Pedro Pascal: “fan” de Nicolas Cage en la ficción y en la realidad

En la película El peso del talento, a Nicolas Cage le otorgaron el rol más complicado de su trayectoria: su misión era interpretarse a sí mismo. Contrario a lo que le sucedió al ganador del Óscar por Leaving Las Vegas, a Pedro Pascal, actor estadounidense de origen chileno, le dieron en la vena del gusto cuando le propusieron interpretar a un fanático consumado de Cage.

Los esfuerzos de Pascal para quedarse con el rol de Javi fueron minúsculos, pues en realidad el trabajo ya lo había realizado. Conocía casi de memoria algunos de los diálogos de Nicolas Cage en sus cintas más memorables, así que lo único que tuvo que hacer el protagonista de la serie The Mandalorian, de Disney, para quedarse con el papel fue actuar como si fuera Pedro Pascal... y el director Tom Gormican le creyó que se trataba de un seguidor acérrimo de la estrella de Hollywood.

El peso del talento, según las palabras de Pedro Pascal, es una historia épica, y una de las características del proyecto es que durante el rodaje se reunieron actores de diversas nacionalidades, lo que representó un desafío adicional para el elenco, que trabajó en localidades de Hungría y Croacia.

Conversamos con Pedro Pascal sobre su participación en una cinta como El peso del talento, en la que trabajó al lado de uno de sus ídolos.

¿Cómo se involucró en el proyecto de “El peso del talento?

Yo llegué a la película porque el director [Tom Gormican] y el coescritor hablaron conmigo acerca de una película en la que Nicolas Cage se iba a interpretar a sí mismo... y como yo soy muy fan de Cage, no tuve más remedio que decir que aceptaba estar en la cinta.

¿Cómo fue la relación entre el personaje de Nick Cage (Nicolas Cage) y Javi, el rol que usted interpreta en la cinta?

La relación entre Nick y Javi fue muy especial, creo que fue una relación muy motivada por el director y el escritor. Al final, fue una colaboración artística y una representación de un proceso creativo. Así como en la película se ve el desarrollo de la amistad entre los personajes.

¿Cómo fue el proceso de construcción de un personaje como Javi?

El proceso de creación del personaje no fue difícil, ya que tenía que interpretar a un fan de Nicolas Cage y en la vida real soy muy fan de Nicolas Cage. No tuve que hacer una gran investigación, porque yo ya había visto todas sus películas. Al final, solo fue una excusa para poder volver a verlas y hacerme sentir bien, porque me estaba preparando para otro proyecto, pero al final yo solo estaba viendo algunas de mis películas favoritas.

Nos contó que el director fue quien lo convocó a hacer parte del proyecto, pero ¿cómo fue su relación ya trabajando con Tom Gormican?

Mi experiencia trabajando con Tom fue muy divertida y fue muy fácil para él tener fe en que yo me iba a comprometer con el personaje. Además, teníamos una gran relación de confianza y creo que nos apoyamos mucho durante la experiencia del rodaje y la pasamos muy bien. Creo que lo más importante fue que Tom me creyó el hecho de ser un verdadero fan de Cage.

Uno de los retos de “El peso del talento” es haber reunido a actores de diversas nacionalidades. ¿Cómo definiría usted esa experiencia?

Este fue un proyecto muy especial que trajo a personas muy distintas de diferentes lugares del mundo y trabajar con Nicolas Cage fue todo un sueño hecho realidad. Eso fue definitivamente una de las experiencias más especiales que he tenido en mi trayectoria como actor. La película, además de tener una gran historia y unas maravillosas locaciones, también contó con actores increíbles como Tiffany Haddish (Vivian), de Estados Unidos; Paco León (Lucas Gutiérrez), de España; Alessandra Mastronardi (Gabriela), de Italia, y Jacob Scipio (Carlos), Lily Mo Sheen (Addy) y Sharon Horgan (Olivia Henson), de Inglaterra. Esta película tiene un increíble ensamblaje de actores y fue muy divertido trabajar con talentos de distintas partes del planeta.

¿Cuáles fueron las locaciones de la película?

Las locaciones fueron en Dubrovnik (Croacia) y Budapest (Hungría), unas ciudades muy hermosas. Fue muy divertido trabajar allí.

¿Cómo describiría la película en una palabra?

Si tuviera que escoger una palabra para definir la película El peso del talento, optaría sin duda por “épica”.

¿Cuál cree que será la reacción de la audiencia?

Espero que la audiencia se divierta mucho y experimente ese sentimiento de nostalgia acerca de las comedias de acción, como las que vi en el cine mientras crecía.