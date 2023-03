La ballena del río Medellín que llegó hasta Berlín

La directora de cine Catalina Arroyave presentó en el Festival de Cine de Berlín "Arde un Infierno" un proyecto reconocido en la categoría Talent Projetc Market. Foto: Cortes

¿Qué hace una ballena en el río Medellín?, fue la pregunta que me asaltó de inmediato. Estaba viendo la ópera prima de Catalina Arroyave y no me esperaba esa escena. Estaba cayendo la noche, los carros pasando, luego pasa el metro y aparece esa ballena en las aguas turbias del río que contrasta con el realismo de la historia.