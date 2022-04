Películas para ver en Semana Santa de HBO Max

La trama lleva al espectador más allá del tenis, y muestra cómo la clave del éxito de esta familia está centrada en la planificación del padre y en el talento que ven ambos padres en sus hijas. Foto: Cortesía

Llega Semana Santa y con ella más tiempo libre para poder descansar. Por eso, para los fanáticos de series y películas HBO Max, les recomendamos imperdibles y dignos de maratón para disfrutar en familia.

Clásicos

Ver series clásicas siempre será una buena opción. Para ello los títulos como “The Big Bang Theory”, “Friends” y “Two and a half men” para no parar de reír o “CSI: Miami”, “CSI: NY” y “House M.D.” para no despegarse de la pantalla. La saga de “Harry Potter”, o ponerse muy geek con las de “El señor de los anillos” y “Star Trek: Sin límites”.

Maratón para los más pequeños

Durante el mes de abril también llegan nuevos estrenos a la plataforma para que los más chicos de la casa puedan disfrutar de títulos como “Johnny Bravo”, las temporadas 1 y 2 de “Be Cool”, “Scooby-Doo!”, “Tom & Jerry en Nueva York” y la última temporada de “El mundo de Craig”, que además, acaba de anunciar una quinta entrega.

Amores adolescentes

“Diarios de vampiros”, “Smallville”, la secuela “Merlí Sapere Aude” y “Sueños de Marte”, una comedia romántica protagonizada por Lana Condor y Cole Sprouse, serán algunos de los títulos para esta Semana Santa.

Para los fanáticos del deporte

Los amantes del deporte podrán divertirse con una selección para rememorar momentos icónicos del fútbol con las series de “Diego Maradona” y “Bilardo, el doctor del fútbol”, que retratan y recorren los pasos de la vida de estos tremendos personajes del balompié.

“Lakers: Tiempo de ganar”, un título que retrata a una de las familias más poderosas del deporte.

“Rey Richard: Una familia ganadora”: una película ganadora de la estatuilla a Mejor Actor y nominada en las categorías de Mejor Guion Original y Mejor Montaje.