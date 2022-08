“Pinocho” de Disney lanza nuevo tráiler, ¿qué se puede esperar de esta película?

“Solo quiero ser de verdad”, asegura en el tráiler el personaje principal de la película "Pinocho", dirigida por Robert Zemeckis. Foto: Cortesía: Disney

La nueva película en imagen real de Pinocho, que se estrenará el 8 de septiembre en Disney+, tiene nuevo tráiler. Dirigida por Robert Zemeckis, mítico cineasta responsable de saga “Regreso al futuro” o “Forrest Gump”, esta revisión del clásico de animación está protagonizada por Tom Hanks como Geppetto.

“Solo quiero ser de verdad”, asegura en el tráiler Pinocho, a quien pone voz en su versión original Benjamin Evan Ainsworth (”La maldición de Bly Manor”). Para tratar de conseguirlo, la famosa marioneta de madera se embarca, sin avisar a Geppetto, en un intenso viaje lleno de aventuras que le llevan a volar sobre una gaviota o a convertirse en la estrella de un show de títeres.

Junto a los mencionados Tom Hanks y Benjamin Evan Ainsworth, la cinta cuenta en su elenco principal con Cynthia Erivo como el Hada Azul y Luke Evans como El Cochero, además de las voces de Joseph Gordon-Levitt como Pepito Grillo (la “conciencia” de Pinocho), Keegan-Michael Key como Honrado Juan y Lorraine Bracco como Sofia la Gaviota, un nuevo personaje introducido en la clásica historia.

Otro de los grandes atractivos de la nueva película en acción real de Pinocho radica en su banda sonora. Además de las canciones de la cinta animada clásica, que incluye “When You Wish Upon a Star” interpretada por la mencionada Cynthia Erivo, la cinta presenta nuevas canciones originales compuestas por los prolíficos Alan Silvestri y Glen Ballard.

“Pinocho es la reinterpretación de la historia de una marioneta de madera que se embarca en una emocionante aventura para convertirse en un niño de verdad”, reza la sinopsis del largometraje dirigido por Robert Zemeckis, quien es también guionista junto a Chris Weitz y productor al lado del propio Chris Weitz, Andrew Miano, Robert Zemeckis y Derek Hogue.

La de Disney+ no será la única película de Pinocho que se estrene en 2022. En diciembre de este año Netflix también lanzará una adaptación de animación dirigida por Guillermo del Toro y Mark Gustafson. que promete contar con un tono más tenebroso y gótico.