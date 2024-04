Participantes de “El Desafío” y otros realities que han fallecido

Estos son algunos de los concursantes que han fallecido en los últimos años. Foto: El Espectador

Desafortunadamente, a lo largo de los años, diferentes participantes de reconocidos reality shows han fallecido debido a varias situaciones como accidentes o asesinatos.

María Fernanda Aguilar de “El Desafío”

María Fernanda Aguilar, más conocida como ‘Mafe’ Aguilar, era una influencer y modelo que participó en la edición de El Desafío: súper humanos de 2018.

En 2019, cuando la joven tenía 20 años, murió en las playas de Puerto Colombia, Atlántico, tras ser arrastrada por la corriente. Aunque inicialmente versiones de prensa indicaron que su fallecimiento se produjo mientras trataba de salvar a su novio, quien supuestamente se estaba ahogando, en el programa “El expediente final” de Caracol Televisión, se aclaró esta información.

Según el relato del mejor amigo de María Fernanda Aguilar, el accidente se dio de la siguiente manera: “Bajamos al mar porque ella tenía una idea de tomarse una foto, se la tomé y la alcanzó a postear enseguida, después de eso, ella misma decide que nos vamos a meter. Yo estaba viendo el mar bastante picado, por eso no me apetecía meterme, entra ella con Julián [su novio] (...) y empiezo a escuchar que gritan por ayuda, yo me meto a ayudarlos, pero terminé en la misma situación que ambos”.

Diego Díaz de “El Desafío”

Diego Andrés Díaz, más conocido como ‘El Burro’, participó en la edición del 2011 de “El Desafío”. En 2022, a sus 42 años, Díaz fue asesinado en León, en el estado de Guanajuato, en México, luego de, al parecer, durante un robo en el apartamento en la que vivía.

En su momento, Diego, José Díaz, hermano de la víctima, en entrevista para Caracol Radio señaló que las autoridades de ese país fue les indicaron que “hombres armados llegaron hasta la vivienda donde residía y le dispararon. Al parecer se llevaron varias pertenencias, además nos dicen que hay dos personas capturadas como presuntas sospechosas del homicidio”.

El exparticipante del “Desafío” ejercía como abogado en México. Durante su residencia en Colombia se desempeñó como profesor de natación, y durante la emisión en 2011 del programa del canal Caracol conformó el grupo de “Los Retadores”.

Juan David Aldana de “Guerreros”

Juan David Aldana era un actor e influencer de 23 años que participó en “Guerreros”, un programa de competencias físicas que se transmitió por Canal 1 entre agosto de 2017 y noviembre 11 de noviembre de 2022 y en “Reto 4 Elementos”, del Canal RCN.

Aldana murió en marzo de 2020 tras un accidente de tránsito en el deprimido de la calle 100 con carrera 15, en el norte de Bogotá. Según información de las autoridades, Aldana transitaba a bordo de una moto Kawasaki.

Según lo revelado en el programa “Expediente final”, la razón del accidente no estuvo relacionada con alguna imprudencia, ni el exceso de velocidad, sino que perdió el control de su moto por el mal estado de la vía:

“La calle está deteriorada y para nadie es un secreto, yo me caí estando allá. Porque cuando fui a ver a mi hermano, caí en un hueco que estaba lleno de agua”, explicó la hermana de Aldana. Además de esto, uno de los testigos del accidente relató que, cuando se dio el impacto con el hueco, la moto alcanzó a saltar, lo que ocasionó que el cuerpo del joven chocara contra una pared de concreto y terminara en el suelo.

Álvaro Soto, J Álvarez en “Yo me llamo”

Soto es recordado por su imitación de J Álvarez en el programa ‘Yo me llamo’ de 2012.

La noche del pasado 13 de febrero de 2016 el cantante de reggaetón Álvaro Soto Gómez fue asesinado en su vivienda en Tierralta (Córdoba). El joven de 25 años fue asesinado luego de que dos hombres entraran a su casa en el barrio Villa Verde y le dispararan en repetidas oportunidades. Su esposa y su mánager, quienes se encontraban en la vivienda, lo trasladaron al hospital San José, pero para este punto, Soto ya no tenía signos vitales.

Jeison Gómez, mánager del artista, le aseguró a Noticias Caracol que recibió siete disparos en su rostro y dos en su espalda. “No tenía amenazas, yo lo único que pienso es que era un tema de envidia, quería acabar con su rostro”.