Es una paisa de Río Negro, Antioquia, ha construido una comunidad poderosa de mujeres en torno a su filosofía de vida: ser la favorita de Dios. Criada en el seno de una familia tradicional paisa, esta joven tuvo una infancia tranquila con su hermano mayor como su principal fuente de inspiración en elmundo de los negocios.

Decidida a seguir los pasos de su hermano, Valentina incursionó en el mundo de las inversiones, aunque al principio no tuvo mucho éxito. Sin embargo, con determinación y perseverancia, logró consolidar un estilo de vida cómodo y lujoso. Con su espíritu fuerte y su filosofía de vida. Valentina está lista para demostrar que es una competidora formidable y que su fe en Dios la guiará hacia el éxito.

KAROLINE

Tiene 27 años y es productora musical y DJ. Es una mujer orgullosa de sus raíces opitas y de la fortaleza que le ha inculcado su madre a lo largo de su vida. Criada en Neiva, Karoline ha aprendido el valor del trabajo duro y la dedicación desde joven. Su madre ha sido su principal apoyo y figura paterna, ya que no contó con la presencia de un padre en su vida.

Aunque participó en reinados de belleza desde pequeña, pronto descubrió su verdadera pasión por el ejercicio y el deporte. A pesar de no practicar profesionalmente, pasó mucho tiempo montando en bicicleta, aunque ahora prefiere las motocicletas debido a sus responsabilidades con el restaurante que tiene en sociedad con su madre en Neiva.

Además de ser una emprendedora exitosa, es una talentosa productora musical y DJ. Su amor por la música la llevó a incursionar en la industria donde ha demostrado su talento y pasión por crear y compartir música con los demás.

MARLON

Tiene 24 años y es entrenador personal. Es un hombre con una historia de superación y dedicación que lo ha llevado a convertirse en un referente en el mundo del deporte en Manizales. Criado por su padre después de la separación con su madre, el deportista encontró en él su mayor apoyo y motivación en la vida.

Aunque su relación con su madre no es muy cercana, la figura materna de su abuela, que falleció hace algunos años, dejó una huella indeleble en su vida.

Desde que salió del colegio a los 18 años, Marlon se enfocó en el deporte como una forma de mantenerse a sí mismo y ayudar económicamente a su padre. Decidió invertir en su pasión al sacar un préstamo para montar un pequeño gimnasio que con el tiempo se ha convertido en uno de losmás importantes de Manizales.

Además de ser un exitoso empresario, es un apasionado del crossfit y ha competido y ganado varias carreras de OCR. Su persistencia y dedicación lo han llevado a perseguir su sueño de ser parte del Desafío durante 6 años, y está más que preparado para enfrentar cualquier reto que se le presente en la competencia.

ALEJO

Tiene 27 años, es del Carmen de viboral y bartender. Desde pequeño Alejo descubrió su pasión por el fútbol, convirtiéndose en un verdadero amante del deporte, pero esta no es su única faceta, también es un apasionado de la actuación. Tuvo la oportunidad de explorar este mundo cuando viajó a Brasil y se desempeñó como mimo. Además, ha participado en videos musicales de reconocidos artistas como Andy Rivera y Juanes, demostrando su versatilidad y talento en el arte escénico.

Junto con su novia, Alejo administra un negocio de coctelería-bar, donde aplica sus habilidades como bartender para crear deliciosas bebidas. El Desafío es una verdadera obsesión para Alejo y está convencido de que está destinado a alcanzar la gloria en la competencia. Con su carisma, habilidad para trabajar en equipo y su capacidad para conectar con los demás, Alejo es un competidor muy completo, que no puede ser subestimado.

NATALIA

Tiene 25 años y es entrenadora online. Es una joven bogotana con una historia de superación personal inspiradora. A pesar de no haber tenido una infancia fácil, encontró en el twerk un motivo para fortalecerse. Esta forma de danza la atrajo porque vio a mujeres de todas las formas y tallas empoderándose a través del movimiento.

Para Natalia, el twerk se convirtió en una herramienta para aceptarse a sí misma y para inspirar a otras mujeres a hacer lomismo, independientemente de su contextura corporal. Como entrenadora personal, bailarina y acróbata independiente, demuestra su fuerza, flexibilidad y determinación en todo lo que hace.

Su participación en el Desafío XX años es un claro reflejo de su compromiso con su crecimiento físico,mental y espiritual. Además, está abierta a la posibilidad de encontrar el amor en el reality, para ella esta oportunidad es única y quiere disfrutarla al máximo, viviendo el presente con intensidad y autenticidad.

KOKE

Tiene 35 años, es de Medellín y fue marinero. Koke es un verdadero guerrero, con una trayectoria impresionante que lo ha preparado para cualquier desafío que se le presente. Como militar retirado de la Marina de los Estados Unidos, ha sido entrenado en el arte de la guerra por uno de los ejércitos más destacados del mundo.

Como miembro del grupo SWAT, una unidad de intervención especial de la policía estadounidense, Koke se distinguió por su valentía y habilidades tácticas. Sin embargo, un lamentable accidente lo obligó a retirarse anticipadamente. A pesar de ser ciudadano estadounidense, Koke se identifica profundamente como paisa, manteniendo un sólido lazo con su tierra natal, Medellín en donde actualmente reside.

Apasionado por el combate, compite en artes marciales mixtas (MMA), demostrando su destreza y determinación en el ring. Además, es un profesional en inversiones de pasivos y activos digitales, lo que demuestra su capacidad para sobresalir en diferentes campos.

ANAMAR

Nativa de Bello, Antioquia, tiene 24 años y es auxiliar de vuelo. Esta participante tiene una historia inspiradora que la impulsa a buscar el éxito en el Desafío XX años. A pesar de sus humildes comienzos en Bello, Antioquia, en donde enfrentó el bullying y la baja autoestima en su niñez, ha encontrado fuerza y resiliencia a través del deporte.

Trabajando como auxiliar de vuelo y agente de servicio para una aerolínea en Santa Marta, su amor por viajar la llevó a convertirse en una guía turística, explorando los rincones más inhóspitos y exuberantes de Colombia. Esta pasión por la aventura la ha llevado a desafiarse constantemente, encontrando en la natación, el patinaje y el crossfit una vía para superar sus complejos y destacarse en el deporte.

Con una determinación inquebrantable, se ha preparado para participar en el reality con el objetivo de ganar el programa y regalarle una casa a su madre. Confía en su fuerza mental para alcanzar este sueño, y está lista para demostrar su valía en la competencia, aprovechando los atributos que ha desarrollado a lo largo de su vida: fuerza, agilidad y equilibrio.

DICKSON

Tiene 35 años, es de Cúculta y deportista crossfit. Ha seguido un camino poco convencional en su vida profesional, pero lleno de éxito y pasión. A pesar de su formación como ingeniera biotecnóloga, su verdadera vocación siempre estuvo en los medios de comunicación.

Desde su ciudad natal, Cúcuta, Norte de Santander, se abrió paso como presentadora deportiva y conductora de programas, antes de aventurarse en Brasil, donde ha construido una próspera carrera comomodelo.

Su habilidad para la velocidad y la resistencia la ha destacado como una deportista versátil. Practica una variedad de deportes, incluyendo fútbol, natación, voleibol y crossfit, siendo este último una fuente de alivio emocional enmomentos difíciles de su vida. Su deseo de ganar va más allá de la competencia, se centra en establecer y consolidar un gran propósito: crear su propia tienda de moda fitness.

JUAN

Tiene 27 años, es de Risaralda y es espiritista. Es un participante único en el Desafío, ya que su fuerza va más allá de lo físico: es un verdadero guerrero espiritual. Cree firmemente en sus facultades para conectarse con los ángeles y vislumbrar situaciones futuras, así como en su capacidad para sanar, entender y guiar a las personas en tiempos difíciles.

Desde su juventud ha demostrado su pasión por el deporte, especialmente por el fútbol, donde destacó como un talentoso futbolista, logrando campeonatos en varios torneos municipales. Su curiosidad lo llevó a explorar el mundo del Desafío, lo que lo condujo al descubrimiento de disciplinas como OCR, calistenia, running y crossfit.

En estos deportes, compite constantemente en torneos por todo el país, alcanzando lugares destacados gracias a sus habilidades y resultados eficientes. Ahora, Juan está listo para embarcarse en su aventura en el Desafío XX años y demostrar sus poderes espirituales. Está ansioso por mostrar que su conexión con lo divino lo llevará a la victoria en esta edición especial.