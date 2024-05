Película sobre Nahir Galarza: asesinato de su novio y crítica del padre de la víctima

La cinta llamada "Nahir" fue estrenada en Amazon Prime el pasado 22 de mayo. Foto: Cortesía

La argentina Nahir Galarza fue condenada a 35 años de prisión por el asesinato de su novio, Fernando Gabriel Pastorizzo, ocurrido el 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú, Entre Ríos, ubicado a más de 200 kilómetros de Buenos Aires, Argentina. Este hecho fue llevado a una producción audiovisual por la plataforma Amazon Prime Video, que lo estrenó el pasado 22 de mayo, y que ha recibido críticas por parte del padre de Fernando Pastorizzo, quien la calificó de “mamarracho”.

La película se centra en las diferentes versiones que dio Nahir Galarza, de 19 años para entonces, que se convirtió en la mujer más joven de Argentina en recibir cadena perpetua por el asesinato de Pastorizzo. El caso fue primera plana de los medios nacionales e internacionales. Después de la condena, Galarza cambió su versión y acusó a su padre de ser el culpable.

La justicia argentina desestimó la acusación, determinando que el hecho ya había sido tratado y analizado en varias instancias judiciales. Galarza fue finalmente condenada a 35 años de prisión, la máxima condena posible en el país sudamericano. La defensa de Nahir Galarza ha apelado la condena en dos ocasiones, pero ambas fueron rechazadas por el Tribunal Supremo de Justicia de Entre Ríos.

Las declaraciones de Nahir Galarza

La joven dio unas declaraciones el 5 de junio de 2018 en las que indicó su versión de cómo transcurrieron los hechos, en la que, además, aseguró que sufría de violencia por parte de su pareja.

“Venía manejando con una sola mano. La moto se empezó a tambalear y tuvo que agarrarla con las dos manos. En ese momento me agarré de él y le saqué el arma. Se la saqué solamente. Nos caímos los dos para el costado. Enseguida, cuando me alcanzó a levantar de nuevo, quedé aturdida. Esos fueron los dos disparos. Fueron dos segundos nada más. Fue todo rápido. Se me puso la mente en blanco”, relató.

Luego continuó y dijo: “No sabía qué hacer, porque estaba él ahí y el arma de mi papá en el medio. No me podía quedar, pero tampoco me podía ir. Me fui a mi casa y estaba todo igual. Todos estaban durmiendo. Yo sabía, por supuesto, que Fernando había recibido un disparo. Pero el otro no se veía. Estar herido no significa que te vayas a morir. No me imaginaba. No tenía noción. Ni siquiera se me cruzó por la cabeza que iba a morir. Me enteré cuando me llamó la mamá. Se me paró el corazón, porque me llamaba ella. Ahí me enteré lo que había pasado. Me preguntó si había estado con él y ahí me dijo que había fallecido”.

Finalmente, los jueces la declararon culpable del delito de homicidio agravado y fue condenada a 35 años de cárcel.

Críticas del padre de Fernando Gabriel Pastorizzo

Gustavo Pastorizzo, padre de Fernando Pastorizzo, el joven fallecido en 2017 a manos de Nahir Galarza, expresó críticas hacia la película que reconstruye el crimen de su hijo. En una entrevista con AM con Vos, calificó la película como un “mamarracho” y mencionó la posibilidad de solicitar la eliminación de ciertas partes que considera inapropiadas.

“El mote de película le queda grande. Quisieron dar a entender que Fernando era el golpeador y era mi hijo el que sufría acosos y golpes... En Argentina la violencia de género existe cuando el hombre maltrata a la mujer y se tendría que eliminar eso. Hay mucha violencia de la mujer hacia el hombre, no solamente en el caso de mi hijo. Pueden ser violentos tanto el varón como la mujer”, indicó el Pastorizzo.